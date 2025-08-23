TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...

Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ, liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều cường tại TP.HCM giai đoạn 1, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Mục đích nhằm gấp rút đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đưa dự án sớm về đích. Cụ thể, tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, từ công tác thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư, thanh toán hợp đồng BT (đầu tư - chuyển giao), rà soát tổng mức đầu tư, đến giai đoạn hoàn thành công trình và đưa vào khai thác.

Đồng thời, tổ cũng có nhiệm vụ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; được quyền triệu tập thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương để họp, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo khi cần thiết. Với những nội dung vượt thẩm quyền, tổ sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân TP.HCM và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao tổ công tác có trách nhiệm tham gia xuyên suốt quá trình triển khai, ưu tiên xử lý công việc liên quan, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình và hiệu quả đầu tư.

Ngày 21/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP về tháo gỡ các nút thắt dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sớm được tái khởi động, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Ngày 1/8/2025 Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức họp bàn với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án để triển khai. Theo đó, tất cả nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân TP.HCM như điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và kiểm toán sẽ hoàn tất trong tháng 10/2025.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét tới biến đổi khí hậu”, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng ở TP.HCM. Dự án thuộc chương trình QH 1547 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP.HCM, được đầu tư theo phương thức hợp đồng BT và do Trung Nam Group là nhà đầu tư, kinh phí do TP.HCM trả (tiền mặt và đổi đất), với tiến độ thực hiện dự kiến ban đầu là 36 tháng (6/2016 - 4/2018).

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biếm đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 (diện tích TP.HCM là 2.095,5 km2) với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm TP.HCM (các quận 1, 4, 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh...); đồng thời chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước (bơm nước thoát ra từ các hệ thống thoát nước đô thị thoát ra kênh rạch).

Sau nhiều lần dừng thi công và lỡ hẹn thời gian hoàn thành, dự án sau đó được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng cũng không kịp tiến độ do vướng mắc về giải ngân vốn và mặt bằng sạch. Từ tháng 8/2020, dự án đồng loạt dừng thi công ở tất cả các hạng mục công trình.

Công trình có tất cả 9 hạng mục, trong đó có sáu cống và một công trình đê kè ven sông Sài Gòn dài gần 8 km. Đến thời điểm công trình dừng thi công, tiến độ hoàn thành các cống như sau: Cống Bến Nghé đạt 97%, cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân 90%, cống Mương Chuối 93%, cống Cây Khô 85%, cống Phú Định 88% và công trình đê kè - cầu kinh Bà Bướm (85 - 92%).

Ngày 1/4/2021, Chính phủ có Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án, cho phép tiếp tục triển khai dự án theo kiến nghị của Uỷ ban nhân dân TP.HCM. Sau đó, ngày 1/7/2021, kết luận tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải chủ động, nỗ lực giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài theo tinh thần “làm việc nào dứt điểm việc đó”. Một trong các dự án Thủ tướng yêu cầu làm việc dứt điểm là công trình ngăn triều 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai, dự án đã khởi công đến nay sau 9 năm, vẫn chưa thể về đích, dù công trình đã gần hoàn thành.