“Cà phê mây”: Thưởng thức đúng trào lưu đồ uống của mùa hè
Băng Hảo
08/05/2026, 19:54
Giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu tìm kiếm một thức uống vừa giúp tỉnh táo vừa không gây cảm giác khô mệt như cà phê thông thường khiến nhiều người chú ý đến món “cà phê mây”...
“Cà phê mây” (Cloud Coffee) là một trong nhiều xu hướng đồ uống
chứa caffeine đang tạo nên sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trên TikTok, những
người hay theo dõi các xu hướng ẩm thực hoặc dành thời gian lướt xem các bài
đăng #FoodTok, chắc hẳn bạn không lạ gì với trào lưu cà phê nước dừa đang gây sốt.
Hiện tại, hashtag #cloudcoffee trên Tiktok đang hiển thị tới
4,6 triệu bài đăng. Trong khi đó, hashtag #coconutcoffee cũng có tới 11,5 ngàn
bài đăng. Đây là kiểu pha chế khá đơn giản: nước dừa lạnh được rót vào ly cùng
đá viên, sau đó thêm một shot cà phê đậm hoặc espresso lên trên. Khi hoàn
thành, thức uống tạo thành hai tầng màu bắt mắt, mang hương thơm cà phê quen
thuộc nhưng vị lại nhẹ và thanh hơn đáng kể.
Điểm khiến cà phê nước dừa nhanh chóng trở nên phổ biến là
khả năng đáp ứng cùng lúc hai nhu cầu vào buổi sáng: đánh thức sự tỉnh táo và bổ
sung lượng nước cơ thể đang thiếu sau một đêm dài. Sau khi ngủ dậy, cơ thể thường
rơi vào trạng thái mất nước nhẹ. Nếu chỉ uống cà phê đen, nhiều người dễ cảm thấy
khô miệng hoặc cồn cào. Trong khi đó, nước dừa vốn giàu điện giải tự nhiên như
kali, natri, magie giúp hỗ trợ bù nước nhanh hơn.
Sự kết hợp với caffeine tạo ra một thức uống vừa cung cấp
năng lượng, vừa không gây cảm giác nặng bụng như cà phê sữa hay các loại đồ uống
nhiều đường. Chính vì vậy, cà phê nước dừa đang được nhóm người tập thể thao buổi
sáng, dân văn phòng dậy sớm và những người theo đuổi lối sống lành mạnh đặc biệt
yêu thích.
Không ít người cho biết họ cảm nhận được độ tỉnh táo đến
nhanh nhưng cơ thể vẫn nhẹ nhàng, dễ chịu hơn so với khi uống cà phê pha cùng sữa
đặc. Đó là chưa kể, nước dừa mang vị ngọt thanh tự nhiên, hơi béo nhẹ và một
chút hậu mặn dịu, khi hòa cùng vị đắng thơm của cà phê tạo nên cảm giác cân bằng
khá lạ miệng.
“Loại ‘Americano nước dừa đá’ này là một cách thú vị để giữ
cho cơ thể đủ nước trong khi vẫn thưởng thức được cà phê,” Anna Smith, Giám
đốc Dinh dưỡng của ứng dụng sức khỏe Lose It!, cho biết. “Vào mùa hè, bạn có thể
đổ mồ hôi nhiều hơn, bổ sung
chất điện giải vào chế độ giảm cân có thể giúp ngăn ngừa mất nước và hỗ
trợ quá trình trao đổi chất cũng như sức khỏe tổng thể”.
Khác với nhiều loại cà phê đá truyền thống thường đậm và nặng,
cà phê nước dừa cho hậu vị mượt hơn, thanh hơn và đặc biệt phù hợp trong thời
tiết oi bức. Một số người còn biến tấu thêm bằng cách dùng cold brew thay cho
espresso để vị mềm hơn, hoặc thêm vài giọt chanh nhằm tăng cảm giác tươi mát.
Ưu điểm nữa là thức uống này rất dễ thực hiện tại nhà, không
đòi hỏi máy móc cầu kỳ. Chỉ với một ly nước dừa tươi, ít đá và cà phê pha sẵn,
người dùng đã có thể tự tạo cho mình món giải khát vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Trên
tờ Fox News Digital, TS. Bryan Quoc Le, một nhà khoa học thực phẩm tại
California thuộc công ty Mendocino Food Consulting, nhận xét “cà phê mây” tương
tự như cà phê Dalgona, một trào lưu trên mạng xã hội trong những ngày đại dịch,
chỉ khác là người ta dùng sữa thay vì nước dừa. "Thực tế, trong món đồ uống
này, nước dừa có thể được thay thế bằng nhiều nguyên liệu khác, chẳng hạn như
nước đá, sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch," ông nói.
Tại Việt Nam, ThS.BS Lê Hữu Hoàng Khải, Khoa Lâm sàng 2, Bệnh
viện Da liễu TP.HCM, cho rằng xét về thành phần, một ly “cà phê mây” chứa khoảng
470 ml (với 2 thìa cà phê đường) cung cấp khoảng 150 calo, 5g protein và 120 mg
caffeine - tương đương một ly cà phê thông thường. Nếu sử dụng điều độ, đây có
thể là lựa chọn giải khát “không quá tệ” về mặt dinh dưỡng.
Ngoài ra, nếu thay kem béo bằng sữa tươi khi đánh bọt, đồ uống
này còn bổ sung thêm protein. Protein giúp làm chậm hấp thu caffeine, từ đó duy
trì năng lượng ổn định hơn và hạn chế một số tác dụng phụ như tim đập nhanh hoặc
tăng huyết áp.
Tuy nhiên, “cà phê mây” không phải là lựa chọn phù hợp cho tất
cả mọi người. Do chứa caffeine, đồ uống này có thể gây khó chịu với người có bệnh
lý tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích hoặc người bị tăng huyết áp. Việc sử
dụng thường xuyên cũng cần cân nhắc, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine.
Một điểm cần lưu ý là phần kem Dalgona thường chứa đường. Lượng
đường cao có thể ảnh hưởng đến collagen, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa
da. Vì vậy, nên giảm lượng đường hoặc thay thế bằng các chất tạo ngọt phù hợp nếu
có thể. Ngoài ra, cà phê có tính lợi tiểu, nên nếu sử dụng trong thời tiết nắng
nóng mà không uống đủ nước, cơ thể có thể bị mất nước. Do đó, dù lựa chọn đồ uống
nào, nước lọc vẫn là yếu tố không thể thay thế trong việc duy trì sức khỏe và
làn da.
Với những người muốn giảm lượng cà phê nhưng vẫn cần đồ uống
tỉnh táo, có thể cân nhắc các lựa chọn như trà xanh (ít caffeine, giàu chất chống
oxy hóa), trà dâm bụt (không chứa caffeine, hỗ trợ huyết áp), nước khoáng có ga
chứa caffeine nhẹ hoặc kết hợp cà phê với sữa protein để giảm tác động nhanh của
caffeine.
Ngoài ra, theo TS. Bryan Quoc Le, khi chọn nhãn hiệu nước dừa
để pha cà phê, hãy nhớ đọc nhãn để xem các thành phần được thêm vào. “Nhiều
nhãn hiệu nước dừa thêm đường, khiến nó ngọt một cách không cần thiết. Hãy tìm
một nhãn hiệu ghi rõ 'không thêm đường' để bạn chỉ uống những gì có sẵn tự
nhiên trong nước dừa,” chuyên gia này nói.
Về loại sữa hoặc kem nào nên thêm vào, TS.
Bryan Quoc Le gợi ý sữa thực vật không đường là một lựa chọn tuyệt vời ít calo
hơn. “Ví dụ, sữa hạnh nhân không đường thường có khoảng 30 đến 40 calo mỗi cốc
và tạo độ sánh nhẹ mà không làm át đi hương vị của nước dừa,” ông nói. Nếu bạn
muốn nhiều protein hơn, có thể chọn sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường. Hai
loại sữa này có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn mà vẫn kiểm soát được lượng
calo.
Tóm lại, “cà phê mây” có thể là một lựa chọn thú vị nếu dùng
đúng cách và có kiểm soát. Tuy nhiên, không nên xem đây là “đồ uống tốt cho da”
hay sử dụng thay thế hoàn toàn các thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Việc cân bằng
lượng caffeine, đường và nước nạp vào cơ thể vẫn là yếu tố quan trọng để duy
trì sức khỏe lâu dài.
Michelin Guide 2026 tôn vinh một thế kỷ tinh hoa ẩm thực
Michelin Guide 2026 tôn vinh một thế kỷ tinh hoa ẩm thực
Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới đây, tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội), qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide Việt Nam tuyển chọn…
Du khách mê mẩn với "Dạ yến Hoàng cung" giữa lòng Đại Nội Huế
Tối 29/4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), chương trình "Dạ yến Hoàng cung" mang đến cho du khách hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn với sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực cung đình và nghệ thuật truyền thống…
Phân khúc đồ uống không calo "dậy sóng"
Ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch đột ngột sang các loại đồ uống chức năng. Không chỉ đơn thuần là giảm lượng calo, xu hướng này còn phản ánh nhiều thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng…
Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt
Những khảo sát toàn cầu gần đây cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ "ăn no" sang "ăn có mục đích", với trọng tâm là cải thiện thể lực và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Ẩm thực giờ đây đã trở thành một phần của chiến lược chăm sóc bản thân…
Ảnh hưởng của mạng xã hội đến các xu hướng F&B
Mạng xã hội có thể thúc đẩy các xu hướng ẩm thực đến mức làm dịch chuyển cả thị trường, đồng thời khiến người tiêu dùng đổ xô "đu trend" vì tâm lý sợ bị bỏ lỡ...
