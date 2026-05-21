Trái cây nhiệt đới tạo "cơn sốt" trên thị trường đồ uống mùa hè
Băng Hảo
21/05/2026, 16:39
Mới đây, hình ảnh CEO Nvidia ăn mì, uống trà đào trên đường phố Bắc Kinh nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Hiệu ứng này sau đó đã chuyển hóa thành doanh số thực tế cho thương hiệu đồ uống…
Theo Global Times, nắm bắt sức nóng từ việc được tỷ phú
Jensen Huang ghé thăm và trải nghiệm, cửa hàng Mixue hiện tại đã đổi món đồ uống thành tên mới "Boss' Favorite" (Món yêu thích của sếp). Theo
truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với
ngày hôm trước và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước đó. Riêng cửa hàng nơi ông Huang ghé thăm, doanh số loại đồ uống này tăng hơn 90%.
Ứng dụng đặt hàng của Mixue cũng ngay lập tức được cập nhật
thêm một mục mới ngay đầu thực đơn: "Boss' Favorite". Trong mục chỉ có một sản phẩm duy nhất là trà ô long đào, giá từ 7 Nhân dân tệ mỗi cốc.
Chuỗi Mixue nhượng quyền tại các quốc gia khác sau đó cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao, thậm chí coi đào là hương vị nhiệt đới “hot” của
mùa hè 2026.
Thực tế, ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể hướng tới các hương vị nhiệt đới, được thúc đẩy bởi sự thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng và nhu cầu tìm kiếm những đồ uống tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
Từ những loại nước ép xoài hoặc dứa đơn giản đến sự pha trộn khéo léo từ nhiều loại trái cây nhiệt đới, thảo mộc hoặc thực vật, đang ngày càng được ưa chuộng. Dữ liệu từ Innova Market Insights cho thấy mức tăng trưởng hàng năm 23% về số lượng sản phẩm đồ uống mới có chứa trái cây nhiệt đới được tung ra thị trường kể từ năm 2020.
Mới đây nhất, trong bối cảnh cơn sốt quanh tập chung kết của
chương trình Beast Games: Strong v. Smart (Trận chiến Quái vật: Sức mạnh đối đầu
Trí tuệ), Starbucks đã chính thức giới thiệu thức uống
mới dành riêng cho người hâm mộ trên toàn nước Mỹ: Pink Cannon Ball Drink.
Pink Cannon Ball Drink là sự kết hợp tinh tế giữa cốt sữa dừa
béo ngậy cùng hai dòng Refresher nổi tiếng: Xoài Thanh Long (Mango Dragonfruit)
và Dâu Tây Açaí (Strawberry Açaí), lắc đều với đá, phủ lên trên là dâu tây cùng
thanh long sấy giòn.
Trước đó, Starbucks cũng từng tung ra một sản phẩm mới tại
các cơ sở ở Mỹ và Canada với màu hồng bắt mắt. Món đồ uống
là sự kết hợp giữa hương vị của các loại trái cây nhiệt đới, bao gồm sự thơm
béo của cốt dừa hòa quyện với xoài ngọt và thanh long, tương tự thành phần của
Pink Cannon Ball Drink.
Trong khi đó, người tiêu dùng tại Vương quốc Anh đang
thực sự “phát cuồng” vì chuối – một loại trái cây nhiệt đới quen thuộc. Theo dữ liệu mới nhất từ Kantar Worldpanel, trung bình mỗi người trưởng thành tại Anh đã mua
hơn 80 quả chuối trong năm qua – một con số khiến chuối bỏ xa các loại trái cây
khác về mức độ phổ biến.
Chuối cũng đang trở thành “ngôi sao” trên các nền tảng
mạng xã hội nước này. Một công thức làm bánh chuối của chuyên gia dinh dưỡng
Emily English (London) đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trong năm qua. Trong
khi đó, các video hướng dẫn pha sinh tố của “Smoothie_guy” trên TikTok đạt hàng
chục triệu lượt xem.
Tương tự, tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), những chiếc tủ
lạnh trong cửa hàng tiện lợi liên tục được lấp đầy bởi các chai sữa chuối màu
vàng, trước khi nhanh chóng trống trơn chỉ sau vài giờ. Lý do là du
khách thường mua sữa chuối Hàn Quốc theo từng túi lớn, thậm chí theo thùng, xem
đây là món quà không thể thiếu sau mỗi chuyến đi.
Theo chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, cửa hàng của họ tại sân bay
này nhận khoảng 700 chai mỗi ngày trong tuần và 1.400 chai vào cuối tuần. Toàn
bộ đều bán hết trong ngày. Sữa chuối cũng là mặt hàng bán chạy nhất cho khách
nước ngoài tại hệ thống CU trên toàn quốc, tính theo các giao dịch thanh toán
qua Alipay, WeChat Pay và các nền tảng thanh toán điện tử quốc tế khác.
Tại các chi nhánh GS25, lượng đặt
hàng sữa chuối trung bình mỗi ngày cao gấp 120 lần so với các cửa hàng thông
thường. Bà Kim Bo-kyeong, quản lý một
cửa hàng GS25 tại sân bay, cho biết sự kết hợp giữa sữa và chuối rất mới mẻ và hợp xu hướng. Sức hút
của sữa chuối nằm ở hàm lượng sữa tươi lên đến 80%, vị ngọt béo, mùi thơm đậm
và đặc trưng nhiệt đới.
Tại Trung Quốc, các thương hiệu đồ uống đang đua nhau đổi mới thực đơn cà phê với trái cây và sữa dừa, để thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi. Xu hướng
này tạo ra cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu Thái Lan cung cấp các nguyên liệu
trái cây nhiệt đới vốn đã được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.
Theo dữ liệu từ Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) thuộc
Bộ Thương mại Thái Lan, các doanh nghiệp có thể cung cấp nguyên liệu trái cây nhiệt đới để sử dụng trong các loại đồ uống, chẳng hạn như sầu riêng và dừa. Nguyên liệu có thể được xuất khẩu dưới dạng
nghiền nhuyễn hoặc thịt trái cây ướp lạnh và đông lạnh, tạo ra một cách khác để gia tăng giá trị cho trái cây loại B.
Trong xu hướng này, trái cây nhiệt đới Việt Nam cũng ngày
càng được đặt vào vai trò nguyên liệu ứng dụng, gắn trực tiếp với chuỗi giá trị
đồ uống toàn cầu, thay vì chỉ xuất khẩu ở dạng thô như trước đây. Các khu vực như Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và duyên hải
Nam Trung Bộ được xem là những trung tâm sản xuất trái cây phục vụ cho chế biến
đồ uống.
Lợi thế lớn của Việt Nam nằm ở khả năng cung ứng nguyên liệu
gần như quanh năm, giúp các doanh nghiệp chế biến duy trì sản xuất liên tục và
đáp ứng yêu cầu ổn định của các nhà sản xuất đồ uống toàn cầu.
Tại thị trường nội địa, các chuỗi đồ uống lớn của
Việt Nam cũng chính là những “người chơi” nhanh nhạy nhất trong cuộc đua hương vị trái cây nhiệt đới. Chẳng hạn The Coffee House ghi dấu với
Cold Brew Cam Sả, sự hòa quyện của cà phê ủ lạnh, cam vàng chua nhẹ và sả thơm
nồng. Hoặc Katinat liên tục thử nghiệm, từ trà trái cây mít, cóc, sơ ri đến trà
sữa hạt phỉ chôm chôm, kết hợp nguyên liệu bản địa và phong cách hiện đại.
Cũng vậy, Starbucks Việt Nam tạo “cơn sốt tím” với Cà phê khoai mỡ,
còn Highland Coffee cũng không kém cạnh với bộ sưu tập cà phê vị dừa. Không chỉ các “ông lớn”, nhiều quán đồ uống nhỏ lẻ cũng nhập cuộc với cà
phê cam, trà chuối chiên, trà me hay trà bưởi. Họ tận dụng
nguyên liệu bản địa và sức mạnh lan tỏa của mạng xã
hội để tiếp cận khách hàng trẻ một cách cá nhân và gần gũi.
Người tiêu dùng trẻ ý thức hơn về phụ gia nhân tạo trong thực phẩm
17:57, 14/05/2026
Ngành đồ uống đã tìm ra loại “matcha tiếp theo”?
17:57, 14/05/2026
“Cà phê mây”: Thưởng thức đúng trào lưu đồ uống của mùa hè
Mua thực phẩm “sale”: Xu hướng tiết kiệm lan rộng toàn cầu
Trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao, người tiêu dùng toàn cầu đang tìm mua thực phẩm thanh lý ngày càng thường xuyên hơn. Trái cây, rau củ có lỗi nhỏ về hình thức hoặc sản phẩm sắp hết hạn được bán lại cho người tiêu dùng với giá thấp hơn đáng kể...
Người tiêu dùng trẻ ý thức hơn về phụ gia nhân tạo trong thực phẩm
Mua ít hơn, chọn kỹ hơn và không chấp nhận thỏa hiệp về thành phần phụ gia nhân tạo - thế hệ người tiêu dùng trẻ đang đặt ra những tiêu chuẩn mới mà các thương hiệu thực phẩm buộc phải đáp ứng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau...
Ngành đồ uống đã tìm ra loại “matcha tiếp theo”?
Trà xanh Nhật Bản đã trở nên phổ biến toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua, nhưng nhu cầu tăng mạnh và vụ mùa kém đang gây áp lực lên nguồn cung, đẩy giá tăng cao. Do đó, các thương hiệu đồ uống toàn cầu liên tục tìm kiếm loại “matcha tiếp theo”…
“Cà phê mây”: Thưởng thức đúng trào lưu đồ uống của mùa hè
Giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu tìm kiếm một thức uống vừa giúp tỉnh táo vừa không gây cảm giác khô mệt như cà phê thông thường khiến nhiều người chú ý đến món “cà phê mây”...
Michelin Guide 2026 tôn vinh một thế kỷ tinh hoa ẩm thực
Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới đây, tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội), qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide Việt Nam tuyển chọn…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: