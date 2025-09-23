Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.HCM lên phương án bố trí trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

Thiên Ân

23/09/2025, 06:29

Sở Tài chính TP.HCM đang tiến hành rà soát các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn Thành phố nhằm bố trí, sắp xếp lại. Thành phố khẳng định không bán các công sản dôi dư này, thay vào sẽ điều phối, chuyển đổi công năng hay thu hồi để quản lý, khai thác hiệu quả hơn.

TP.HCM không bán các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Ảnh mang tính minh họa
TP.HCM không bán các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Ảnh mang tính minh họa

Sở Tài chính TP.HCM cho biết các cơ sở nhà, đất phát sinh sau sáp nhập đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Cơ quan này cũng khẳng định rằng chính quyền Thành phố yêu cầu tận dụng tối đa quỹ trụ sở hiện hữu, bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân không bị gián đoạn.

Cụ thể, trước ngày 01/7/2025, Ủy ban nhân dân cấp huyện có xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, định hướng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ kéo dài lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã trước đây. Vì vậy, diện tích các trụ sở hiện hữu không đáp ứng đủ.

Sau thời điểm 01/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động, căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc được Chính phủ quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025), các đơn vị hành chính cấp xã sẽ được bố trí sử dụng thêm trụ sở dôi dư để đáp ứng nhu cầu nhân sự, tiêu chuẩn, định mức.

Đối với các sở, ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc TP.HCM thì hiện vẫn duy trì hoạt động tại trụ sở hiện hữu, đồng thời, rà soát cơ sở nhà đất chưa sử dụng hay sử dụng chưa hiệu quả để sắp xếp, điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng (giữa văn hóa, y tế, giáo dục và trụ sở…).

Đối với trụ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức, Thành phố cho phép sử dụng chung với các đơn vị khác nếu phù hợp, hoặc điều chuyển cho cơ quan có nhu cầu. Trường hợp dôi dư chưa có phương án cụ thể, tài sản sẽ được ưu tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; hoặc bàn giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai thác.

Sở Tài chính TP.HCM cho rằng giải pháp này nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có, bảo đảm điều kiện làm việc, không gián đoạn dịch vụ công và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố sẽ triển khai kế hoạch xử lý nhà, đất bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức và nhà, đất dôi dư theo hai phương án. Với các cơ sở vượt tiêu chuẩn, diện tích thừa sẽ được quản lý, sử dụng theo Nghị định 155/2025/NĐ-CP.

Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có), có thể bố trí sử dụng chung với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để bố trí, thì cơ quan hay người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quản lý, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Theo báo cáo trước đó của Chính phủ, tính đến cuối 2024, cả nước còn 62.739 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý theo quy định. Số trụ sở dự kiến dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính địa phương là 4.226 trụ sở.

Riêng tại TP.HCM, sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm, Chính quyền Thành phố đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. 

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

18:25, 22/09/2025

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

13:17, 18/09/2025

Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống

Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

10:56, 16/09/2025

Trong 2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai ít nhất 8000 căn nhà ở cho lực lượng công an

Từ khóa:

cơ quan hành chính nhà đất sáp nhập Tài sản công TP.HCM trụ sở

Đọc thêm

Tạo đột phá, khác biệt trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Tạo đột phá, khác biệt trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xác định rõ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, luật pháp, về đất đai... trong phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Từ đó phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, có giải pháp để từ nay đến cuối năm và năm sau, tạo đột phá, khác biệt trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số ở những năm tiếp theo...

Hồng An Happy House - Nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững

Hồng An Happy House - Nơi an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời bền vững

Bạn đang tìm kiếm một tổ ấm bình yên giữa lòng thành phố cảng Hải Phòng sôi động? Bạn mong muốn một không gian sống trọn vẹn cho gia đình, nơi an toàn và tiện nghi được đặt lên hàng đầu? Hơn thế, bạn muốn sở hữu một cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn tại mảnh đất "rồng" đầy tiềm năng?

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

Bảo đảm cơ chế vượt trội, đặc thù về môi trường, đất đai trong Trung tâm tài chính quốc tế

Về cơ chế đặc thù, nổi trội của trung tâm tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng nếu chỉ "tham chiếu pháp luật hiện hành" sẽ mất đi tính đặc thù. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần nghiên cứu kỹ hơn để đề xuất cơ chế vượt trội...

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

Nhìn chung, đến nay, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chưa đạt như kế hoạch đã đề ra. Tại một số dự án, chủ đầu tư còn lúng túng trong thực hiện đầu tư; một số dự án gặp khó trong giải phóng mặt bằng; một số dự án lớn có nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng...

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ do Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/9, công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các chung cư cũ sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý 3 đến quý 4/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Kinh tế số

2

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

Đầu tư

3

Giảm liên tiếp 5 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP

Kinh tế số

5

Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy