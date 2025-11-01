TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến người dân về biểu tượng tri ân tinh thần vượt đại dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cả nước về ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần “chung sức, đồng lòng” vượt qua đại dịch Covid-19, kết hợp không gian công cộng và công viên cây xanh tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)…

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về ý tưởng xây dựng công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19”.

Công trình dự kiến được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, với mong muốn hình thành một không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp biểu tượng tưởng niệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tri ân những mất mát và hy sinh trong đại dịch.

Quá trình lấy ý kiến nhân dân cả nước cùng tham gia đóng góp cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của công trình, bắt đầu từ ngày 1 - 15/11/2025, do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức, tổng hợp, tham mưu.

Theo đó, người dân cả nước có thể gửi ý kiến đóng góp qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn, hoặc gửi trực tiếp, hoặc gửi qua bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh).

Vừa qua, một tập đoàn mong muốn tặng Nhân dân Thành phố một dự án công trình không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp với Biểu tượng. Trong đó, việc thực hiện “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19 cũng như lời nhắc nhở cho tương lai” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Thành phố đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2026. Theo định hướng, Biểu tượng sẽ thể hiện ba thông điệp chính.

Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc, thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của Thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời, ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của Thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, Thành phố đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thành phố đã “chung sức, đồng lòng” trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch Covid-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó

Công trình sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tri ân, khắc ghi tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và ý chí kiên cường của người dân TP. Hồ Chí Minh – những người đã cùng nhau vượt qua giai đoạn cam go nhất trong đại dịch Covid-19.