TP. Hồ Chí Minh khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2025

Với ba phân khu chính, mỗi phân khu đều mang đến những giải pháp cốt lõi về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh...

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, tối 25/11, Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.Hồ Chí Minh lần thứ 3, năm 2025 (GRECO 2025) với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0” đã chính thức khai mạc...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh rằng Thành phố đang định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và khoa học – công nghệ làm động lực chủ đạo. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao năng lực cạnh tranh.

"GRECO 2025 được kỳ vọng sẽ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối kinh doanh, phát triển sản xuất và xuất khẩu”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.

Sự kiện diễn ra từ ngày 25 đến 30/11/2025, thu hút sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Không gian trưng bày được bố trí dọc trục đường Nguyễn Huệ, với ba phân khu chính: khu vực trưng bày các thành tựu công nghệ số, đổi mới sáng tạo; khu vực giới thiệu sản phẩm chuyên ngành; và khu vực phát triển bền vững. Mỗi phân khu đều mang đến những giải pháp cốt lõi về năng lượng, giao thông, đô thị thông minh, tài chính, du lịch và tiêu dùng xanh.

Ngoài ra, GRECO 2025 còn tổ chức các hội thảo chuyên đề về công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, hoạt động bảo vệ môi trường "đổi rác lấy quà", và các hoạt động kết nối giao thương. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm từ các đoàn doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn và bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện GRECO 2025 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại TP. Hồ Chí Minh mà còn là minh chứng cho sự cam kết của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức, GRECO 2025 hứa hẹn sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một đô thị xanh, thông minh và bền vững trong tương lai.