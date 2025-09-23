TP.HCM lên phương án bố trí trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

Sở Tài chính TP.HCM cho biết các cơ sở nhà, đất phát sinh
sau sáp nhập đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý nhằm tránh thất thoát,
lãng phí tài sản công.
Cơ quan này cũng khẳng định rằng chính quyền Thành phố yêu cầu tận
dụng tối đa quỹ trụ sở hiện hữu, bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính và
cung cấp dịch vụ công cho người dân không bị gián đoạn.
Cụ thể, trước ngày 01/7/2025, Ủy ban nhân dân cấp huyện có
xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy
nhiên, định hướng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ kéo dài lộ
trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã và số lượng công chức cấp
huyện chuyển về cấp xã lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của
các trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã trước đây. Vì vậy, diện tích các trụ sở hiện
hữu không đáp ứng đủ.
Sau thời điểm 01/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính cấp
xã mới đi vào hoạt động, căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức
sử dụng trụ sở làm việc được Chính phủ quy định tại Nghị định số
155/2025/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025), các đơn vị hành chính cấp
xã sẽ được bố trí sử dụng thêm trụ sở dôi dư để đáp ứng nhu cầu nhân sự, tiêu
chuẩn, định mức.
Đối với các sở, ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc TP.HCM
thì hiện vẫn duy trì hoạt động tại trụ sở hiện hữu, đồng thời, rà soát cơ sở nhà
đất chưa sử dụng hay sử dụng chưa hiệu quả để sắp xếp, điều hòa nội bộ hoặc
chuyển đổi công năng (giữa văn hóa, y tế, giáo dục và trụ sở…).
Đối với trụ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức, Thành phố
cho phép sử dụng chung với các đơn vị khác nếu phù hợp, hoặc điều chuyển cho cơ
quan có nhu cầu. Trường hợp dôi dư chưa có phương án cụ thể, tài sản sẽ được ưu
tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; hoặc bàn giao Trung tâm Quản
lý nhà và giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai
thác.
Sở Tài chính TP.HCM cho rằng giải pháp này nhằm tận dụng tối
đa cơ sở vật chất sẵn có, bảo đảm điều kiện làm việc, không gián đoạn dịch vụ
công và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố sẽ triển khai
kế hoạch xử lý nhà, đất bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức và nhà, đất dôi dư
theo hai phương án. Với các cơ sở vượt tiêu chuẩn, diện tích thừa sẽ được quản
lý, sử dụng theo Nghị định 155/2025/NĐ-CP.
Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức
(nếu có), có thể bố trí sử dụng chung với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản
lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ
quan, tổ chức, đơn vị đó. Trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp
để bố trí, thì cơ quan hay người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển cho
cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn
vị tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quản lý, sử dụng bảo đảm
tiết kiệm, hiệu quả.
Theo báo cáo trước đó của Chính phủ, tính đến cuối 2024, cả
nước còn 62.739 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại
và xử lý theo quy định. Số trụ sở dự kiến dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
địa phương là 4.226 trụ sở.
Riêng tại TP.HCM, sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và
cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm, Chính quyền Thành phố đang rà soát
toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so
với tiêu chuẩn, định mức.