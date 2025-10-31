Bệnh viện Bạch Mai xây dựng khoa khám bệnh, diện tích hơn 18.000m2

Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bạch Mai đã được xây dựng từ rất lâu, nhiều tòa nhà có niên đại gần 100 năm, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên môn, kỹ thuật cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Việc xây dựng Khoa Khám bệnh mới là rất cần thiết...

Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh có diện tích sàn hơn 18.000m2, đáp ứng quy mô khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 – 7.000 lượt khám/ngày.

Đây là công trình trọng điểm trong chiến lược hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế của Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, góp phần nâng cao hơn chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của người dân, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ y tế. Đồng thời, từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam theo hướng đồng bộ bền vững.

Tại lễ khởi công Dự án tổ chức chiều 30/10, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện đã được xây dựng từ rất lâu, nhiều tòa nhà có niên đại gần 100 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên môn, kỹ thuật cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Theo Quyết định số 3152/QĐ-BYT ngày 6/10/2025 của Bộ Y tế, công trình Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng tại vị trí khu nhà A cũ của Bệnh viện. Dự án được thiết kế với quy mô 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 18.000 m2, tích hợp các phòng khám chuyên khoa, khu xét nghiệm, khu chẩn đoán hình ảnh, khu tiếp đón và các dịch vụ hỗ trợ người bệnh hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý và điều hành.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ cam kết triển khai Dự án này đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối để sớm đưa công trình vào hoạt động để phục vụ người dân.

Tới dự lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho rằng, Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc hiện đại hóa hệ thống khám chữa bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tải, tăng sự hài lòng của người bệnh, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho đội ngũ y bác sĩ.

Để công trình sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ nhưng không được đánh đổi chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại, giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tiết kiệm và hiệu quả.

Dự kiến, thời gian thi công Dự án kéo dài từ nay đến 31/12/2026. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn tăng thu của ngân sách nhà nước.