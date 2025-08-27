Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Thanh Thủy

27/08/2025, 14:09

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng niên hạn sử dụng đầu máy và toa xe lên tối đa 65 năm…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt, nhằm thực hiện các biện pháp tổ chức và hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt. Mục tiêu của dự thảo này là tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách phát triển đường sắt hiện đại, đồng bộ và bền vững, phù hợp với điều kiện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như an ninh quốc phòng của đất nước.

Bộ Xây dựng cho biết đề xuất này căn cứ theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 2702/ĐS-ĐMTX ngày 01/8/2025 về tình hình thực tế khai thác, sử dụng phương tiện của Tổng công ty và quy định tại Điều 19 Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 01/2022/NĐ-CP và Nghị định 91/2023/NĐ-CP), trong đó cho phép các phương tiện hết niên hạn sử dụng được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2030.

Dự thảo cũng nhằm rà soát, điều chỉnh, hợp nhất các quy định hiện hành trong lĩnh vực quản lý, khai thác vận tải đường sắt, khắc phục những tồn tại, bất cập về thể chế, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành đường sắt. Đồng thời, thúc đẩy tính cạnh tranh của phương thức vận tải đường sắt và nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Một trong những điểm nổi bật trong dự thảo là việc sửa đổi quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất nâng niên hạn sử dụng đối với đầu máy và toa xe chở khách từ 40 năm lên không quá 60 năm, trong khi toa xe chở hàng sẽ được nâng từ 45 năm lên không quá 65 năm.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, đến 31/12/2030, nhiều loại phương tiện sẽ có thời gian khai thác trên 60 năm, như đầu máy D9E do Mỹ chế tạo từ năm 1963 sử dụng động cơ CAT D398A và toa xe P chế tạo từ những năm 1963. Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện này đã sử dụng được 62 năm và tính đến hết năm 2030 sẽ là 67 năm vẫn hoạt động an toàn.

Theo số liệu thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước đây và sau khi Nghị định 91/2023/NĐ-CP có hiệu lực, các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình khai thác vận dụng chủ yếu xảy ra đối với các chi tiết hao mòn tự nhiên và có thể thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa như lò xo, guốc hãm, xéc măng, gioăng hệ thống hãm, ….. Không có sự cố kỹ thuật đầu máy toa xe phát sinh về nứt, gẫy do ảnh hưởng của thời gian về độ bền và độ bền mỏi của một số kết cấu của phương tiện đầu máy toa xe (giá chuyển hướng của bộ phận chạy, bệ xe, thùng xe).

Về phương tiện không áp dụng niên hạn, tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định mới cho "toa xe thành cao mở đáy chở đá (Hmđ)", theo đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đây là loại toa xe chỉ chở đá phục vụ sửa chữa nội ngành, với vận tốc thấp và quãng đường ngắn từ mỏ đá đến điểm thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc vận chuyển và phục vụ công tác sửa chữa công trình đường sắt nội bộ.

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đoạn C8 - C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2

09:54, 27/08/2025

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đoạn C8 - C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2

Cần thêm nguồn vốn để đầu tư 1.000 km đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

14:07, 22/08/2025

Cần thêm nguồn vốn để đầu tư 1.000 km đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

15:31, 25/08/2025

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Từ khóa:

bảo trì đường sắt hạ tầng khai thác Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Đọc thêm

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Song song với những khoản đầu tư mới được triển khai gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới....

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Ngày 27/8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hợp long dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32...

Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Đề xuất nâng niên hạn đầu máy, toa xe đường sắt lên tối đa 65 năm

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng niên hạn sử dụng đầu máy và toa xe lên tối đa 65 năm…

Ngành giao thông vận tải và hành trình 80 năm mở đường phát triển

Ngành giao thông vận tải và hành trình 80 năm mở đường phát triển

Chặng đường 8 thập kỷ của ngành Giao thông Vận tải với sứ mệnh “đi trước mở đường”, hy sinh xương máu đã làm nên những kỳ tích huyền thoại đường Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trên biển...

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Theo Chương trình hành động số 08/CTr-UBND, TP. Hà Nội đang phấn đấu đạt tăng trưởng 8,5% năm 2025, giai đoạn từ năm 2026-2030 phấn đấu mục tiêu tăng trưởng đạt 11%...

