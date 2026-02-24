Thứ Ba, 24/02/2026

Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

Hồng Vinh

24/02/2026, 14:39

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ GIS để đánh số và gắn biển số nhà, nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ, hiệu quả và hiện đại hơn…

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà - Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu và phát triển phần mềm này.

Mục tiêu là tạo ra một ứng dụng dùng chung, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Điều này không chỉ giúp cải thiện quy trình quản lý mà còn tăng cường khả năng liên thông dữ liệu, một yếu tố quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Lộ trình thực hiện dự kiến bắt đầu từ quý 1/2026, với việc đánh giá toàn diện các mô hình hiện có. Đặc biệt, phần mềm GIS đang được thử nghiệm tại phường An Khánh sẽ được xem xét nâng cấp nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ. Nếu không, một phần mềm mới sẽ được phát triển để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận số nhà. Điều này bao gồm việc hướng dẫn chuyên môn và chuẩn hóa dữ liệu về nhà ở, đảm bảo phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Các phường, xã và đặc khu sẽ tham gia cung cấp thông tin, dữ liệu hiện trạng và hỗ trợ trong quá trình triển khai phần mềm. Sự phối hợp này nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện cho việc quản lý và khai thác hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý số nhà không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc hiện đại hóa quản lý đô thị. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ và quản lý có thể mang lại những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một thành phố thông minh và bền vững hơn.

Công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong quản lý số nhà giúp số hóa, trực quan hóa và tự động hóa việc cập nhật dữ liệu nhà đất trên bản đồ số, hỗ trợ đắc lực cho quản lý đô thị thông minh. Hệ thống này giúp liên thông dữ liệu dân cư, quản lý đất đai và tra cứu vị trí dễ dàng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ so với phương pháp thủ công. 

Ngoài ra, liên thông dữ liệu GIS tích hợp dữ liệu dân cư với quản lý số nhà như tại TP. Hồ Chí Minh, cho phép cơ quan chức năng tra cứu, cập nhật dữ liệu liên tục, nắm bắt tình hình thực địa một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

chuyển đổi số công nghệ GIS kinh tế số TP.HCM

