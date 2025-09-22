TPBank chạm tới trái tim khách hàng trẻ bằng sự thấu hiểu
Thu Hà
22/09/2025, 15:58
Là nhà tài trợ chính của Em Xinh “Say Hi” Concert, TPBank đã “chiếm spotlight” với sắc tím thương hiệu phủ kín khán đài và thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu đồng thanh hô vang. Không chỉ tài trợ, TPBank còn khéo léo tạo ra loạt trải nghiệm tinh tế để trở thành cái tên được yêu mến nhất trong lòng người hâm mộ.
Thời gian vừa qua, TPBank đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội với vai trò Nhà tài trợ Chính của chương trình thực tế Em Xinh “Say Hi” và đặc biệt là liên tiếp hai Concert Em Xinh “Say Hi” tại TpHCM và Hà Nội (ngày 11/10 tới đây).
Đối với một ngân hàng đã quen thuộc với những concert đình đám, sự đồng hành lần này không chỉ là dịp để lan tỏa thông điệp định vị mới “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh”, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược chinh phục giới trẻ bằng cảm xúc và phong cách sống.
Khi thông điệp thương hiệu được gắn kết khéo léo với âm nhạc và trải nghiệm, cộng hưởng cùng những sản phẩm và hoạt động thương hiệu đầy nhạy bén, Ngân hàng Tím càng xứng đáng với danh xưng “Ngân hàng của người trẻ”.
GENZ CHÁY HẾT MÌNH CÙNG SẮC TÍM TPBANK TẠI EM XINH “SAY HI” CONCERT
Xuất hiện tại Em Xinh “Say Hi” Concert, TPBank khiến khán đài như “nổ tung” với sắc tím thương hiệu phủ kín không gian. Thông điệp “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” không còn chỉ nằm trên màn hình, mà được hàng vạn Xinhiu (những người hâm mộ của chương trình) đồng thanh hô vang, như một lời khẳng định tình cảm dành cho “Kim chủ” đã đồng hành cùng chương trình suốt 3 tháng.
Với việc chương trình Em Xinh “Say Hi” liên tục giữ vị trí Top 1 thảo luận trên mạng xã hội suốt thời gian phát sóng, cùng gần 1 tỷ lượt xem quảng cáo thương hiệu TPBank lan tỏa song song, thông điệp “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” đã in đậm vào tâm trí người tiêu dùng một cách tự nhiên, trở thành khẩu hiệu gắn liền với giới trẻ.
Khu vực booth TPBank trở thành điểm “check-in” hot nhất concert. Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm công nghệ tài chính, nhận quà độc quyền từ Bank Tím, chơi game tương tác đậm chất số và không quên “quẩy” hết mình theo những điệu nhạc sôi động.
Đặc biệt, TPBank đã khiến cộng đồng Xinhiu “đổ cái rụp” khi tinh tế thả hàng vạn món quà với những thông điệp đầy quan tâm như: Tặng ngay tiền vào tài khoản cho Xinhiu uống nước sau concert; Tặng ngay mã giảm giá với dịch vụ xe công nghệ sau concert với lời dặn dò “đi về nhà cẩn thận”.
Không chỉ “chiều fan”, TPBank còn ghi điểm khi dành nhiều ưu ái cho nghệ sĩ trẻ, càng tạo thiện cảm đậm sâu với người hâm mộ. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ngân hàng liên tục mời các gương mặt mới nổi tham gia các hoạt động quảng bá cùng thương hiệu - góp phần tạo điều kiện cho sự xuất hiện dày đặc của nghệ sĩ trước công chúng.
Ngay tại concert, các Xinhiu còn có thể gửi tim và lời nhắn đến idol tại booth TPBank. Nghệ sĩ nhận được nhiều tim nhất được trao phần quà “khủng”: một tuần xuất hiện trên các màn hình OOH lớn. Điều này đã khiến cộng đồng fan hào hứng hết cỡ khi vừa ủng hộ được nghệ sĩ trẻ yêu thích, vừa có thể dành những lời khen trìu mến cho một nhà tài trợ quá tâm lý.
SỨC LAN TỎA VƯỢT KHỎI SÂN KHẤU NHỜ SỰ THẤU HIỂU INSIGHT KHÁCH HÀNG
Điều TPBank thu về sau chương trình đã vượt xa phạm vi ánh đèn sân khấu. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình Em Xinh “Say Hi”, ứng dụng TPBank tăng trưởng bứt phá, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Với việc giới thiệu sản phẩm thẻ TPBank Mastercard Fest mới dành riêng cho tín đồ đu concert, TPBank đã tăng gấp 3 lần số lượng thẻ TPBank Mastercard được phát hành tại ngân hàng này. Những con số cho thấy sức hút mạnh mẽ từ sự kết hợp giữa thương hiệu và chương trình giải trí.
Trên mạng xã hội, TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trong tháng 7 - 8/2025 và trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trong cộng đồng fan. Điều đó đến từ việc TPBank đã khéo léo mang trải nghiệm ngân hàng số trẻ trung, sáng tạo và “chuẩn gu” Gen Z kết hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tạo nên những sản phẩm cực kỳ “được lòng” khán giả.
TPBank đã kéo thêm hàng chục ngàn người hâm mộ về sử dụng App TPBank chỉ nhờ bộ giao diện mang đậm dấu ấn của chương trình Em Xinh “Say Hi”, với những hình ảnh lung linh của các nghệ sĩ trẻ như Phương Ly, Orange, Lyhan, 52Hz… App TPBank cũng khiến người dùng thích thú khi trải nghiệm bộ thiệp chuyển tiền đáng yêu mang hình ảnh của các nghệ sĩ này, và đặc biệt là những chiếc thẻ thanh toán đa năng Flash 2in1 tặng kèm sticker mang hình ảnh nghệ sĩ - những quà tặng được các fan cực kỳ săn đón.
TPBank không chỉ là một nhà tài trợ, mà là người đồng hành, và chiều hết mực mọi nhu cầu của người hâm mộ. Khi Vie Channel công bố TPBank tiếp tục đồng hành với đêm concert thứ hai tại Hà Nội vào ngày 11/10 tới, cộng đồng Xinhiu đã vỡ òa niềm vui bởi Đêm 2 là điều mà người hâm mộ đã tha thiết gửi lời mong mỏi tới nhà tài trợ trong suốt 1 tháng trước đó. Lắng nghe, nhanh nhạy và hành động ngay, TPBank được lòng người hâm mộ cũng vì vậy.
Chương trình có thể chỉ kéo dài 3 tháng, concert có thể chỉ diễn ra trong vài đêm, nhưng TPBank đã khéo léo biến những thành công này thành nền tảng để nối dài hành trình thương hiệu. Bằng cách hòa nhịp cùng Gen Z, TPBank không chỉ duy trì sức nóng và sức khỏe thương hiệu, mà còn tạo đà bứt phá rõ rệt ở các chỉ số kinh doanh.
