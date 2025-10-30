Trải nghiệm - Học hỏi - Thăng tiến: Cơ hội phát triển toàn diện tại AEON Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 30/10/2025
Khánh Huyền
30/10/2025, 15:00
Xem phát triển con người là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, AEON Việt Nam hướng đến xây dựng “Khu vườn Sự nghiệp” nơi giúp mỗi cá nhân phát huy năng lực và mở rộng cơ hội phát triển toàn diện.
Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực với quy mô năm 2025 ước đạt khoảng 270-280 tỷ USD, và dự kiến gần như tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường bán lẻ, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn, kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Song song với tốc độ tăng trưởng, nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ngành bán lẻ vốn đòi hỏi cường độ làm việc cao, kỹ năng đa dạng và tinh thần phục vụ tận tâm, khiến công việc trong lĩnh vực này thường được xem là “vất vả”. Trong bối cảnh đó, AEON Việt Nam mong muốn từng bước thay đổi nhận thức về “nghề bán lẻ” với một hành trình phát triển toàn diện, nơi mỗi nhân sự được học hỏi, rèn luyện và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược mở rộng này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, mà còn tạo ra hàng ngàn cơ hội thăng tiến cho nhân sự nội bộ và cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên bên ngoài.
Song song với việc mở rộng, AEON Việt Nam tập trung đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố con người, coi đây là nền tảng cốt lõi để đạt được mục tiêu kinh doanh. Ngành bán lẻ vốn là lĩnh vực có quy mô nhân sự lớn, đòi hỏi đội ngũ phục vụ trực tiếp và tương tác hàng ngày với khách hàng. Dù công nghệ ngày càng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, yếu tố tạo nên khác biệt cho trải nghiệm khách hàng vẫn xuất phát từ thái độ tận tâm và tinh thần phục vụ chân thành của mỗi cá nhân AEON. Đây cũng chính là nền tảng giúp AEON duy trì vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng và trên thị trường bán lẻ suốt nhiều năm qua.
Theo đó, AEON Việt Nam cam kết mang đến cho tất cả nhân sự một hành trình nghề nghiệp bền vững và toàn diện trên ba khía cạnh: thăng tiến trong công việc, phát triển chuyên môn và nâng cao tư duy lãnh đạo – cống hiến cho cộng đồng.
Về cơ hội thăng tiến, mỗi cá nhân tại AEON đều có quyền lựa chọn lộ trình phát triển riêng, phù hợp với năng lực và định hướng của mình. Nhân viên có thể theo đuổi hướng tổng quát (Generalist) – được hỗ trợ bởi chính sách luân chuyển nội bộ nhằm trải nghiệm và học hỏi tại nhiều bộ phận khác nhau, qua đó mở rộng kỹ năng và tầm nhìn đa ngành. Hoặc lựa chọn hướng chuyên sâu (Professionalist) – tập trung phát triển năng lực nghề nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể.
Về phát triển chuyên môn, AEON xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân tài, cùng văn hóa khai vấn đặc trưng. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng bồi dưỡng tư duy lãnh đạo và tinh thần cống hiến thông qua các dự án xã hội, kinh tế và môi trường, từ đó được truyền cảm hứng để đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Theo chị Danh Hoàng Yến, Trưởng nhóm quầy Cá - AEON Tân Phú Celadon, cho biết: “AEON có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo bài bản cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, giúp tôi yên tâm gắn bó và phát triển. Đồng thời, môi trường chuyên nghiệp, công bằng và luôn đổi mới tạo cho tôi nhiều cơ hội học hỏi và động lực để phấn đấu mỗi ngày”.
AEON Việt Nam luôn coi “đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất” dành cho toàn thể nhân viên, giúp nhân viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để phát triển sự nghiệp bền vững.
Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần tự học và phát triển cá nhân, AEON Việt Nam áp dụng chính sách tài trợ 50% học phí cho các khóa đào tạo bên ngoài – bao gồm các chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân và chuyên môn nghề nghiệp – giúp nhân viên chủ động đầu tư cho sự nghiệp của chính mình.
Về hình thức, nhân sự tại AEON Việt Nam có thể lựa chọn đa dạng trải nghiệm học tập thông qua đào tạo trực tuyến (MOOCs, e-learning), các cộng đồng thực hành (Mastermind), và chương trình khai vấn (Coaching). Mô hình này kết hợp giữa tính tự chủ trong học tập và hệ thống đào tạo bài bản, vừa giúp nhân viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, vừa mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi từ môi trường quốc tế.
Đặc biệt, AEON Việt Nam tiên phong xây dựng văn hóa “khai vấn” , bởi người lãnh đạo không chỉ quản lý mà còn có vai trò khai mở tiềm năng của người khác, giúp họ phát triển bản thân và gắn kết đội nhóm hiệu quả hơn.
Bằng việc đầu tư lâu dài cho con người, AEON Việt Nam không chỉ tạo ra một đội ngũ nhân sự vững vàng mà còn kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc – nơi mỗi nhân tài được “nuôi dưỡng chất riêng” và “tỏa sắc trong sự nghiệp”. Với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển con người làm trung tâm, AEON Việt Nam không chỉ mang đến việc làm ổn định, mà còn trao cơ hội phát triển bền vững cho mỗi nhân viên trên hành trình nghề nghiệp.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
