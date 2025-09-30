TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí gần 786 ha

Tổng diện tích lập quy hoạch của Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí khoảng 786 ha, khi đi vào hoạt động, thu hút khoảng 32.200 lao động…

Ngày 29/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương.

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch của khu công nghiệp là 785,86 ha. Về tính chất, đây là khu công nghiệp tập trung, được quy hoạch để phát triển các loại hình công nghiệp sản xuất chuyên về ngành cơ khí.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm sản xuất cơ khí quy mô lớn, góp phần vào chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô lao động dự kiến sau khi khu công nghiệp hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định là khoảng 32.200 người.

Ranh giới khu vực lập quy hoạch được xác định tiếp giáp với các khu vực sau: phía Đông giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp đường ĐT.745 và Vành đai 5 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Tây giáp đất trồng cây cao su và đất dân cư, kết nối với Khu vực phát triển đô thị số 3 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Nam giáp đường ĐT.746 (theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến năm 2040); phía Bắc giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040).

Theo quyết định, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Bình Cơ và Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, chịu trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch trên địa bàn.

Về phía chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khác được giao nhiệm vụ thi hành quyết định.