TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn mua nhà ở xã hội, đảm bảo minh bạch, ngăn ngừa “cò” hồ sơ và trục lợi

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo dự án không sử dụng vốn công, nhằm bảo đảm minh bạch và ngăn ngừa tình trạng “cò” hồ sơ, trục lợi chính sách…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố gia tăng mạnh, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất, đúng đối tượng, đồng thời ngăn ngừa tình trạng “cò” hồ sơ, trục lợi chính sách.

Theo Sở Xây dựng, hướng dẫn này cụ thể hóa Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Nghị quyết số 201/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với dự án nhà ở xã hội không dùng vốn công, chủ đầu tư phải công bố thông tin dự án. Cụ thể, trước khi khởi công ít nhất 3 ngày làm việc, chủ đầu tư thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng địa phương. Trong vòng 30 ngày kể từ khởi công, dự án phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, đăng trên báo chính quyền địa phương và sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có).

Trước khi nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, ít nhất 30 ngày, hoặc khi đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua, chủ đầu tư phải gửi quyết định giá bán, giá thuê mua kèm hồ sơ xây dựng giá đã thẩm tra về Sở Xây dựng để công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, chủ đầu tư báo cáo tổng số căn hộ dự kiến bán và thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ để Sở Xây dựng kiểm tra, công bố công khai tối thiểu 30 ngày.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh lưu ý: “Chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chỉ ký khi nhà ở đủ điều kiện theo quy định pháp luật”,

Về trình tự, thủ tục, căn cứ thông tin dự án đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, rà soát hồ sơ, lập danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên và gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, xác định đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng, tránh trùng lặp việc đã được hỗ trợ nhà ở xã hội trước đó.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội khi dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật và giá bán, giá thuê mua đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc công bố công khai theo quy định.

Sau khi nhận danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng, trong thời hạn 15 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật và công khai danh sách các đối tượng được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên Trang thông tin điện tử của Sở để người dân theo dõi, giám sát.