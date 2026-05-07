Michelin Guide 2026 tôn vinh một thế kỷ tinh hoa ẩm thực

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới đây, tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội), qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide Việt Nam tuyển chọn…

Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ tư Michelin Guide được tổ chức tại Việt Nam, tôn vinh bức tranh ẩm thực năng động và không ngừng phát triển ở ba thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 cũng mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi cùng cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100 năm ra đời của Sao Michelin. Kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao Michelin (Michelin Star) chính thức được giới thiệu vào năm 1926, Michelin Guide đã không ngừng tôn vinh nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao và ghi nhận các nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc.

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide tại Việt Nam năm nay sẽ quy tụ các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc chủ sở hữu các cơ sở ăn uống, chuyên gia trong ngành, đại diện từ các đối tác chính thức của Michelin Guide và các cơ quan truyền thông để cùng nhau tôn vinh những thành tựu của cộng đồng ẩm thực đầy sôi động của Việt Nam.

Tiếp nối thành công của mô hình sự kiện năm 2025, chương trình sẽ bao gồm lễ công bố chính thức danh sách cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide, tiếp theo là tiệc cocktail cao cấp kết hợp phát sóng trực tiếp để mang lễ công bố đến với đông đảo công chúng.

Năm 2025, cẩm nang ẩm thực MICHELIN vinh danh 181 nhà hàng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Sự kiện uy tín mang tính độc quyền này không chỉ hé lộ danh sách thường niên các cơ sở ăn uống tuyển chọn đạt chuẩn Michelin Guide ở ba thành phố, mà còn tạo cơ hội để các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc chủ sở hữu các cơ sở ăn uống giao lưu, gắn kết, cũng như truyền cảm hứng cho nhau.

Lễ công bố năm nay còn có sự góp mặt của các đầu bếp khách mời từ nhiều quốc gia trong khu vực, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Điển hình là Đầu bếp Stefan Stiller đến từ nhà hàng Taian Table (đạt 3 Sao Michelin trong danh sách MICHELIN Guide Thượng Hải - Giang Tô - Chiết Giang 2026); Đầu bếp Garima Arora từ nhà hàng Gaa (đạt 2 Sao Michelin trong danh sách Michelin Guide Thái Lan 2026)...

Đầu bếp Rodrigo Andres Osorio từ nhà hàng Asador Alfonso (1 Sao Michelin trong danh sách Michelin Guide Manila - Environs - Cebu 2026); Đầu bếp Việt Hồng Lê từ nhà hàng CieL​ (1 Sao Michelin trong danh sách Michelin Guide Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh -| Đà Nẵng 2025); Đầu bếp Sam Trần từ nhà hàng Gia (1 Sao Michelin trong danh sách Michelin Guide Hà Nội -| TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 2025)...

Cùng với đó là Đầu bếp Yamaguchi Hiroshi từ nhà hàng Hibana by Koki​ (1 Sao Michelin trong danh sách Michelin Guide Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 2025); Đầu bếp Francis Thuận Trần từ nhà hàng Nephele (Danh sách Tuyển chọn Nhà hàng Michelin Guide Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 2025); Đầu bếp Alessio Rasom từ nhà hàng Si Dining (Danh sách Tuyển chọn Nhà hàng Michelin Guide Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 2025)…

Buổi lễ nhằm tôn vinh những thành tựu của cộng đồng ẩm thực đầy sôi động của Việt Nam.

Năm nay, tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn tiếp tục được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: Chất lượng nguyên liệu; Tài nghệ nấu ăn; Sự hài hòa hương vị; Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn;và Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.