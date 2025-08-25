TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch,
công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối
nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục
đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh. Toàn bộ 3.790
căn hộ này đều nằm trong khu tái định rộng 38,4 ha sát bên đại lộ Mai Chí Thọ,
thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ
Thiêm, đã hoàn thành từ năm 2015.
Trong số hơn
8.500 căn hộ đã được xây dựng, Thành phố giữ lại 2.924 căn phục vụ tái định cư,
còn lại 5.626 căn được xem xét bán đấu giá để thu hồi vốn. Tuy nhiên, nhiều năm
qua, 3.790 căn hộ trong số này đã trải qua ít nhất ba lần đấu giá nhưng đều thất
bại. Theo các doanh nghiệp, lý do chủ yếu là việc đấu
giá được tiến hành theo lô với số tiền quá lớn, khó thu hút nhà đầu tư tham
gia.
Do đó, UBND
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ lần này phải cân đối
tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến
độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
Thành phố. Trong quá trình thực hiện đấu giá, kiên quyết không được tiếp tục để
xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện.
UBND TP. Hồ
Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố (cơ quan thường trực Tổ
Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế
hoạch này. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và
đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng
thư định giá đất để xác định giá khởi điểm; xác định giá khởi điểm để đấu giá;
ký Hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá;
Đồng thời, Sở
Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài
sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II
(sau khi đã nhận đủ tiền thu được từ bán tài sản và thực hiện thanh quyết toán
các khoản chi phí đấu giá); hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu
đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.
Sở Xây dựng
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết
định bán tài sản công; tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.
Trung tâm
Phát triển quỹ đất tổ chức, thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành
nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định của
pháp luật về đấu giá tài sản.
Theo đánh giá của
các chuyên gia, thị trường bất động sản Thành phố đang khan hiếm nguồn cung, nhất
là phân khúc căn hộ vừa túi tiền nên việc chuyển đổi lượng lớn căn hộ tái định
cư sang thương mại là hợp lý, giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở, đồng thời
góp phần bình ổn thị trường và tăng nguồn thu cho ngân sách.
Được biết, giá
khởi điểm các lần đấu giá cũng cao: lần 1 là 8.800 tỉ đồng, lần 2 là 9.100 tỉ đồng,
lần 3 và 4 là 9.900 tỉ đồng. Hiện, các căn hộ tái định cư đang để trống nhiều năm,
chất lượng xuống cấp, buộc doanh nghiệp trúng đấu giá phải đầu tư thêm chi phí
sửa chữa, vận hành mới có thể khai thác.