TP.Hồ Chí Minh: Toàn bộ học sinh và người trên 65 tuổi được miễn bảo hiểm y tế

TP.Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế cho khoảng 2 triệu học sinh và hơn nửa triệu người trên 65 tuổi, có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2025.

Kỳ họp thứ 5 ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/11/2025. Cụ thể, đối với những người thuộc diện được hỗ trợ, thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11/2025; đối với những người thuộc diện được hỗ trợ nhưng thẻ còn hạn, mức hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày ngay sau khi thẻ hết hạn.

Nghị quyết nêu rõ: Những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách bảo hiểm y tế khác, sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người.

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học sinh hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông tại cả trường công lập và ngoài công lập, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế học sinh. Diện đối tượng này, cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung từ trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm y tế. Hiện Thành phố có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Cách làm này giúp tránh việc phải hoàn trả thẻ hoặc làm thủ tục đổi thẻ giữa chừng vì thẻ bảo hiểm y tế của người cao tuổi thường có thời hạn 01 năm, trong khi thẻ bảo hiểm y tế học sinh có giá trị từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm; đồng thời cũng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Theo tính toán, ngân sách Thành phố sẽ chi hơn 1.953 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn phí bảo hiểm y tế trong một năm.

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân. Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/02/2025 phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

HĐND TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng chính sách không chỉ giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho các gia đình, mà còn bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, các trường đã phát phiếu thu bảo hiểm y tế năm 2026 đến học sinh để gửi cho các bậc cha mẹ. Ghi nhận tại các trường cho biết, đối với các trường hợp chưa đóng, các trường sẽ đề nghị cha mẹ thôi không phải đóng nữa, vì khoản hỗ trợ theo chính sách vừa ban hành nói trên nhằm đóng phí bảo hiểm y tế cho năm mới, bắt đầu từ ngày 01/01/2026. Hiện Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh chưa nhận được khoản tiền hay danh sách nào từ các trường liên quan đến bảo hiểm y tế học sinh năm 2026.