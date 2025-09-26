Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Thị trường

TP.HCM đăng cai Hội nghị Bàn tròn Các Thành phố Đối tác Kinh doanh 2026

Thi Nguyễn

26/09/2025, 14:33

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn đại biểu TP.HCM đã công bố Thành phố chính thức đăng cai Hội nghị Bàn tròn Các Thành phố Đối tác Kinh doanh 2026, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hàng Việt trên trường toàn cầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương với các đối tác Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại của TP.HCM và khẳng định vai trò, hình ảnh của Thành phố tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 24 – 28/9/2025.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 25/9, Đoàn công tác cho biết TP.HCM chính thức đăng cai Hội nghị Bàn tròn Các Thành phố Đối tác Kinh doanh 2026 (BPC 2026).

Theo đó, Thành phố sẽ là điểm hẹn tiếp theo trong mạng lưới Business Partner Cities, nơi các đô thị năng động trên toàn thế giới cùng thảo luận chính sách hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiến tạo các cơ hội hợp tác bền vững.

Theo lời mời của Chính quyền Osaka, cũng trong ngày 25/9, Đoàn đã tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam – Vietnam Pavilion tại Expo 2025 Osaka, Kansai - nơi TP.HCM phối hợp cùng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức "Những ngày TP.HCM".

Bên cạnh đó, Đoàn đã có các buổi làm việc với Chính quyền Thành phố Osaka và các cơ quan đối tác của Osaka về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực logistics, cảng biển, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng công nghệ cao, phù hợp với chiến lược phát triển “Một không gian – Ba khu vực” của TP.HCM

Song song với Hội nghị BPC 2026, TP.HCM sẽ tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam Tiêu biểu Xuất khẩu 2026, dự kiến trưng bày 750 gian hàng, tập trung vào các ngành chủ lực như nông sản, thực phẩm, thiết bị công nghệ, dệt may và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh đã thay mặt Thành phố giới thiệu và gửi lời mời các thành viên mạng lưới BPC tham dự Hội chợ để cùng khai phá các cơ hội hợp tác mở rộng với TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn sẽ có chương trình làm việc với Chính quyền tỉnh Shiga và tỉnh Yamaguchi, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, đồng thời tham quan thực tế và học tập các mô hình phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, môi trường và phát triển đô thị.

Chuyến công tác Nhật Bản của Đoàn đại biểu TP.HCM không chỉ khẳng định vai trò năng động của Thành phố trong mạng lưới hợp tác khu vực, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - văn hóa giữa Thành phố với các địa phương Nhật Bản và các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc tế và tầm nhìn chiến lược của Thành phố.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM
Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Nhật Bản, sáng 26/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng đoàn công tác của UBND Thành phố đã có chuyến thăm và làm việc với ông Azuma Masaru, Phó Thống đốc tỉnh Shiga và Chính quyền tỉnh Shiga, Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm và chỉ đạo của Phó Thống đốc, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Shiga sẽ ngày càng phát triển thực chất, mang lại lợi ích chung và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Từ khóa:

doanh nghiệp Hội nghị BPC 2026 Hợp tác Việt - Nhật thương mại TP.HCM

