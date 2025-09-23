TP.HCM lên phương án bố trí trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

Sở Tài chính TP.HCM đang tiến hành rà soát các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn Thành phố nhằm bố trí, sắp xếp lại. Thành phố khẳng định không bán các công sản dôi dư này, thay vào sẽ điều phối, chuyển đổi công năng hay thu hồi để quản lý, khai thác hiệu quả hơn.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết các cơ sở nhà, đất phát sinh sau sáp nhập đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Cơ quan này cũng khẳng định rằng chính quyền Thành phố yêu cầu tận dụng tối đa quỹ trụ sở hiện hữu, bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân không bị gián đoạn.

Cụ thể, trước ngày 01/7/2025, Ủy ban nhân dân cấp huyện có xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, định hướng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ kéo dài lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã trước đây. Vì vậy, diện tích các trụ sở hiện hữu không đáp ứng đủ.

Sau thời điểm 01/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động, căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc được Chính phủ quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025), các đơn vị hành chính cấp xã sẽ được bố trí sử dụng thêm trụ sở dôi dư để đáp ứng nhu cầu nhân sự, tiêu chuẩn, định mức.

Đối với các sở, ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc TP.HCM thì hiện vẫn duy trì hoạt động tại trụ sở hiện hữu, đồng thời, rà soát cơ sở nhà đất chưa sử dụng hay sử dụng chưa hiệu quả để sắp xếp, điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng (giữa văn hóa, y tế, giáo dục và trụ sở…).

Đối với trụ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức, Thành phố cho phép sử dụng chung với các đơn vị khác nếu phù hợp, hoặc điều chuyển cho cơ quan có nhu cầu. Trường hợp dôi dư chưa có phương án cụ thể, tài sản sẽ được ưu tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; hoặc bàn giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai thác.

Sở Tài chính TP.HCM cho rằng giải pháp này nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có, bảo đảm điều kiện làm việc, không gián đoạn dịch vụ công và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố sẽ triển khai kế hoạch xử lý nhà, đất bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức và nhà, đất dôi dư theo hai phương án. Với các cơ sở vượt tiêu chuẩn, diện tích thừa sẽ được quản lý, sử dụng theo Nghị định 155/2025/NĐ-CP.

Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có), có thể bố trí sử dụng chung với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để bố trí, thì cơ quan hay người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quản lý, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Theo báo cáo trước đó của Chính phủ, tính đến cuối 2024, cả nước còn 62.739 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý theo quy định. Số trụ sở dự kiến dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính địa phương là 4.226 trụ sở.

Riêng tại TP.HCM, sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm, Chính quyền Thành phố đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.