Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

Thiên Ân

24/09/2025, 14:04

TP.HCM đang khẩn trương triển khai thúc đẩy cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Nhiều chung cư cũ có "tuổi thọ" bằng cả đời người, đang xuống cấp trầm trọng. Trong ảnh: Chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) hiện nay. Ảnh: Nam Anh
Nhiều chung cư cũ có "tuổi thọ" bằng cả đời người, đang xuống cấp trầm trọng. Trong ảnh: Chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) hiện nay. Ảnh: Nam Anh

Ngày 23/9/2025, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường ký văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo Văn bản số 2103/UBND-ĐT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng - cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố - thực hiện cơ chế theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn, có trách nhiệm thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn mình quản lý để triển khai Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết trên để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ; bảo đảm phù hợp theo các quy định pháp luật hiện hành.

Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X ngày 24/7/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 04/8/2025.

Theo nghị quyết này, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án, nhưng không quá 10,0 tỷ đồng/dự án, bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống quản lý chất thải rắn, hệ thống vệ sinh công cộng theo quy định hiện hành về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà).

Đồng thời, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được quy định tại điểm b, khoản 6, điều 73 và điểm b, khoản 4, điều 74 của Luật Nhà ở. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi được nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có phân kỳ giai đoạn đầu tư thì được xem xét hỗ trợ theo phân kỳ giai đoạn của dự án (theo nguyên tắc nghiệm thu hoàn thành của từng giai đoạn) theo đúng tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng Thành phố làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí.

Nhiều chung cư cũ rất nhếch nhác, thiếu an toàn cho cư dân. Ảnh mang tính minh họa
Nhiều chung cư cũ rất nhếch nhác, thiếu an toàn cho cư dân. Ảnh mang tính minh họa

Ngày 29/8/2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Văn bản số 5676/SXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND. Đến ngày 09/9, Sở này đã có Văn bản số 6283/SXD-QLCLCT gửi Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố có chung cư cũ yêu cầu rà soát, thực hiện kiểm định.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố có 156 chung cư cũ cần được kiểm định. Gồm: 57 chung cư cũ chưa kiểm định trước đây, đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất thực hiện kiểm định lại, vì đa số đều đã được kiểm định trong giai đoạn 2016 - 2017, có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.HCM cũ, được Ủy ban nhân dân TP.HCM chính thức ban hành ngày 12/6/2025 nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư được xây dựng từ trước năm 1994. 

Quy trình triển khai được chia thành 7 bước, gồm bố trí vốn chi thường xuyên; lập quy hoạch chi tiết dự án; kiểm định chất lượng công trình; xây dựng kế hoạch cải tạo cho từng địa bàn; sửa chữa chung cư; thiết lập quy trình thủ tục hành chính; xử lý các tồn đọng pháp lý tại những dự án đình trệ kéo dài.

Để triển khai, Thành phố sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực thay thế những đơn vị không còn phù hợp pháp lý hay chậm triển khai, nhất là tại các dự án do doanh nghiệp nhà nước thực hiện hay đã chuyển nhượng.

TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

17:05, 23/09/2025

TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

18:25, 22/09/2025

TP.HCM: Nhiều dự án đầu tư công gặp vướng mắc

TP.HCM lên phương án bố trí trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

06:29, 23/09/2025

TP.HCM lên phương án bố trí trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

Từ khóa:

cải tạo chung cư cũ thành phố hồ chí minh

Đọc thêm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chưa bao quát thực tế, khi “nhà ở duy nhất” có thể là biệt thự, nhà cao tầng trị giá hàng chục tỷ đồng gắn với quyền sử dụng đất. Nếu không siết chặt, quy định này có nguy cơ trở thành “lá chắn” hợp pháp để bên bảo đảm lợi dụng nhằm né tránh việc thu giữ tài sản…

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có diện tích sử dụng đất gần 738.000m2, tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.665 tỷ đồng…

Âu Cơ Park City -

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bước vào Âu Cơ Park City, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh con trẻ tung tăng đến trường trên những con đường rợp bóng cây xanh, phụ huynh ghé thăm quán cà phê ấm cúng ngay góc phố, trong khi các tuyến phố thương mại đã rộn ràng với cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa và nhà hàng tấp nập đón khách.

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Phân khúc bất động sản cao cấp tại các lõi đô thị luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư. Nếu Hà Nội và TP.HCM từ lâu là “điểm nóng” của các dự án hạng sang, thì Hải Phòng đang vươn mình trở thành “tâm điểm mới” trên bản đồ bất động sản, mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh hội tụ cơ hội bứt phá

Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh hội tụ cơ hội bứt phá

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trung tâm công nghiệp chiến lược của miền Bắc nhờ vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và chi phí vận hành cạnh tranh. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp, từ đất khu công nghiệp đến nhà kho, nhà xưởng xây sẵn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Kinh tế số

2

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Bất động sản

3

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Thế giới

4

Việt Nam có thể thu đến 1,9 tỷ USD hàng năm khi tham gia thị trường carbon quốc tế

Kinh tế xanh

5

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy