Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho 20,5 triệu học sinh, sinh viên trong năm học mới
Nhật Dương
03/09/2025, 08:31
Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều học sinh, sinh viên không may bị ốm đau đều được điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là đối với các bệnh nan y, mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, chi phí lớn…
Thống kê của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam cho thấy 7 tháng năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt học
sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm
y tế chi trả gần 1.770 tỷ đồng.
NHIỀU HỌC SINH, SINH VIÊN
ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ LỚN
Rất nhiều trường hợp học
sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều
trị lớn. Trong 7 tháng năm 2025, có 20 học sinh, sinh viên được quỹ chi trả chi
phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.
Đơn cử như trường hợp bệnh
nhân có mã thẻ HS40101299XXXXX (Hà Nội) không may mắc căn bệnh bạch cầu dạng
nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ chi
trả hơn 967 triệu đồng.
Bệnh nhân mã thẻ
HS47979326XXXXX (TPHCM) bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ chi
trả hơn 473 triệu đồng. Bệnh nhân mã thẻ HS43636202XXXXX (tỉnh Nam Định cũ) bị
bệnh U lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ chi trả hơn
452 triệu đồng…
Bên cạnh đó, nhiều trường
hợp học sinh trên cả nước không may mắc các bệnh nặng như: nhiễm trùng huyết,
suy tim, suy hô hấp…với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được quỹ chi trả
trong quá trình điều trị.
Theo số liệu của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam, diện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên qua các năm đều
phát triển ổn định với xu hướng tăng dần. Nhiều trường học, địa phương đã đạt mục
tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa với việc thế hệ
trẻ ngày càng được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ và toàn diện hơn.
Thống kê cho thấy năm học
2024 – 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y
tế, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước.
Mới đây, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế mới cho học
sinh, sinh viên. Theo đó, học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối
thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhờ đó mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng
tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm so với năm học
trước.
Theo thống kê của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 20,5 triệu học sinh, sinh viên thuộc diện
tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm con bộ đội, công an được cấp thẻ bảo hiểm
y tế miễn phí). Điều này đồng nghĩa ngay trong năm học mới, khoảng 20,5 triệu học
sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng
bảo hiểm y tế.
TIẾP TỤC MỞ RỘNG DIỆN BAO
PHỦ
Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm
xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, có hiệu lực từ
ngày 1/7/2025 và Nghị định 188 của Chính phủ đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng,
nhằm mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham
gia bảo hiểm y tế, trong đó có nhóm học sinh, sinh viên.
Việc Chính phủ quyết định
nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh
viên không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà mang lại nhiều
tác động sâu rộng.
Thứ nhất, góp phần nâng tỷ
lệ tham gia bảo hiểm y tế trong học đường, sớm hoàn thành mục tiêu 100% học
sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Khi nhóm trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo,
Quỹ Bảo hiểm y tế được củng cố bền vững hơn, thực hiện đúng nguyên tắc chia sẻ
rủi ro giữa người trẻ với người cao tuổi.
Thứ hai, bảo đảm công bằng
trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tất cả học sinh, sinh viên, không phân biệt hoàn cảnh
gia đình, đều có quyền được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh kịp thời..
Thứ ba, chính sách là một
khoản đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh cả thể chất và
tinh thần sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước
trong những thập kỷ tới.
Tại Hội nghị trực tuyến
triển khai Nghị định 188 mới đây, ông Dương Tuấn Đức, Trưởng ban Thực hiện
chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, điểm đáng chú ý
trong Nghị định 188 là cụm từ “tối thiểu 50%”. Điều này mở ra khả năng các địa
phương, tùy điều kiện ngân sách, có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn.
Một số tỉnh, thành phố đã
và đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương, quỹ
khuyến học, hay nguồn xã hội hóa để giảm tối đa phần đóng góp của phụ huynh. Nếu
địa phương hỗ trợ thêm, gánh nặng đối với phụ huynh càng giảm, tỷ lệ bao phủ bảo
hiểm y tế trong học đường càng nhanh chóng đạt mục tiêu.
Các chuyên gia cũng khuyến
nghị phụ huynh nên lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng để đảm bảo
quyền lợi xuyên suốt, tránh rủi ro quên hạn đóng. Nhiều trường hợp đóng 3 hoặc
6 tháng, khi đến hạn gia hạn quên đóng, nếu không may cần khám chữa bệnh sẽ
không được hưởng quyền lợi.
Trong năm học 2025-2026, Bảo
hiểm xã hội Việt Nam cho biết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tiếp tục
được triển khai quyết liệt với mục tiêu đạt 100% học sinh, viên tham gia và được
thụ hưởng chính sách.
