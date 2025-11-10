Lo ngại giá đất đẩy giá nhà lên “tầm cao mới”

Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.

Với đề xuất tại dự thảo, giá đất Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực, dựa trên nhóm các đơn vị hành chính có điều kiện phát triển tương đối giống nhau về vị trí địa lý, mức độ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, mật độ dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, các khu vực được xác định vừa đảm bảo tính đồng bộ, vừa phản ánh được sự khác biệt giữa các vùng trung tâm, ven đô và ngoại thành. Đồng thời, giúp việc tra cứu, so sánh, áp dụng mức giá của các tuyến đường trở nên thuận lợi và thống nhất.

Tuỳ theo khu vực, giá đất trong Bảng giá đất mới sẽ tăng từ 2 - 26%. Trong đó, các xã ngoại thành như Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng dự kiến sẽ có mức tăng cao nhất, lên tới 26%. Sự gia tăng này phần nào do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ, như các tuyến metro và đường Vành đai 4...

Việc tăng giá đất mang lại những lợi ích nhất định: thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, giá đất cao ở trung tâm có thể khuyến khích dịch chuyển dân cư ra ngoại thành, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị lõi.

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại việc đề xuất tăng giá đất của Hà Nội có thể tác động dây chuyền đến toàn thị trường bất động sản. Giá đất tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào của dự án, khiến giá bán sản phẩm bất động sản tiếp tục bị đội lên, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Do đó, cần có những biện pháp kiểm soát hợp lý để đảm bảo sự ổn định của thị trường và quyền lợi của người dân cũng như tránh đầu cơ, tích trữ đất, gây bong bóng bất động sản...

