Ngành đồ uống đã tìm ra loại “matcha tiếp theo”?

Trà xanh Nhật Bản đã trở nên phổ biến toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua, nhưng nhu cầu tăng mạnh và vụ mùa kém đang gây áp lực lên nguồn cung, đẩy giá tăng cao. Do đó, các thương hiệu đồ uống toàn cầu liên tục tìm kiếm loại “matcha tiếp theo”…
Từng là một nguyên liệu hiếm, matcha được thúc đẩy bởi các xu hướng mạng xã hội, khiến sự hiện diện của nguyên liệu này phổ biến trong thực phẩm, đồ uống và cả mỹ phẩm. Tuy
nhiên, nguồn cung đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. Sản lượng vẫn
chậm và mang tính thời vụ, với việc chỉ thu hoạch lá trà một lần mỗi năm, trong
khi áp lực khí hậu và tình trạng thiếu lao động càng làm hạn chế sản lượng.
Sự mất cân bằng này đang tạo ra kẽ hở cho các sản phẩm giả mạo.
Các sản phẩm thay thế giá rẻ hơn và các hỗn hợp bị dán nhãn sai đang ngày càng
tràn lan trên thị trường, với một số thử nghiệm cho thấy hàm lượng kim loại nặng
như chì, asen và cadmium cao trong các loại bột kém chất lượng.
Jaya Dandey, nhà phân tích thị trường tiêu dùng tại
GlobalData, cho biết ngày càng có nhiều lời kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn chứng
nhận nghiêm ngặt hơn, kiểm tra kỹ lưỡng hơn và thực thi mạnh mẽ hơn—đặc biệt là
tại các thị trường trực tuyến, nơi hàng giả có thể lan tràn.
Hiện Nhật Bản đang khuyến khích nông dân chuyển sang trồng Tencha — nguyên
liệu thô để sản xuất matcha — và đang thúc đẩy việc đăng ký nhãn hiệu khu vực để
bảo vệ tính xác thực. Các chương trình hỗ trợ cũng đang được triển khai cho
nông dân trẻ, bao gồm hỗ trợ tài chính, các sáng kiến đào tạo và thay đổi quy
định về thừa kế.
Những thay đổi về quy định cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Hiệp định thương mại Mỹ - Nhật hiện áp dụng mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu
matcha từ Nhật Bản, và đã có những lời kêu gọi xem xét lại các điều khoản này
thông qua việc miễn trừ hoặc giảm thuế. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cũng đang quảng
bá các nhãn hiệu khu vực, chẳng hạn như "Uji Matcha", như một phần
trong nỗ lực chống lại hàng giả.
Trong vòng một năm qua, số liệu thống kê cho thấy giá nhập
khẩu matcha cao cấp đã tăng vọt lên tới 180%. Đối với các chủ quán cà phê, một
ly Matcha Latte nay đã trở thành bài toán đau đầu về biên độ lợi nhuận, khi giá
vốn bị đẩy lên quá cao nhưng lại rất khó để tăng giá bán lẻ tương xứng mà không
làm phật lòng khách hàng.
Giữa bối cảnh đó, các chuỗi cà phê tại Anh đang đặt cược vào
ube - một loại khoai mỡ tím có nguồn gốc từ Philippines, với kỳ vọng tái hiện
thành công mức độ lan truyền (viral) mà matcha từng đạt được trong nhóm khách
hàng trẻ, sẵn sàng chi tiêu cao.
Theo tờ Financial Times, 2 chuỗi cà phê lớn nhất tại Anh là
Costa Coffee và Starbucks đã tung ra các dòng đồ uống từ ube vào tháng trước,
trong cuộc đua tái tạo sức hút thị giác từng giúp matcha bùng nổ. Động thái này
diễn ra sau khi các đối thủ như Pret A Manger và Black Sheep Coffee ra mắt sản
phẩm phiên bản giới hạn vào năm 2025, bên cạnh việc ube đã từ lâu xuất hiện
trong các quán cà phê và nhà hàng Philippines chuyên biệt trên khắp nước Anh.
Theo Kiti Soininen, chuyên gia phân tích thực phẩm và đồ uống
tại Mintel, màu tím nổi bật của ube là yếu tố then chốt giúp nguyên liệu này được
các thương hiệu lớn ưa chuộng nhằm tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. “Màu sắc lạ
và nổi bật chính là cốt lõi, giống như cách matcha và chocolate Dubai từng trở
nên viral”, bà nói.
Nishant Bhatia, giám đốc toàn cầu ngành thực phẩm và đồ uống
của Costa cho biết doanh số dòng ube của hãng tăng mạnh trong nhóm “khách hàng
trẻ, theo xu hướng” nhờ “tính hấp dẫn về hình ảnh”. Trong thông báo ra mắt,
Starbucks cũng nhấn mạnh “sự bùng nổ màu sắc ấn tượng” của ube.
Theo dữ liệu từ Meaningful Vision, giá đồ uống matcha tại
các quán cà phê ở Anh trung bình cao hơn khoảng 20% so với latte thông thường.
Dù bột ube bán buôn thường rẻ hơn matcha, các loại đồ uống từ ube lại được định
giá tương đương. Ví dụ, latte ube vanilla của Starbucks có giá từ 5,45 bảng
Anh, còn frappé ube của Costa bắt đầu từ 4,35 bảng.
Ube cũng được dự đoán trở thành cơn sốt mới tại các quán cà
phê Ấn Độ. Khoai mỡ tím từ lâu đã hiện diện trong canh tác tại nhiều bang của Ấn
Độ như Karnataka, Kerala, Maharashtra hay Odisha. Từ nền tảng đó, hàng loạt
biến thể đồ uống từ ube nhanh chóng xuất hiện và lan rộng. Ube Latte trở thành
“gương mặt đại diện” nhờ hiệu ứng phân tầng tím - trắng bắt mắt, trong khi Ube
Milk Tea hay Ube Smoothie cũng được nhiều thương hiệu đưa vào menu như một lựa
chọn mới.
Tại Mỹ, báo cáo từ tổ chức nghiên cứu Datassential cũng chỉ
ra rằng tần suất xuất hiện của ube trên các thực đơn nhà hàng, quán cà
phê tại Mỹ đã tăng hơn 200% trong vòng 2 năm trở lại đây. Vào mùa
xuân năm 2026, Starbucks chính thức bổ sung món Iced Ube Coconut Macchiato vào
menu sau đợt thử nghiệm thành công rực rỡ ở nhiều thị trường khác nhau.
Thương hiệu bánh danh tiếng King's Hawaiian cũng tung ra
dòng bánh cuộn Ube Coconut Sweet Rolls trên toàn quốc vào tháng 4/2026. Thậm
chí, chuỗi siêu thị Trader Joe's hiện đã dành riêng một danh mục "Ube
Season", nơi các sản phẩm từ bột làm mochi đến bánh quy ube luôn trong
tình trạng cháy hàng.
Hiệu ứng truyền thông của sắc tím này cũng không hề kém cạnh.
Trên nền tảng TikTok, hashtag #ube đã dễ dàng vượt qua ngưỡng 117.000 bài đăng, thu hút hàng tỷ lượt xem, với vô số video hướng dẫn pha chế
liên tục lọt top thịnh hành. Đáng chú ý hơn, công ty hương liệu T.
Hasegawa tại Mỹ đã bình chọn ube là “Hương vị của năm”. Đây là một động thái quan trọng
giúp củng cố thêm sức hút của nguyên liệu này trong mắt các nhà phát triển sản
phẩm đồ uống.
Điểm mạnh cốt lõi của ube, bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng chứa
nhiều chất chống oxy hóa (anthocyanin), vitamin và chất xơ, chính là việc nó
hoàn toàn không chứa caffeine. Đặc tính này giúp ube dễ dàng độc chiếm phân
khúc đồ uống tráng miệng và các món nước dành cho buổi tối.
Nếu matcha gắn với cảm giác tối giản, thanh sạch và phần nào
mang tính biểu tượng địa vị, ube lại đi theo hướng đối lập: vui mắt, dễ tiếp cận,
ngọt ngào và không cần phải gắn với bất kỳ lời hứa hẹn nào về lối sống lành mạnh.
Sức hút của ube cũng nằm ở hương vị. Không giống matcha, một thức uống khiến
không ít người phải mất thời gian làm quen, ube có vị ngọt béo, phảng phất
vani, dễ tạo thiện cảm ngay từ lần đầu thưởng thức.
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI), kim ngạch
xuất khẩu ube năm 2025 đạt 3,06 triệu USD, tăng hơn 20% so với năm trước. Con số
này vẫn còn rất khiêm tốn, nếu đặt cạnh quy mô thị trường 9 tỷ USD của matcha.
Nhưng với mức tăng trưởng 20,4% so với năm trước, ube đang chứng minh tốc độ
lan tỏa đáng gờm của một tân binh.
Mua ít hơn, chọn kỹ hơn và không chấp nhận thỏa hiệp về thành phần phụ gia nhân tạo - thế hệ người tiêu dùng trẻ đang đặt ra những tiêu chuẩn mới mà các thương hiệu thực phẩm buộc phải đáp ứng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau...
Giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu tìm kiếm một thức uống vừa giúp tỉnh táo vừa không gây cảm giác khô mệt như cà phê thông thường khiến nhiều người chú ý đến món "cà phê mây"...
Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới đây, tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội), qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide Việt Nam tuyển chọn…
Tối 29/4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), chương trình "Dạ yến Hoàng cung" mang đến cho du khách hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn với sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực cung đình và nghệ thuật truyền thống…
Ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch đột ngột sang các loại đồ uống chức năng. Không chỉ đơn thuần là giảm lượng calo, xu hướng này còn phản ánh nhiều thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng…
