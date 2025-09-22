TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

Nhìn chung, đến nay, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chưa đạt như kế hoạch đã đề ra. Tại một số dự án, chủ đầu tư còn lúng túng trong thực hiện đầu tư; một số dự án gặp khó trong giải phóng mặt bằng; một số dự án lớn có nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng...
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa tổ chức phiên giải trình việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.
Báo cáo với Đoàn đại biểu, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết năm 2025, TP.HCM được Thủ tướng giao giải ngân trong kế hoạch đầu tư công là 118.948 tỷ đồng. Đến nay, Thành phố đã giải ngân đạt 53.712 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Như vậy, để đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao, trong các tháng còn lại của năm, TP. HCM cần tiếp tục giải ngân 65.236 tỷ đồng nữa.
Với kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn của TP.HCM tương đương với bình quân chung của cả nước (được Bộ Tài chính dự kiến 46,3%). Song nhìn chung, việc thực hiện giải ngân vốn của Thành phố chưa đạt như kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân là trong công tác đầu tư, xây dựng các dự án công còn gặp nhiều vướng mắc.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư... các dự án trên địa bàn Thành phố.
Ngoài ra, việc UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư công nhưng không có Ban quản lý dự án xây dựng chuyên trách cũng dẫn đến lúng túng trong thực hiện đầu tư công...
Bên cạnh đó, một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.
Đặc biệt, một số dự án lớn trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... có nhu cầu rất lớn về cát, đá, đất đắp nền... nhưng nguồn cung trong khu vực đang có dấu hiệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh TP.HCM sau sáp nhập đã mở rộng quy mô, không gian phát triển và nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án, công trình phục vụ cho phát triển Thành phố là rất lớn. Để giải quyết bài toán nguồn vốn đầu tư cho phát triển, Thành phố cần đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới thúc đẩy phát triển Thành phố. Đồng thời rà soát lại, tập trung tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị có cơ chế giao quyền cho Thành phố và Thành phố phải chịu trách nhiệm thực hiện các dự án đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối. Với công tác chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh về việc đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị, máy móc vận hành, cùng với đó là tăng cường an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, đặc biệt quan tâm chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nghệ thông tin.
Trong tháng 8 và 9/2025, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức 12 đoàn khảo sát ở các phường, xã và tổ chức phiên giải trình ở cấp sở. Qua các buổi khảo sát, Đoàn đã tiếp thu, nghiên cứu nhằm tham mưu, bổ sung xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho TP.HCM phát triển trong thời gian tới. Hiện Sở Nội vụ TP.HCM đang tham mưu để xây dựng sổ tay cẩm nang thực hiện các thủ tục hành chính cho cấp xã. Đồng thời. ban hành các quy trình để giải quyết các thủ tục phi địa giới hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tránh tình trạng quá tải hồ sơ.
