TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ - chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Trong không khí bùng nổ đó, TPBank xuất hiện như một “người bạn đồng hành” đích thực của giới trẻ: trẻ trung, sáng tạo và luôn biết cách bắt nhịp trend. Sự kết hợp giữa một show âm nhạc đang làm mưa làm gió và một ngân hàng số cá tính đã tạo nên một màn “collab” gây sốt, khiến Gen Z không chỉ say nhạc mà còn “say” luôn cả những tiện ích xinh – đỉnh từ App TPBank.

Em Xinh ‘Say Hi’ đồng điệu tự nhiên với TPBank – ngân hàng tiên phong cho giới trẻ. App TPBank không chỉ tiện ích, hợp gu Gen Z mà còn đồng hành cùng khách hàng của mình trên hành trình tỏa sáng, lan tỏa giá trị sáng tạo Việt.

TPBANK BỨT PHÁ VỚI KỶ LỤC TẢI APP, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DẪN DẮT CẢM XÚC TÍCH CỰC GIỚI TRẺ

Sự “hợp gu” này đã giúp TPBank tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cùng Em Xinh “Say Hi”. Trong thời gian show lên sóng, lượng tải App TPBank tăng trưởng vượt trội 200%, có ngày vượt mốc 120.000 lượt tải. Theo các báo cáo Social Listening, trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và 8), TPBank dẫn đầu toàn ngành về chỉ số cảm xúc tích cực trên mạng xã hội, với lượng thảo luận bùng nổ và nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ chương trình. Những con số biết nói này không chỉ phản ánh sức hút của một thương hiệu trẻ trung, mà còn khẳng định vai trò của TPBank như người bạn đồng hành, truyền cảm hứng và chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ tài năng Việt.

Booth trải nghiệm của TPBank - một trong những hoạt động bên lề tại Concert Em Xinh ‘Say Hi’ tại tối 13/9 tại TP.HCM. (Ảnh: TPBank).

Không chỉ bùng nổ trên App, TPBank còn mang đến những loạt hoạt động bên lề đặc biệt tại Concert Em Xinh ‘Say Hi’ đầu tiên tại tối 13/9 tại TP.HCM. Từ livestream trước giờ diễn, đến 15 phút thả quà fanchant ầm ầm làm khán đài dậy sóng, rồi booth trải nghiệm gửi lời nhắn tới các Em Xinh – tất cả tạo nên không gian fanmeeting đúng chuẩn showbiz. Đặc biệt, biển tím lịm phủ kín khán đài đã biến đêm diễn thành khoảnh khắc khó quên cho cộng đồng Xinhiu.

TPBank chính thức "giữ slot" Nhà tài trợ Kim Cương cho đêm Concert Em Xinh Say Hi tại thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Vieon).

Bắt nhịp sức nóng từ chương trình và loạt concert cháy vé, TPBank tiếp tục ‘chiều lòng’ Gen Z với loạt tiện ích vừa xinh, vừa đỉnh, biến App TPBank thành một phần văn hóa fandom chính hiệu. Từ sân khấu rực rỡ của Em Xinh đến từng tính năng cá nhân hóa trên ứng dụng, TPBank không chỉ lan tỏa tinh thần sáng tạo không biên giới mà còn góp phần viết tiếp hành trình ‘vươn tầm’ cùng thế hệ trẻ Việt.

GIAO DIỆN EM XINH TRÊN APP TPBANK - CHUẨN CHẤT XINHIU, CHUẨN GU GEN Z

TPBank “gây bão” thảo luận và bão tim trong cộng đồng fan Em Xinh “Say Hi” khi ra mắt bộ sưu tập giao diện Em Xinh trên App TPBank với hình ảnh của show và giao diện riêng của 4 Em Xinh: Phương Ly, Orange, 52Hz, Lyhan. Chỉ trong vài phút, lượt thảo luận liên quan đến App TPBank tăng vọt trên các nền tảng Threads, Facebook, Instagram,... và ngay lập tức tạo nên: “Trend” thay giao diện App TPBank.

Chỉ vài thao tác, App TPBank sẽ “biến hình” theo phong cách Em Xinh bạn yêu thích. Buổi sáng có thể chọn sự năng động của Phương Ly, tối lại “đổi gió” sang Orange cá tính. Nếu “iu hết” cả bốn, bạn cứ thoải mái thay đổi mỗi ngày một giao diện. App TPBank đã vượt xa khái niệm App ngân hàng thông thường khi biến sự khô khan của một ứng dụng tài chính thành nơi fan thể hiện cá tính và tình yêu idol.

Trên mạng xã hội, hàng loạt Xinhiu đã hào hứng khoe ảnh chụp màn hình giao diện idol. TPBank còn tung mini game “Thay giao diện – Nhận quà xinh” với phần thưởng khăn bandana in logo Em Xinh limited, khiến “cuộc đua” thay giao diện App TPBank thêm sôi động.

Xinhiu rần rần với trend "đổi áo App TPBank", minigame bandana limited khiến cộng đồng fan đua nhau tham gia. (Ảnh: TPBank).

CHUYỂN TIỀN CŨNG PHẢI “XINH” VỚI THIỆP CHATPAY IDOL

Nếu giao diện idol đã đủ gây sốt, thì thiệp ChatPay phiên bản Em Xinh lại khiến cộng đồng tiếp tục “xỉu up xỉu down”. ChatPay vốn là tính năng chuyển tiền kiểu trò chuyện đặc trưng của TPBank, nay được bổ sung bộ thiệp in hình Phương Ly, Orange, 52Hz.

Từ nay, bạn có thể gửi kèm một thiệp dễ thương cùng lời nhắn ngọt ngào như: “Có cô nàng Orange gửi bạn ly trà sữa đây!”. Người nhận khi cũng dùng ChatPay sẽ thấy ngay tấm thiệp hiện lên, biến chuyển khoản thành hành động mang cảm xúc và gắn kết.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến những giao dịch vốn khô khan thành một hành động giàu cảm xúc”. ChatPay vốn nổi tiếng nhờ tính năng “Paste to Pay” – chỉ cần dán nội dung tin nhắn, hệ thống AI tự động điền đủ thông tin. Nay với thiệp idol, ChatPay càng chứng minh vị thế “chuẩn chất Xinhiu”: vừa tiện ích, vừa cảm xúc, đúng tinh thần “Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”.

COMBO THẺ ĐA NĂNG FLASH 2IN1 CÙNG QUÀ TẶNG ĐỘC BẢN DÀNH RIÊNG CHO XINHIU

Chiếc thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 cùng quà tặng sticker, khăn bandana đặc biệt phiên bản Em Xinh “Say Hi” đã chính thức “lên kệ” trên App TPBank. Chỉ mất 1 phút đăng ký tại Shop thẻ Flash 2in1, fan đã có ngay “siêu thẻ” tích hợp cả tín dụng và ghi nợ trong một chip.

Đặc biệt, từ nay đến 15/9/2025, TPBank tung deal xinh chỉ 1 đồng kèm freeship – khiến cộng đồng Xinhiu săn lùng. Với fan, đây không chỉ là công cụ tài chính, mà còn như “thẻ thành viên fanclub số hóa” – vừa để chi tiêu, vừa để khẳng định tình yêu idol và cá tính riêng.

NGÂN HÀNG SỐ CÁ TÍNH “SỐNG ĐỈNH” CÙNG GEN Z

Từ trend “đổi áo app” bằng giao diện idol, gửi thiệp ChatPay ngập tràn cảm xúc đến thẻ Flash 2in1 phiên bản limited, TPBank đã chứng minh: ngân hàng hoàn toàn có thể vừa bắt trend, vừa cá tính và cực gần gũi với giới trẻ.

Với slogan “App TPBank – Tiện ích đỉnh, Sống đỉnh”, thương hiệu không chỉ mang đến sự tiện lợi và an toàn trong giao dịch, mà còn thật sự “chạm gu” Gen Z, hòa mình vào nhịp sống, văn hóa và sở thích của họ.

Sự trẻ trung, sáng tạo này đã được ghi nhận bằng loạt giải thưởng danh giá: WeChoice Awards 2024 gọi tên TPBank với giải Z First-Rate: Ứng dụng tài chính – tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất; tính năng ChatPay tiếp tục gây bão quốc tế khi được The Asian Banker trao giải Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025.

Những thành tích đó không chỉ là “cúp vàng” trên bảng xếp hạng ngành ngân hàng, mà còn là lời khẳng định TPBank đang thực sự trendsetter trong thế giới tài chính số – một ngân hàng cá tính, trẻ trung, “chuẩn gu” Gen Z và sẵn sàng bùng nổ trên bản đồ ngân hàng số khu vực.