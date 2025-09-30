TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí gần 786 ha
Thiên Di
30/09/2025, 14:23
Tổng diện tích lập quy hoạch của Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí khoảng 786 ha, khi đi vào hoạt động, thu hút khoảng 32.200 lao động…
Ngày 29/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phê
duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp chuyên
ngành cơ khí tại phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là
xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển
Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương.
Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch của khu công
nghiệp là 785,86 ha. Về tính chất, đây là khu công nghiệp tập trung, được quy
hoạch để phát triển các loại hình công nghiệp sản xuất chuyên về ngành cơ khí.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm sản xuất cơ
khí quy mô lớn, góp phần vào chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp hỗ trợ của
thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô lao động dự kiến sau khi
khu công nghiệp hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định là khoảng 32.200 người.
Ranh giới khu vực lập quy hoạch được xác định tiếp
giáp với các khu vực sau: phía Đông giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp đường
ĐT.745 và Vành đai 5 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040);
phía Tây giáp đất trồng cây cao su và đất dân cư, kết nối với Khu vực phát triển
đô thị số 3 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Nam
giáp đường ĐT.746 (theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến
năm 2040); phía Bắc giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp Khu công nghiệp Bắc
Tân Uyên 4 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040).
Theo quyết định, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố,
Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng Trưởng Ban
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có trách nhiệm phối hợp
thực hiện.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Bình Cơ và Chủ tịch
UBND phường Tân Uyên, chịu trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai các bước
tiếp theo của quy hoạch trên địa bàn.
Về phía chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư
- Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương cùng thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan khác được giao nhiệm vụ thi hành quyết định.
Tại Kỳ họp lần thứ 4 của HĐND Thành phố khóa
X nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 29/9, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết
thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là cơ quan
chuyên môn thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND
Thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn Thành
phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND
Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật
Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố có tư cách pháp
nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và các hoạt động khác của UBND TP. Hồ Chí Minh; đồng thời chấp hành sự
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ,
ngành trung ương có liên quan. Dự kiến, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2025.
