TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 15/01/2026
Thiên Di
15/01/2026, 18:55
TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, hướng tới phát triển khu đô thị sinh thái quy mô hơn 405 ha bên sông Sài Gòn...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.
Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15.
Nếu chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện, Thành phố sẽ xem xét quyết định lựa chọn. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND Thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt để bảo đảm lựa chọn công khai, minh bạch.
Hồ sơ của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo được công bố trên Cổng thông tin điện tử của TP. Hồ Chí Minh. Sau thời hạn 7 ngày kể từ khi có hồ sơ hợp lệ đầu tiên, các hồ sơ nộp muộn sẽ không được xem xét. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững trong tương lai.
Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa được triển khai tại phường Bình Quới, TPHCM, trên khu đất có diện tích khoảng 405,9 ha, (thuộc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, có ranh giới tự nhiên rõ ràng) được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị được xác định theo quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng; được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại điểm d, Điều 7 Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.
Bước sang năm 2026, bức tranh thị trường đầu tư ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên cả lĩnh vực bất động sản, vàng và chứng khoán. Trong đó, bất động sản tiếp tục mở ra những dư địa phát triển nhất định, song cơ hội luôn đi cùng thách thức…
Bước vào năm 2026, thị trường nhà ở Hà Nội được dự báo vận động trong chu kỳ mới, chịu tác động đồng thời từ triển vọng giá, động lực hạ tầng và sự tái định hình cơ cấu nguồn cung.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa chủ trì cuộc họp xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý vật liệu xây dựng, thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố 5 dự án nhà ở mới mà người nước ngoài được phép sở hữu, nâng tổng số dự án lên 93 dự án, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: