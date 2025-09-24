TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ
Thiên Ân
24/09/2025, 14:04
TP.HCM đang khẩn trương triển khai thúc đẩy cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.
Ngày 23/9/2025, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân
Cường ký văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai
Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ
chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư trên địa bàn thành phố.
Theo Văn bản số 2103/UBND-ĐT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng - cơ quan được bố
trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố -
thực hiện cơ chế theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành
phố theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân các
phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn, có trách nhiệm thông
tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải
tạo, xây dựng lại trên địa bàn mình quản lý để triển khai Nghị quyết số
17/2025/NQ-HĐND.
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết trên để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành
phố xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà
chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức
ưu đãi, hỗ trợ; bảo đảm phù hợp theo các quy định pháp luật hiện hành.
Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X ngày
24/7/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND
quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi
tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 04/8/2025.
Theo nghị quyết này, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án, nhưng không quá 10,0 tỷ đồng/dự
án, bao gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống chiếu
sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải, hệ thống quản lý chất thải rắn, hệ thống vệ sinh công
cộng theo quy định hiện hành về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống
hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà).
Đồng thời, Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế
di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được quy định tại điểm b, khoản
6, điều 73 và điểm b, khoản 4, điều 74 của Luật Nhà ở. Việc
hỗ trợ được thực hiện sau khi được nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng các
công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự
án có phân kỳ giai đoạn đầu tư thì được xem xét hỗ trợ theo phân kỳ giai đoạn của
dự án (theo nguyên tắc nghiệm thu hoàn thành của từng giai đoạn) theo đúng
tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ
sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu. Nguồn kinh phí hỗ trợ được
trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng Thành phố làm đầu mối kiểm
tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí.
Ngày 29/8/2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Văn bản số
5676/SXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân
dân Thành phố chỉ đạo triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND. Đến ngày 09/9, Sở này
đã có Văn bản số 6283/SXD-QLCLCT gửi Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn
thành phố có chung cư cũ yêu cầu rà soát, thực hiện kiểm định.
Cụ thể, theo Sở Xây dựng Thành phố, hiện nay, trên toàn địa
bàn thành phố có 156 chung cư cũ cần được kiểm định. Gồm: 57 chung
cư cũ chưa kiểm định trước đây, đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề
xuất thực hiện kiểm định lại, vì đa số đều đã được kiểm định trong giai đoạn
2016 - 2017, có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh
giá lại chất lượng công trình.
Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống
cấp trên địa bàn TP.HCM cũ, được Ủy ban nhân dân TP.HCM chính thức ban hành
ngày 12/6/2025 nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều khu
dân cư được xây dựng từ trước năm 1994.
Quy trình triển khai được chia thành 7 bước, gồm bố trí vốn
chi thường xuyên; lập quy hoạch chi tiết dự án; kiểm định chất lượng công
trình; xây dựng kế hoạch cải tạo cho từng địa bàn; sửa chữa chung cư; thiết lập
quy trình thủ tục hành chính; xử lý các tồn đọng pháp lý tại những dự án đình
trệ kéo dài.
Để triển khai, Thành phố sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư mới có đủ năng lực thay thế những đơn vị không còn phù hợp pháp lý hay
chậm triển khai, nhất là tại các dự án do doanh nghiệp nhà nước thực hiện hay
đã chuyển nhượng.
