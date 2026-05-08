“Cà phê mây”: Thưởng thức đúng trào lưu đồ uống của mùa hè

Giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu tìm kiếm một thức uống vừa giúp tỉnh táo vừa không gây cảm giác khô mệt như cà phê thông thường khiến nhiều người chú ý đến món “cà phê mây”...

“Cà phê mây” (Cloud Coffee) là một trong nhiều xu hướng đồ uống chứa caffeine đang tạo nên sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trên TikTok, những người hay theo dõi các xu hướng ẩm thực hoặc dành thời gian lướt xem các bài đăng #FoodTok, chắc hẳn bạn không lạ gì với trào lưu cà phê nước dừa đang gây sốt.

Hiện tại, hashtag #cloudcoffee trên Tiktok đang hiển thị tới 4,6 triệu bài đăng. Trong khi đó, hashtag #coconutcoffee cũng có tới 11,5 ngàn bài đăng. Đây là kiểu pha chế khá đơn giản: nước dừa lạnh được rót vào ly cùng đá viên, sau đó thêm một shot cà phê đậm hoặc espresso lên trên. Khi hoàn thành, thức uống tạo thành hai tầng màu bắt mắt, mang hương thơm cà phê quen thuộc nhưng vị lại nhẹ và thanh hơn đáng kể.

Điểm khiến cà phê nước dừa nhanh chóng trở nên phổ biến là khả năng đáp ứng cùng lúc hai nhu cầu vào buổi sáng: đánh thức sự tỉnh táo và bổ sung lượng nước cơ thể đang thiếu sau một đêm dài. Sau khi ngủ dậy, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước nhẹ. Nếu chỉ uống cà phê đen, nhiều người dễ cảm thấy khô miệng hoặc cồn cào. Trong khi đó, nước dừa vốn giàu điện giải tự nhiên như kali, natri, magie giúp hỗ trợ bù nước nhanh hơn.

Cà phê nước dừa có cách pha chế khá đơn giản.

Sự kết hợp với caffeine tạo ra một thức uống vừa cung cấp năng lượng, vừa không gây cảm giác nặng bụng như cà phê sữa hay các loại đồ uống nhiều đường. Chính vì vậy, cà phê nước dừa đang được nhóm người tập thể thao buổi sáng, dân văn phòng dậy sớm và những người theo đuổi lối sống lành mạnh đặc biệt yêu thích.

Không ít người cho biết họ cảm nhận được độ tỉnh táo đến nhanh nhưng cơ thể vẫn nhẹ nhàng, dễ chịu hơn so với khi uống cà phê pha cùng sữa đặc. Đó là chưa kể, nước dừa mang vị ngọt thanh tự nhiên, hơi béo nhẹ và một chút hậu mặn dịu, khi hòa cùng vị đắng thơm của cà phê tạo nên cảm giác cân bằng khá lạ miệng.

“Loại ‘Americano nước dừa đá’ này là một cách thú vị để giữ cho cơ thể đủ nước trong khi vẫn thưởng thức được cà phê,” Anna Smith, Giám đốc Dinh dưỡng của ứng dụng sức khỏe Lose It!, cho biết. “Vào mùa hè, bạn có thể đổ mồ hôi nhiều hơn, bổ sung chất điện giải vào chế độ giảm cân có thể giúp ngăn ngừa mất nước và hỗ trợ quá trình trao đổi chất cũng như sức khỏe tổng thể”.

Nước dừa mang vị ngọt thanh tự nhiên, hơi béo nhẹ và một chút hậu mặn dịu, khi hòa cùng vị đắng thơm của cà phê tạo nên cảm giác cân bằng khá lạ miệng.

Khác với nhiều loại cà phê đá truyền thống thường đậm và nặng, cà phê nước dừa cho hậu vị mượt hơn, thanh hơn và đặc biệt phù hợp trong thời tiết oi bức. Một số người còn biến tấu thêm bằng cách dùng cold brew thay cho espresso để vị mềm hơn, hoặc thêm vài giọt chanh nhằm tăng cảm giác tươi mát.

Ưu điểm nữa là thức uống này rất dễ thực hiện tại nhà, không đòi hỏi máy móc cầu kỳ. Chỉ với một ly nước dừa tươi, ít đá và cà phê pha sẵn, người dùng đã có thể tự tạo cho mình món giải khát vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Trên tờ Fox News Digital, TS. Bryan Quoc Le, một nhà khoa học thực phẩm tại California thuộc công ty Mendocino Food Consulting, nhận xét “cà phê mây” tương tự như cà phê Dalgona, một trào lưu trên mạng xã hội trong những ngày đại dịch, chỉ khác là người ta dùng sữa thay vì nước dừa. "Thực tế, trong món đồ uống này, nước dừa có thể được thay thế bằng nhiều nguyên liệu khác, chẳng hạn như nước đá, sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch," ông nói.

Ưu điểm nữa là thức uống này rất dễ thực hiện tại nhà, không đòi hỏi máy móc cầu kỳ.

Tại Việt Nam, ThS.BS Lê Hữu Hoàng Khải, Khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho rằng xét về thành phần, một ly “cà phê mây” chứa khoảng 470 ml (với 2 thìa cà phê đường) cung cấp khoảng 150 calo, 5g protein và 120 mg caffeine - tương đương một ly cà phê thông thường. Nếu sử dụng điều độ, đây có thể là lựa chọn giải khát “không quá tệ” về mặt dinh dưỡng.

Ngoài ra, nếu thay kem béo bằng sữa tươi khi đánh bọt, đồ uống này còn bổ sung thêm protein. Protein giúp làm chậm hấp thu caffeine, từ đó duy trì năng lượng ổn định hơn và hạn chế một số tác dụng phụ như tim đập nhanh hoặc tăng huyết áp.

Tuy nhiên, “cà phê mây” không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Do chứa caffeine, đồ uống này có thể gây khó chịu với người có bệnh lý tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích hoặc người bị tăng huyết áp. Việc sử dụng thường xuyên cũng cần cân nhắc, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine.

Một điểm cần lưu ý là phần kem Dalgona thường chứa đường. Lượng đường cao có thể ảnh hưởng đến collagen, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vì vậy, nên giảm lượng đường hoặc thay thế bằng các chất tạo ngọt phù hợp nếu có thể. Ngoài ra, cà phê có tính lợi tiểu, nên nếu sử dụng trong thời tiết nắng nóng mà không uống đủ nước, cơ thể có thể bị mất nước. Do đó, dù lựa chọn đồ uống nào, nước lọc vẫn là yếu tố không thể thay thế trong việc duy trì sức khỏe và làn da.

Tuy nhiên, “cà phê mây” không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người.

Với những người muốn giảm lượng cà phê nhưng vẫn cần đồ uống tỉnh táo, có thể cân nhắc các lựa chọn như trà xanh (ít caffeine, giàu chất chống oxy hóa), trà dâm bụt (không chứa caffeine, hỗ trợ huyết áp), nước khoáng có ga chứa caffeine nhẹ hoặc kết hợp cà phê với sữa protein để giảm tác động nhanh của caffeine.

Ngoài ra, theo TS. Bryan Quoc Le, khi chọn nhãn hiệu nước dừa để pha cà phê, hãy nhớ đọc nhãn để xem các thành phần được thêm vào. “Nhiều nhãn hiệu nước dừa thêm đường, khiến nó ngọt một cách không cần thiết. Hãy tìm một nhãn hiệu ghi rõ 'không thêm đường' để bạn chỉ uống những gì có sẵn tự nhiên trong nước dừa,” chuyên gia này nói.

Về loại sữa hoặc kem nào nên thêm vào, TS. Bryan Quoc Le gợi ý sữa thực vật không đường là một lựa chọn tuyệt vời ít calo hơn. “Ví dụ, sữa hạnh nhân không đường thường có khoảng 30 đến 40 calo mỗi cốc và tạo độ sánh nhẹ mà không làm át đi hương vị của nước dừa,” ông nói. Nếu bạn muốn nhiều protein hơn, có thể chọn sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường. Hai loại sữa này có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn mà vẫn kiểm soát được lượng calo.

Dù lựa chọn đồ uống nào, nước lọc vẫn là yếu tố không thể thay thế trong việc duy trì sức khỏe và làn da.

Tóm lại, “cà phê mây” có thể là một lựa chọn thú vị nếu dùng đúng cách và có kiểm soát. Tuy nhiên, không nên xem đây là “đồ uống tốt cho da” hay sử dụng thay thế hoàn toàn các thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Việc cân bằng lượng caffeine, đường và nước nạp vào cơ thể vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.