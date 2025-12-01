Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Huỳnh Dũng
01/12/2025, 13:41
Việc sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới đây đánh dấu bước chuyển quan trọng, mở rộng phạm vi lĩnh vực, tăng quyền cho địa phương và bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia...
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới đây đã được sửa đổi, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong việc mở rộng phạm vi lĩnh vực, tăng quyền cho địa phương và bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro. Những thay đổi này nhằm tạo ra môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia.
Một trong những thay đổi mang tính nền tảng là mở rộng phạm vi lĩnh vực đầu tư. Trước đây, các dự án PPP chỉ phù hợp trong các ngành hạ tầng như đường bộ, xử lý chất thải, cấp thoát nước, năng lượng.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều lĩnh vực trong đầu tư công như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, y tế, giáo dục, hạ tầng số và các dịch vụ công mới đều có nhu cầu lớn về vốn tư nhân. Vì vậy, từ thời điểm Luật PPP được sửa đổi, mọi lĩnh vực thuộc đầu tư công đều có thể thực hiện PPP, gỡ bỏ quan niệm PPP chỉ dành cho các dự án hạ tầng truyền thống.
Điểm mới đáng chú ý tiếp theo là bãi bỏ quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu. Trước đây, dự án PPP phải có quy mô từ 200 tỷ đồng trở lên, khiến nhiều ý tưởng PPP quy mô nhỏ và vừa không thể triển khai. Trong luật sửa đổi, yêu cầu này được loại bỏ hoàn toàn nhằm trao quyền chủ động cho các bộ, ngành, đặc biệt là địa phương, trong việc đánh giá tính khả thi và lựa chọn dự án. Nhờ đó, PPP trở thành công cụ linh hoạt hơn, không chỉ dùng cho các công trình lớn mà còn phù hợp với các dự án chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu, công nghệ cao hay các hạng mục đô thị quy mô trung bình.
Sự thay đổi mạnh mẽ còn đến từ phân cấp và trao quyền cho địa phương. Luật mới cho phép địa phương có quyền phê duyệt, quyết định và ký kết hợp đồng đối với dự án nhóm B và C. Trước đây, nhiều dự án phải trình qua nhiều cấp trung ương nên tiến độ chuẩn bị đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội thị trường và phương án tài chính. Việc phân cấp lần này giúp địa phương có điều kiện chủ động, linh hoạt triển khai, giảm thiểu thời gian chờ đợi và ứng phó tốt hơn với nhu cầu đầu tư hạ tầng cấp bách.
Một bước cải cách thủ tục hành chính được đánh giá cao là bỏ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với nhiều nhóm dự án. Các dự án không sử dụng vốn nhà nước; dự án khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới; hợp đồng O&M; dự án BT thanh toán bằng quỹ đất và dự án BT không yêu cầu thanh toán đều được miễn thủ tục này. Việc bỏ giai đoạn 1 giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, đặc biệt phù hợp với các dự án công nghệ có tính thay đổi nhanh.
Chính sách về vốn nhà nước trong dự án PPP cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Theo quy định, vốn nhà nước vẫn giữ mức cơ bản là không vượt quá 50% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, Luật sửa đổi cho phép nâng giới hạn này lên tối đa 70% đối với một số trường hợp đặc thù như: dự án có chi phí giải phóng mặt bằng chiếm trên 50% tổng mức đầu tư, dự án tại địa bàn khó khăn, hoặc dự án cần chuyển giao công nghệ cao. Điều này giúp tăng tính khả thi tài chính đối với các dự án có dòng tiền yếu trong giai đoạn đầu.
Một trong những bước tiến quan trọng nhất là hoàn thiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Cụ thể, trong trường hợp giảm doanh thu, Chính phủ cam kết chia sẻ tối đa 50% phần hụt thu của nhà đầu tư khi doanh thu thực tế nằm trong biên độ từ dưới 90% đến dưới 75% so với phương án tài chính. Ngược lại, nhà đầu tư chia sẻ 50% phần vượt thu khi doanh thu thực tế nằm trong biên độ từ trên 110% đến 125% so với phương án tài chính. Cơ chế này nhằm tăng tính ổn định, giảm rủi ro tài chính bằng cách giới hạn trách nhiệm chia sẻ cho cả hai bên trong một phạm vi xác định.
Ngoài ra, luật mới mở rộng các loại hợp đồng PPP, bổ sung hợp đồng BT thanh toán bằng tiền, quỹ đất hoặc không thanh toán; đồng thời cho phép doanh nghiệp dự án PPP được kinh doanh ngành ngoài hợp đồng theo điều kiện được hạch toán độc lập và có sự đồng thuận của bên cho vay. Đây là cách tiếp cận mới nhằm nâng cao tính linh hoạt và hấp dẫn của mô hình PPP.
Với những điều chỉnh toàn diện từ thủ tục, lĩnh vực đến cơ chế tài chính, Luật PPP sửa đổi khẳng định mục tiêu tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thân thiện hơn với khu vực tư nhân — một yếu tố then chốt để thu hút nguồn lực xã hội vào các dự án hạ tầng quốc gia trong giai đoạn tới. Trong khi khuôn khổ pháp lý PPP đã có thay đổi mạnh, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cho thấy bức tranh thực thi vẫn tồn tại nhiều thách thức liên quan đến tín dụng, dòng tiền, năng lực phản hồi của cơ quan nhà nước và cơ chế xử lý rủi ro, đặc biệt là kỳ vọng lớn của khu vực tư nhân đối với tính hiệu quả của các sửa đổi lần này.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 29/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-482025.html
Với những thế mạnh nổi bật cũng như sự tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số, các quốc gia Bắc Âu ngày càng tích cực mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực đầy tiềm năng này...
Thành phố Hà Nội cần khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc, khắc phục hạn chế và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các hãng hàng không Việt Nam vừa triển khai rà soát và cập nhật đội bay theo hướng dẫn của cơ quan quản lý và nhà sản xuất với đội bay Airbus...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: