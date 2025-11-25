TP. Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu

Với việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu, TP. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế số…

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác phối hợp liên ngành hỗ trợ dự án Siêu Trung tâm dữ liệu (gọi tắt là Tổ công tác). Tổ công tác gồm 19 thành viên. Trong đó, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Tổ trưởng và Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá toàn diện năng lực và kinh nghiệm của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này nhằm đảm bảo rằng các công nghệ được chuyển giao sẽ phù hợp và có thể tích hợp với các trung tâm dữ liệu khác trong nước, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu quốc gia. Việc rà soát các quy định pháp luật hiện hành cũng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của tổ công tác, nhằm đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và vướng mắc, từ đó thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của Thành phố.

Thời gian gần đây, TP. Hồ Chí Minh đã liên tục đón nhận các dự án đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu. Điển hình là dự án SGI-HCM Campus trị giá gần 2 tỷ USD, được phát triển bởi Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác như Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank. Dự án này không chỉ có công suất 200MW IT Load mà còn được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu chuyên AI quy mô lớn hàng đầu khu vực.

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel cũng đã khởi công xây dựng Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Dự án có tổng công suất thiết kế lên tới 140MW điện, với khoảng 10.000 tủ rack, được thiết kế đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao của các mô hình và ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần công nghệ G42 (cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE) đang chuẩn bị xây trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn khoảng 2 tỷ USD cũng tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia cùng với G42 còn có các nhà đầu tư khác trong dự án này gồm Tập đoàn FPT, Quỹ đầu tư VinaCapital, Tập đoàn đầu tư Việt Thái.

Đặc biệt, một trong những dự án trọng điểm về trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh là Trung tâm Dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP do Tập đoàn Công nghệ CMC đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), với tổng vốn hơn 250 triệu USD. Dự án được kỳ vọng trở thành “trái tim” lưu trữ – tính toán – phân tích dữ liệu quy mô lớn, cung cấp dịch vụ AI-as-a-Service, Cloud, Big Data, An ninh mạng cho hàng triệu người dùng trong nước và quốc tế.

CMC Hyperscale DC SHTP được thiết kế theo mô hình trung tâm dữ liệu siêu quy mô, công suất giai đoạn đầu khoảng 30 MW và có thể mở rộng lên đến 120 MW, ứng dụng đồng bộ các công nghệ mạng thế hệ mới như XGS-PON, SD-WAN, SASE, kết nối trên hạ tầng truyền dẫn quang DWDM 800G. Trung tâm cũng triển khai mô hình Digital Twin để giám sát và tối ưu vận hành theo thời gian thực, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới tiêu chuẩn “Green Data Center” hiện đại.

Trung tâm dữ liệu Siêu quy mô CMC Hyperscale DC Hồ Chí Minh là 1 dự án trọng điểm của Tp.HCM

Về mặt chiến lược, CMC Hyperscale DC SHTP là bệ phóng hạ tầng cho hệ sinh thái mở C.OpenAI do CMC phát triển với 25 công nghệ lõi về trí tuệ nhân tạo (Computer Vision, LLM, xử lý giọng nói, dữ liệu…), vận hành trên cụm GPU farm hơn 1.000 GPU NVIDIA GH200.

Đây là một trong những dự án hạ tầng then chốt trong chiến lược AI và Go Global của CMC, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận năng lực tính toán hiện đại ngay tại Việt Nam, đồng thời nâng vị thế TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ dữ liệu và AI khu vực.

Theo lãnh đạo CMC, trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại SHTP không chỉ phục vụ nhu cầu hạ tầng cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, mà còn hướng đến cung cấp dịch vụ AI-as-a-Service, Big Data-as-a-Service, Cyber Security-as-a-Service cho thị trường quốc tế, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân.

Sự xuất hiện của các dự án lớn này không chỉ tạo ra một cú hích cho ngành công nghệ thông tin mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh. Các trung tâm dữ liệu không chỉ là nơi lưu trữ và xử lý thông tin mà còn là nền tảng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT) và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, thu hút nhân tài và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công của các dự án này, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định, cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố thông minh và bền vững.