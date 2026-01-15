TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, hướng tới phát triển khu đô thị sinh thái quy mô hơn 405 ha bên sông Sài Gòn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15.

Nếu chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện, Thành phố sẽ xem xét quyết định lựa chọn. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND Thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt để bảo đảm lựa chọn công khai, minh bạch.

Hồ sơ của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo được công bố trên Cổng thông tin điện tử của TP. Hồ Chí Minh. Sau thời hạn 7 ngày kể từ khi có hồ sơ hợp lệ đầu tiên, các hồ sơ nộp muộn sẽ không được xem xét. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững trong tương lai.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa được triển khai tại phường Bình Quới, TPHCM, trên khu đất có diện tích khoảng 405,9 ha, (thuộc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, có ranh giới tự nhiên rõ ràng) được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị được xác định theo quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng; được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại điểm d, Điều 7 Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.