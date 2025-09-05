Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

05/09/2025

Trang chủ Bất động sản

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập

Phan Nam

05/09/2025, 20:29

Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa công bố Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố (được đăng trên trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng TP.HCM) thì mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên là 10.400.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến dưới 0.9 là 8.000.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7, không có phụ cấp chức vụ và người lao động là 4.800.000 đồng/người/tháng.

Nghị quyết áp dụng cho 3 nhóm đối tượng là những người được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc từ tỉnh Bình Dương hoặc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến TP.HCM (và ngược lại) nhưng chưa được bố trí nhà ở công vụ theo quy định.

Cụ thể, các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM;

Công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan trên địa bàn Thành phố thuộc: Sở Ngoại vụ, Cục thống kê, Cục quản lý thị trường, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TP.HCM, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Thời gian áp dụng là từ 01/7/2025 (khi sáp nhập) đến hết 30/6/2027.

“Việc hỗ trợ được chi trả cùng với kỳ lương hàng tháng theo thời gian thực tế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc chi trả hỗ trợ chấm dứt kể từ tháng tiếp theo của tháng được bố trí nhà ở công vụ hoặc sau khi được điều động, phân công, bố trí trở về làm việc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh trước khi sắp xếp. Kinh phí thực hiện hỗ trợ được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách TP.HCM”, Dự thảo đề xuất.

nhà ở nhà ở công vụ sáp nhập Thành phố HCM

