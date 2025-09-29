TP.HCM: Thí điểm 74 khu đất dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa trình UBND Thành phố danh mục 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội…

Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký Tờ trình 6260/TTr-SNNMT-QLĐ gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết 171/2024/QH15 thông qua việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành vào ngày 1/4/2025.

Cụ thể, danh mục 74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15, có tổng diện tích khoảng 1.079,62ha, trong đó, diện tích đất ở 531,27ha, bao gồm đất ở hiện hữu khoảng 8,21ha và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523,07ha; diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42,3ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo (đợt 2) trong tháng 10/2025.

Theo Tờ trình, các khu đất đưa vào danh mục (theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số75/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ), được căn cứ vào các điều kiện, tiêu chí, như: Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tổng diện tích các khu đất, thửa đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt; không thuộc các dự án quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Đất đai.

Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 171/2024/QH15 (dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất), khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đất đai.

Trường hợp sau khi tổng hợp theo quy định nêu trên mà tổng diện tích đất ở đăng ký thực hiện các dự án thí điểm vượt quá 30% theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 171/2024/QH15 thì việc lựa chọn các khu đất thực hiện dự án thí điểm theo thứ tự ưu tiên tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 75/2025/NĐ-CP.