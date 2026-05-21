Trái cây nhiệt đới tạo "cơn sốt" trên thị trường đồ uống mùa hè

Mới đây, hình ảnh CEO Nvidia ăn mì, uống trà đào trên đường phố Bắc Kinh nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Hiệu ứng này sau đó đã chuyển hóa thành doanh số thực tế cho thương hiệu đồ uống…

Theo Global Times, nắm bắt sức nóng từ việc được tỷ phú Jensen Huang ghé thăm và trải nghiệm, cửa hàng Mixue hiện tại đã đổi món đồ uống thành tên mới "Boss' Favorite" (Món yêu thích của sếp). Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với ngày hôm trước và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước đó. Riêng cửa hàng nơi ông Huang ghé thăm, doanh số loại đồ uống này tăng hơn 90%.

Ứng dụng đặt hàng của Mixue cũng ngay lập tức được cập nhật thêm một mục mới ngay đầu thực đơn: "Boss' Favorite". Trong mục chỉ có một sản phẩm duy nhất là trà ô long đào, giá từ 7 Nhân dân tệ mỗi cốc. Chuỗi Mixue nhượng quyền tại các quốc gia khác sau đó cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao, thậm chí coi đào là hương vị nhiệt đới “hot” của mùa hè 2026.

Thực tế, ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang chứng kiến ​​sự chuyển dịch đáng kể hướng tới các hương vị nhiệt đới, được thúc đẩy bởi sự thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng và nhu cầu tìm kiếm những đồ uống tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

"Sếp" Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng".

Từ những loại nước ép xoài hoặc dứa đơn giản đến sự pha trộn khéo léo từ nhiều loại trái cây nhiệt đới, thảo mộc hoặc thực vật, đang ngày càng được ưa chuộng. Dữ liệu từ Innova Market Insights cho thấy mức tăng trưởng hàng năm 23% về số lượng sản phẩm đồ uống mới có chứa trái cây nhiệt đới được tung ra thị trường kể từ năm 2020.

Mới đây nhất, trong bối cảnh cơn sốt quanh tập chung kết của chương trình Beast Games: Strong v. Smart (Trận chiến Quái vật: Sức mạnh đối đầu Trí tuệ), Starbucks đã chính thức giới thiệu thức uống mới dành riêng cho người hâm mộ trên toàn nước Mỹ: Pink Cannon Ball Drink.

Pink Cannon Ball Drink là sự kết hợp tinh tế giữa cốt sữa dừa béo ngậy cùng hai dòng Refresher nổi tiếng: Xoài Thanh Long (Mango Dragonfruit) và Dâu Tây Açaí (Strawberry Açaí), lắc đều với đá, phủ lên trên là dâu tây cùng thanh long sấy giòn.

Trước đó, Starbucks cũng từng tung ra một sản phẩm mới tại các cơ sở ở Mỹ và Canada với màu hồng bắt mắt. Món đồ uống là sự kết hợp giữa hương vị của các loại trái cây nhiệt đới, bao gồm sự thơm béo của cốt dừa hòa quyện với xoài ngọt và thanh long, tương tự thành phần của Pink Cannon Ball Drink.

Starbucks đã bổ sung đồ uống từ trái cây nhiệt đới trong thực đơn tại Bắc Mỹ.

Trong khi đó, người tiêu dùng tại Vương quốc Anh đang thực sự “phát cuồng” vì chuối – một loại trái cây nhiệt đới quen thuộc. Theo dữ liệu mới nhất từ Kantar Worldpanel, trung bình mỗi người trưởng thành tại Anh đã mua hơn 80 quả chuối trong năm qua – một con số khiến chuối bỏ xa các loại trái cây khác về mức độ phổ biến.

Chuối cũng đang trở thành “ngôi sao” trên các nền tảng mạng xã hội nước này. Một công thức làm bánh chuối của chuyên gia dinh dưỡng Emily English (London) đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trong năm qua. Trong khi đó, các video hướng dẫn pha sinh tố của “Smoothie_guy” trên TikTok đạt hàng chục triệu lượt xem.

Tương tự, tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), những chiếc tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi liên tục được lấp đầy bởi các chai sữa chuối màu vàng, trước khi nhanh chóng trống trơn chỉ sau vài giờ. Lý do là du khách thường mua sữa chuối Hàn Quốc theo từng túi lớn, thậm chí theo thùng, xem đây là món quà không thể thiếu sau mỗi chuyến đi.

Theo chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, cửa hàng của họ tại sân bay này nhận khoảng 700 chai mỗi ngày trong tuần và 1.400 chai vào cuối tuần. Toàn bộ đều bán hết trong ngày. Sữa chuối cũng là mặt hàng bán chạy nhất cho khách nước ngoài tại hệ thống CU trên toàn quốc, tính theo các giao dịch thanh toán qua Alipay, WeChat Pay và các nền tảng thanh toán điện tử quốc tế khác.

Sữa chuối Hàn Quốc có sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế.

Tại các chi nhánh GS25, lượng đặt hàng sữa chuối trung bình mỗi ngày cao gấp 120 lần so với các cửa hàng thông thường. Bà Kim Bo-kyeong, quản lý một cửa hàng GS25 tại sân bay, cho biết sự kết hợp giữa sữa và chuối rất mới mẻ và hợp xu hướng. Sức hút của sữa chuối nằm ở hàm lượng sữa tươi lên đến 80%, vị ngọt béo, mùi thơm đậm và đặc trưng nhiệt đới.

Tại Trung Quốc, các thương hiệu đồ uống đang đua nhau đổi mới thực đơn cà phê với trái cây và sữa dừa, để thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi. Xu hướng này tạo ra cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu Thái Lan cung cấp các nguyên liệu trái cây nhiệt đới vốn đã được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Theo dữ liệu từ Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, các doanh nghiệp có thể cung cấp nguyên liệu trái cây nhiệt đới để sử dụng trong các loại đồ uống, chẳng hạn như sầu riêng và dừa. Nguyên liệu có thể được xuất khẩu dưới dạng nghiền nhuyễn hoặc thịt trái cây ướp lạnh và đông lạnh, tạo ra một cách khác để gia tăng giá trị cho trái cây loại B.

Thương hiệu cà phê Luckin của Trung Quốc bổ sung nhiều hương vị trái cây nhiệt đới vào đồ uống có cà phê.

Trong xu hướng này, trái cây nhiệt đới Việt Nam cũng ngày càng được đặt vào vai trò nguyên liệu ứng dụng, gắn trực tiếp với chuỗi giá trị đồ uống toàn cầu, thay vì chỉ xuất khẩu ở dạng thô như trước đây. Các khu vực như Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ được xem là những trung tâm sản xuất trái cây phục vụ cho chế biến đồ uống.

Lợi thế lớn của Việt Nam nằm ở khả năng cung ứng nguyên liệu gần như quanh năm, giúp các doanh nghiệp chế biến duy trì sản xuất liên tục và đáp ứng yêu cầu ổn định của các nhà sản xuất đồ uống toàn cầu.

Tại thị trường nội địa, các chuỗi đồ uống lớn của Việt Nam cũng chính là những “người chơi” nhanh nhạy nhất trong cuộc đua hương vị trái cây nhiệt đới. Chẳng hạn The Coffee House ghi dấu với Cold Brew Cam Sả, sự hòa quyện của cà phê ủ lạnh, cam vàng chua nhẹ và sả thơm nồng. Hoặc Katinat liên tục thử nghiệm, từ trà trái cây mít, cóc, sơ ri đến trà sữa hạt phỉ chôm chôm, kết hợp nguyên liệu bản địa và phong cách hiện đại.

Món Trà Mít Miệt Vườn của chuỗi Katinat.

Cũng vậy, Starbucks Việt Nam tạo “cơn sốt tím” với Cà phê khoai mỡ, còn Highland Coffee cũng không kém cạnh với bộ sưu tập cà phê vị dừa. Không chỉ các “ông lớn”, nhiều quán đồ uống nhỏ lẻ cũng nhập cuộc với cà phê cam, trà chuối chiên, trà me hay trà bưởi. Họ tận dụng nguyên liệu bản địa và sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội để tiếp cận khách hàng trẻ một cách cá nhân và gần gũi.