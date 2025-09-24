TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

TP.HCM đang khẩn trương triển khai thúc đẩy cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Ngày 23/9/2025, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường ký văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo Văn bản số 2103/UBND-ĐT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng - cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố - thực hiện cơ chế theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn, có trách nhiệm thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn mình quản lý để triển khai Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết trên để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ; bảo đảm phù hợp theo các quy định pháp luật hiện hành.

Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X ngày 24/7/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 04/8/2025.

Theo nghị quyết này, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án, nhưng không quá 10,0 tỷ đồng/dự án, bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống quản lý chất thải rắn, hệ thống vệ sinh công cộng theo quy định hiện hành về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà).

Đồng thời, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được quy định tại điểm b, khoản 6, điều 73 và điểm b, khoản 4, điều 74 của Luật Nhà ở. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi được nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có phân kỳ giai đoạn đầu tư thì được xem xét hỗ trợ theo phân kỳ giai đoạn của dự án (theo nguyên tắc nghiệm thu hoàn thành của từng giai đoạn) theo đúng tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng Thành phố làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí.

Nhiều chung cư cũ rất nhếch nhác, thiếu an toàn cho cư dân. Ảnh mang tính minh họa

Ngày 29/8/2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Văn bản số 5676/SXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND. Đến ngày 09/9, Sở này đã có Văn bản số 6283/SXD-QLCLCT gửi Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố có chung cư cũ yêu cầu rà soát, thực hiện kiểm định.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố có 156 chung cư cũ cần được kiểm định. Gồm: 57 chung cư cũ chưa kiểm định trước đây, đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất thực hiện kiểm định lại, vì đa số đều đã được kiểm định trong giai đoạn 2016 - 2017, có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.HCM cũ, được Ủy ban nhân dân TP.HCM chính thức ban hành ngày 12/6/2025 nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư được xây dựng từ trước năm 1994.

Quy trình triển khai được chia thành 7 bước, gồm bố trí vốn chi thường xuyên; lập quy hoạch chi tiết dự án; kiểm định chất lượng công trình; xây dựng kế hoạch cải tạo cho từng địa bàn; sửa chữa chung cư; thiết lập quy trình thủ tục hành chính; xử lý các tồn đọng pháp lý tại những dự án đình trệ kéo dài.

Để triển khai, Thành phố sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực thay thế những đơn vị không còn phù hợp pháp lý hay chậm triển khai, nhất là tại các dự án do doanh nghiệp nhà nước thực hiện hay đã chuyển nhượng.