Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí gần 786 ha

Thiên Di

30/09/2025, 14:23

Tổng diện tích lập quy hoạch của Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí khoảng 786 ha, khi đi vào hoạt động, thu hút khoảng 32.200 lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là xã Bình Mỹ, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương.

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch của khu công nghiệp là 785,86 ha. Về tính chất, đây là khu công nghiệp tập trung, được quy hoạch để phát triển các loại hình công nghiệp sản xuất chuyên về ngành cơ khí.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm sản xuất cơ khí quy mô lớn, góp phần vào chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô lao động dự kiến sau khi khu công nghiệp hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định là khoảng 32.200 người.

Ranh giới khu vực lập quy hoạch được xác định tiếp giáp với các khu vực sau: phía Đông giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp đường ĐT.745 và Vành đai 5 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Tây giáp đất trồng cây cao su và đất dân cư, kết nối với Khu vực phát triển đô thị số 3 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040); phía Nam giáp đường ĐT.746 (theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến năm 2040); phía Bắc giáp đất trồng cây cao su, tiếp giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4 (theo Quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040).

Theo quyết định, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Bình Cơ và Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, chịu trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch trên địa bàn.

Về phía chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khác được giao nhiệm vụ thi hành quyết định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chính thức được tái lập - Ảnh tư liệu.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chính thức được tái lập - Ảnh tư liệu.

Tại Kỳ họp lần thứ 4 của HĐND Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 29/9, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn Thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác của UBND TP. Hồ Chí Minh; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành trung ương có liên quan. Dự kiến, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2025.

Từ khóa:

cơ khí hạ tầng khu công nghiệp quy hoạch Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Tỷ suất sinh ở Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử vào năm 2024, sau khi có xu hướng sụt giảm rõ rệt từ năm 2021. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chi phí nhà ở ngày càng tăng cao, khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch sinh con…

TP.HCM: Thí điểm 74 khu đất dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

TP.HCM: Thí điểm 74 khu đất dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa trình UBND Thành phố danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội…

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng; trong đó có việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chuyển hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tại Côn Đảo để phát triển hạ tầng và đô thị…

Chính thức mời thầu EPC gói thầu 26.000 tỷ dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Chính thức mời thầu EPC gói thầu 26.000 tỷ dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ban Quản lý dự án Điện 2 thuộc EVN đã phát hành hồ sơ mời thầu gói EPC số 08 trị giá hơn 26.000 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Đây là gói thầu then chốt, quyết định tiến độ triển khai và vận hành của dự án nguồn điện lớn trong Quy hoạch điện VIII.

Hà Nội bổ sung chức năng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá 2

Hà Nội bổ sung chức năng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá 2

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đặng Xá 2 của Hà Nội cho phép hai ô đất HH1 và HH2 bổ sung chức năng nhà ở xã hội, điều chỉnh mật độ xây dựng và tầng cao công trình…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy