Tránh gây xáo trộn và tạo áp lực tài chính cho người dân, doanh nghiệp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam
10/11/2025, 15:57
Vấn đề giá đất đang là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội, nhất là sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có dự thảo tờ trình về việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó mức giá dự kiến tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành.
Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đồng thời là đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực bất động sản, Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận thức sâu sắc rằng Bảng giá đất là công cụ quan trọng của Nhà nước trong quản lý đất đai, thu ngân sách, tính toán nghĩa vụ tài chính, là cơ sở pháp lý để xác định giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
Vì vậy, việc xây dựng Bảng giá đất cần được thực hiện một cách thận trọng, khoa học và có lộ trình hợp lý, nhằm phản ánh đúng giá trị thực tế của thị trường, đồng thời tránh gây xáo trộn và tạo áp lực về tài chính cho người dân, doanh nghiệp.
Tại buổi thảo luận chuyên sâu về dự thảo Bảng giá đất của các địa phương (do VARS IRE đã tổ chức mới đây), các chuyên gia kinh tế, tài chính, bất động sản cùng đại diện nhiều doanh nghiệp đầu tư và dịch vụ đã trao đổi, phản biện sôi nổi về các nội dung trọng tâm của dự thảo. Đặc biệt, ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thành viên Hội đồng Nghiên cứu đánh giá thị trường VARS đã bổ sung nhiều góc nhìn thực tiễn và đề xuất thiết thực.
Các đại biểu đều thống nhất rằng việc ban hành Bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026 là bước tiến tất yếu trong quản lý nhà nước, góp phần minh bạch hóa thị trường và thu hẹp khoảng cách giữa giá đất theo Nhà nước và giá thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều cho rằng mức tăng “sốc” tại nhiều khu vực đang tạo ra những rủi ro đáng lưu ý cho doanh nghiệp, người dân và cả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Mức tăng này sẽ tác động sâu rộng đến đời sống xã hội:
Thứ nhất, tác động đến cá nhân và hộ dân.
Thứ hai, tác động đến doanh nghiệp bất động sản.
Thứ ba, tác động đến hoạt động ngân hàng và tín dụng mua nhà.
Thứ tư, tác động tới thị trường cả về phía cung, phía cầu lẫn giá bán.
Thứ năm, tác động đến chính quyền địa phương.
Trên cơ sở đó, VARS IRE khuyến nghị cần: xác định đúng vai trò của Bảng giá đất; phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; tăng tính linh hoạt trong điều hành giá đất; bảo đảm tính ổn định và lộ trình điều chỉnh phù hợp, tránh gây “sốc” cho thị trường và tác động đột ngột đến doanh nghiệp, người dân, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn đang hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-45-2025.html
Theo số liệu từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 25/10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu từ nhà và đất đã vượt mốc 6.000 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo ý kiến chuyên gia, để xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị cần chuyển từ tư duy “quy hoạch cho từng đô thị” sang “quy hoạch cho hệ thống đô thị”, bảo đảm tính liên kết vùng, tính mở cùng khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng…
Trong hai tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai dự sẽ tổ chức đấu giá nhiều khu lớn, qua đó, dự kiến nâng tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 lên gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…
Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.
