Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Minh Hà

25/08/2025, 14:43

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 trong khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) rộng 38,4 ha…

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh. Toàn bộ 3.790 căn hộ này đều nằm trong khu tái định rộng 38,4 ha sát bên đại lộ Mai Chí Thọ, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã hoàn thành từ năm 2015.

Trong số hơn 8.500 căn hộ đã được xây dựng, Thành phố giữ lại 2.924 căn phục vụ tái định cư, còn lại 5.626 căn được xem xét bán đấu giá để thu hồi vốn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, 3.790 căn hộ trong số này đã trải qua ít nhất ba lần đấu giá nhưng đều thất bại. Theo các doanh nghiệp, lý do chủ yếu là việc đấu giá được tiến hành theo lô với số tiền quá lớn, khó thu hút nhà đầu tư tham gia.

Do đó, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ lần này phải cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong quá trình thực hiện đấu giá, kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm; xác định giá khởi điểm để đấu giá; ký Hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá;

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II (sau khi đã nhận đủ tiền thu được từ bán tài sản và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí đấu giá); hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định bán tài sản công; tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức, thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản Thành phố đang khan hiếm nguồn cung, nhất là phân khúc căn hộ vừa túi tiền nên việc chuyển đổi lượng lớn căn hộ tái định cư sang thương mại là hợp lý, giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, đồng thời góp phần bình ổn thị trường và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Được biết, giá khởi điểm các lần đấu giá cũng cao: lần 1 là 8.800 tỉ đồng, lần 2 là 9.100 tỉ đồng, lần 3 và 4 là 9.900 tỉ đồng. Hiện, các căn hộ tái định cư đang để trống nhiều năm, chất lượng xuống cấp, buộc doanh nghiệp trúng đấu giá phải đầu tư thêm chi phí sửa chữa, vận hành mới có thể khai thác.

Từ khóa:

căn hộ vừa túi tiền đấu giá căn hộ nhà ở thương mại Tái định cư thị trường bất động sản Thủ Thiêm TP. Hồ Chí Minh

