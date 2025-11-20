TP.HCM sẽ hoàn tiền mua bảo hiểm y tế năm 2026 cho học sinh

Các nhà trường/cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2026 thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha mẹ học sinh, theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội TP.HCM...

Ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn.

Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Như vậy, từ ngày 14/11/2025, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập, và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, thành phố hỗ trợ 50%).

Để triển khai kịp thời Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo quyền lợi cho học sinh trên địa bàn, đồng thời căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên năm học 2025-2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn để các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện.

Theo đó, đối với các trường hợp học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế đến 31/12/2025, thì khẩn trương lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các em trước ngày 30/11/2025, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho các em.

Căn cứ danh sách học sinh đang theo học tại trường năm học 2025-2026, nhà trường/cơ sở giáo dục lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 20/12/2025 để cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026 cho các em, đảm bảo 100% học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết.

Đối với nhà trường/cơ sở giáo dục đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho năm 2026, thì thực hiện hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.

Trường hợp nếu nhà trường/cơ sở giáo dục đã tạm chuyển trước tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh cho năm 2026 đến tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội, liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền đã chuyển. Sau khi nhận được tiền, nhà trường/cơ sở giáo dục hoàn trả lại ngay số tiền đã thu cho cha, mẹ học sinh.