TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Thu Hà
15/09/2025, 14:31
Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ - chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.
Trong không khí bùng nổ đó, TPBank xuất hiện như một “người bạn đồng hành” đích thực của giới trẻ: trẻ trung, sáng tạo và luôn biết cách bắt nhịp trend. Sự kết hợp giữa một show âm nhạc đang làm mưa làm gió và một ngân hàng số cá tính đã tạo nên một màn “collab” gây sốt, khiến Gen Z không chỉ say nhạc mà còn “say” luôn cả những tiện ích xinh – đỉnh từ App TPBank.
Em Xinh ‘Say Hi’ đồng điệu tự nhiên với TPBank – ngân hàng tiên phong cho giới trẻ. App TPBank không chỉ tiện ích, hợp gu Gen Z mà còn đồng hành cùng khách hàng của mình trên hành trình tỏa sáng, lan tỏa giá trị sáng tạo Việt.
TPBANK BỨT PHÁ VỚI KỶ LỤC TẢI APP, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN DẮT CẢM XÚC TÍCH CỰC GIỚI TRẺ
Sự “hợp gu” này đã giúp TPBank tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cùng Em Xinh “Say Hi”. Trong thời gian show lên sóng, lượng tải App TPBank tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Theo các báo cáo Social Listening, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ và nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ chương trình. Những con số biết nói này không chỉ phản ánh sức hút của một thương hiệu trẻ trung, mà còn khẳng định vai trò của TPBank như người bạn đồng hành, truyền cảm hứng và chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ tài năng Việt.
Không chỉ bùng nổ trên App, TPBank còn mang đến những loạt hoạt động bên lề đặc biệt tại Concert Em Xinh ‘Say Hi’ đầu tiên tại tối 13/9 tại TP.HCM. Từ livestream trước giờ diễn, đến 15 phút thả quà fanchant ầm ầm làm khán đài dậy sóng, rồi booth trải nghiệm gửi lời nhắn tới các Em Xinh – tất cả tạo nên không gian fanmeeting đúng chuẩn showbiz. Đặc biệt, biển tím lịm phủ kín khán đài đã biến đêm diễn thành khoảnh khắc khó quên cho cộng đồng Xinhiu.
Bắt nhịp sức nóng từ chương trình và loạt concert cháy vé, TPBank tiếp tục ‘chiều lòng’ Gen Z với loạt tiện ích vừa xinh, vừa đỉnh, biến App TPBank thành một phần văn hóa fandom chính hiệu. Từ sân khấu rực rỡ của Em Xinh đến từng tính năng cá nhân hóa trên ứng dụng, TPBank không chỉ lan tỏa tinh thần sáng tạo không biên giới mà còn góp phần viết tiếp hành trình ‘vươn tầm’ cùng thế hệ trẻ Việt.
GIAO DIỆN EM XINH TRÊN APP TPBANK - CHUẨN CHẤT XINHIU, CHUẨN GU GEN Z
TPBank “gây bão” thảo luận và bão tim trong cộng đồng fan Em Xinh “Say Hi” khi ra mắt bộ sưu tập giao diện Em Xinh trên App TPBank với hình ảnh của show và giao diện riêng của 4 Em Xinh: Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan. Chỉ trong vài phút, lượt thảo luận liên quan đến App TPBank tăng vọt trên các nền tảng Threads, Facebook, Instagram,... và ngay lập tức tạo nên: “Trend” thay giao diện App TPBank.
Chỉ vài thao tác, App TPBank sẽ “biến hình” theo phong cách Em Xinh bạn yêu thích. Buổi sáng có thể chọn sự năng động của Phương Ly, tối lại “đổi gió” sang Orange cá tính. Nếu “iu hết” cả bốn, bạn cứ thoải mái thay đổi mỗi ngày một giao diện. App TPBank đã vượt xa khái niệm App ngân hàng thông thường khi biến sự khô khan của một ứng dụng tài chính thành nơi fan thể hiện cá tính và tình yêu idol.
Trên mạng xã hội, hàng loạt Xinhiu đã hào hứng khoe ảnh chụp màn hình giao diện idol. TPBank còn tung mini game “Thay giao diện – Nhận quà xinh” với phần thưởng khăn bandana in logo Em Xinh limited, khiến “cuộc đua” thay giao diện App TPBank thêm sôi động.
CHUYỂN TIỀN CŨNG PHẢI “XINH” VỚI THIỆP CHATPAY IDOL
Nếu giao diện idol đã đủ gây sốt, thì thiệp ChatPay phiên bản Em Xinh lại khiến cộng đồng tiếp tục “xỉu up xỉu down”. ChatPay vốn là tính năng chuyển tiền kiểu trò chuyện đặc trưng của TPBank, nay được bổ sung bộ thiệp in hình Phương Ly, Orange, 52Hz.
Từ nay, bạn có thể gửi kèm một thiệp dễ thương cùng lời nhắn ngọt ngào như: “Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!”. Người nhận khi cũng dùng ChatPay sẽ thấy ngay tấm thiệp hiện lên, biến chuyển khoản thành hành động mang cảm xúc và gắn kết.
Đại diện TPBank chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc”. ChatPay vốn nổi tiếng nhờ tính năng “Paste to Pay” – chỉ cần dán nội dung tin nhắn, hệ thống AI tự động điền đủ thông tin. Nay với thiệp idol, ChatPay càng chứng minh vị thế “chuẩn chất Xinhiu”: vừa tiện ích, vừa cảm xúc, đúng tinh thần “Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”.
COMBO THẺ ĐA NĂNG FLASH 2IN1 CÙNG QUÀ TẶNG ĐỘC BẢN DÀNH RIÊNG CHO XINHIU
Chiếc thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 cùng quà tặng sticker, khăn bandana đặc biệt phiên bản Em Xinh “Say Hi” đã chính thức “lên kệ” trên App TPBank. Chỉ mất 1 phút đăng ký tại Shop thẻ Flash 2in1, fan đã có ngay “siêu thẻ” tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip.
Đặc biệt, từ nay đến 15/9/2025, TPBank tung deal xinh chỉ 1 đồng kèm freeship – khiến cộng đồng Xinhiu săn lùng. Với fan, đây không chỉ là công cụ tài chính, mà còn như “thẻ thành viên fanclub số hóa” – vừa để chi tiêu, vừa để khẳng định tình yêu idol và cá tính riêng.
NGÂN HÀNG SỐ CÁ TÍNH “SỐNG ĐỈNH” CÙNG GEN Z
Từ trend “đổi áo app” bằng giao diện idol, gửi thiệp ChatPay ngập tràn cảm xúc đến thẻ Flash 2in1 phiên bản limited, TPBank đã chứng minh: ngân hàng hoàn toàn có thể vừa bắt trend, vừa cá tính và cực gần gũi với giới trẻ.
Với slogan “App TPBank – Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”, thương hiệu không chỉ mang đến sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch, mà còn thật sự “chạm gu” Gen Z, hòa mình vào nhịp sống, văn hóa và sở thích của họ.
Sự trẻ trung, sáng tạo này đã được ghi nhận bằng loạt giải thưởng danh giá: WeChoice Awards 2024 gọi tên TPBank với giải Z First-Rate: Ứng dụng tài chính – tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất; tính năng ChatPay tiếp tục gây bão quốc tế khi được The Asian Banker trao giải Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025.
Những thành tích đó không chỉ là “cúp vàng” trên bảng xếp hạng ngành ngân hàng, mà còn là lời khẳng định TPBank đang thực sự trendsetter trong thế giới tài chính số – một ngân hàng cá tính, trẻ trung, “chuẩn gu” Gen Z và sẵn sàng bùng nổ trên bản đồ ngân hàng số khu vực.
Campuchia mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh
Campuchia cam kết và sẵn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao...
Những khoản nợ "đau đầu" của Tập đoàn Danh Khôi
Nhiệm vụ trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu được nhận định là quan trọng cấp thiết với Danh Khôi bởi trong báo cáo hợp nhất soát xét mới đây, Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.
8 tháng, thanh tra thuế xử lý tài chính hơn 35.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ
Trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế thực hiện hơn 32.800 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 35.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi gần 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Đáng chú ý, thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng tới 63% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong bức tranh ngân sách….
Tỷ lệ tờ khai luồng xanh chiếm gần 66% trong 8 tháng đầu năm
Trong 8 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan xử lý hơn 12,17 triệu tờ khai hải quan. Đáng chú ý, tờ khai luồng xanh chiếm gần 66%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh quản lý rủi ro và cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế…
Xuất khẩu ngành hàng Việt Nam: Từ “điểm chạm” đến “cầu nối chiến lược phân phối toàn cầu”
Sức hút ngày càng lớn của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng nhiệt tình của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các hoạt động của VIS 2025...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: