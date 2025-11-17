Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Dân sinh

TP.Hồ Chí Minh: Toàn bộ học sinh và người trên 65 tuổi được miễn bảo hiểm y tế

Hoài Niệm

17/11/2025, 16:17

TP.Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế cho khoảng 2 triệu học sinh và hơn nửa triệu người trên 65 tuổi, có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2025.

Bắt đầu từ ngày 14/11/2025, toàn bộ học sinh và người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi tại TP.HCM được hỗ trợ 100% phí BHYT. Ảnh minh họa
Bắt đầu từ ngày 14/11/2025, toàn bộ học sinh và người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi tại TP.HCM được hỗ trợ 100% phí BHYT. Ảnh minh họa

Kỳ họp thứ 5 ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/11/2025. Cụ thể, đối với những người thuộc diện được hỗ trợ, thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2025; đối với những người thuộc diện được hỗ trợ nhưng thẻ còn hạn, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ hết hạn.

Nghị quyết nêu rõ: Những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách bảo hiểm y tế khác, sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học sinh hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông tại cả trường công lập và ngoài công lập, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh. Diện đối tượng này, cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung từ trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế. Hiện Thành phố có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Cách làm này giúp tránh việc phải hoàn trả thẻ hoặc làm thủ tục đổi thẻ giữa chừng vì thẻ bảo hiểm y tế của người cao tuổi thường có thời hạn 01 năm, trong khi thẻ bảo hiểm y tế học sinh có giá trị từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm; đồng thời cũng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Theo tính toán, ngân sách Thành phố sẽ chi hơn 1.953 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn phí bảo hiểm y tế trong một năm.

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân. Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/02/2025 phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

HĐND TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng chính sách không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho các gia đình, mà còn bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, các trường đã phát phiếu thu bảo hiểm y tế năm 2026 đến học sinh để gửi cho các bậc cha mẹ. Ghi nhận tại các trường cho biết, đối với các trường hợp chưa đóng, các trường sẽ đề nghị cha mẹ thôi không phải đóng nữa, vì khoản hỗ trợ theo chính sách vừa ban hành nói trên nhằm đóng phí bảo hiểm y tế cho năm mới, bắt đầu từ ngày 01/01/2026. Hiện Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh chưa nhận được khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến bảo hiểm y tế học sinh năm 2026. 

Xác định các khoản bổ sung trả theo lương tính đóng bảo hiểm

12:33, 14/11/2025

Xác định các khoản bổ sung trả theo lương tính đóng bảo hiểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

01:00, 15/11/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Chi tiết mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2026

16:01, 12/11/2025

Chi tiết mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2026

Từ khóa:

hỗ trợ bảo hiểm y tế TP.Hồ Chí Minh học sinh bảo hiểm y tế nghị quyết HĐND người cao tuổi bảo hiểm y tế

Sạt lở lan rộng, Huế siết chặt biện pháp bảo vệ dân cư ven sông, biển

Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Chi tiết kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

