Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai
thác vận tải đường sắt, nhằm thực hiện các biện pháp tổ chức và hướng dẫn
thi hành Luật Đường sắt. Mục tiêu của dự thảo này là tiếp tục thể chế hóa chủ
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển đường sắt hiện
đại, đồng bộ và bền vững, phù hợp với điều kiện và kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội cũng như an ninh quốc phòng của đất nước.
Bộ Xây dựng cho biết đề xuất này căn cứ theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 2702/ĐS-ĐMTX ngày 01/8/2025 về tình hình thực tế khai thác, sử dụng phương tiện của Tổng công ty và quy định tại Điều 19 Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2022/NĐ-CP và Nghị định 91/2023/NĐ-CP), trong đó cho phép các phương tiện hết niên hạn sử dụng được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2030.
Dự thảo cũng nhằm rà soát, điều chỉnh, hợp nhất các quy định
hiện hành trong lĩnh vực quản lý, khai thác vận tải đường sắt, khắc phục những
tồn tại, bất cập về thể chế, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành đường
sắt. Đồng thời, thúc đẩy tính cạnh tranh của phương thức vận tải đường sắt và
nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Một trong những điểm nổi bật trong dự thảo là việc sửa đổi
quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.
Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất nâng niên hạn sử dụng đối với đầu
máy và toa xe chở khách từ 40 năm lên không quá 60 năm, trong khi toa xe chở hàng
sẽ được nâng từ 45 năm lên không quá 65 năm.
Đề xuất này được đưa ra dựa trên báo cáo của Tổng công ty Đường
sắt Việt Nam. Theo đó, đến 31/12/2030, nhiều loại phương tiện sẽ có thời gian khai thác trên 60 năm, như đầu máy D9E do Mỹ
chế tạo từ năm 1963 sử dụng động cơ CAT D398A và toa xe P chế tạo từ những năm
1963. Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện này đã sử dụng được 62 năm và tính đến hết năm 2030 sẽ là
67 năm vẫn hoạt động an toàn.
Theo số liệu
thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước đây và sau khi Nghị định
91/2023/NĐ-CP có hiệu lực, các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình khai
thác vận dụng chủ yếu xảy ra đối với các chi tiết hao mòn tự nhiên và có thể
thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa như lò xo, guốc hãm, xéc măng,
gioăng hệ thống hãm, ….. Không có sự cố kỹ thuật đầu máy toa xe phát sinh về nứt,
gẫy do ảnh hưởng của thời gian về độ bền và độ bền mỏi của một số kết cấu của
phương tiện đầu máy toa xe (giá chuyển hướng của bộ phận chạy, bệ xe, thùng
xe).
Về phương tiện không áp dụng niên hạn, tại dự thảo, Bộ Xây dựng
đề xuất bổ sung quy định mới cho "toa xe thành cao mở đáy chở đá
(Hmđ)", theo đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đây là loại toa
xe chỉ chở đá phục vụ sửa chữa nội ngành, với vận tốc thấp và quãng đường ngắn
từ mỏ đá đến điểm thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc
vận chuyển và phục vụ công tác sửa chữa công trình đường sắt nội bộ.