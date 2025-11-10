Lo ngại giá đất đẩy giá nhà lên “tầm cao mới”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Phan Dương
10/11/2025, 15:35
Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.
Với đề xuất tại dự thảo, giá đất Hà Nội sẽ được chia thành 17 khu vực, dựa trên nhóm các đơn vị hành chính có điều kiện phát triển tương đối giống nhau về vị trí địa lý, mức độ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật - xã hội, mật độ dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, các khu vực được xác định vừa đảm bảo tính đồng bộ, vừa phản ánh được sự khác biệt giữa các vùng trung tâm, ven đô và ngoại thành. Đồng thời, giúp việc tra cứu, so sánh, áp dụng mức giá của các tuyến đường trở nên thuận lợi và thống nhất.
Tuỳ theo khu vực, giá đất trong Bảng giá đất mới sẽ tăng từ 2 - 26%. Trong đó, các xã ngoại thành như Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng dự kiến sẽ có mức tăng cao nhất, lên tới 26%. Sự gia tăng này phần nào do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ, như các tuyến metro và đường Vành đai 4...
Việc tăng giá đất mang lại những lợi ích nhất định: thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, giá đất cao ở trung tâm có thể khuyến khích dịch chuyển dân cư ra ngoại thành, giảm áp lực lên hạ tầng đô thị lõi.
Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại việc đề xuất tăng giá đất của Hà Nội có thể tác động dây chuyền đến toàn thị trường bất động sản. Giá đất tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào của dự án, khiến giá bán sản phẩm bất động sản tiếp tục bị đội lên, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Do đó, cần có những biện pháp kiểm soát hợp lý để đảm bảo sự ổn định của thị trường và quyền lợi của người dân cũng như tránh đầu cơ, tích trữ đất, gây bong bóng bất động sản...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-45-2025.html
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo ý kiến chuyên gia, để xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị cần chuyển từ tư duy “quy hoạch cho từng đô thị” sang “quy hoạch cho hệ thống đô thị”, bảo đảm tính liên kết vùng, tính mở cùng khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng…
Trong hai tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai dự sẽ tổ chức đấu giá nhiều khu lớn, qua đó, dự kiến nâng tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 lên gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…
Vấn đề giá đất đang là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội, nhất là sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có dự thảo tờ trình về việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó mức giá dự kiến tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành.
Thị trường căn hộ Hà Nội đang tiếp tục lệch pha cung – cầu khi nguồn cung hạng B, hạng C vốn từng chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung, thì nay rất khiêm tốn. Nguyên nhân không chỉ đến từ giai đoạn hiện tại, mà xuất phát từ những năm trước, khi hàng loạt dự án phải tạm dừng hoặc chậm triển khai, để chờ hoàn thiện và thông qua các bộ luật quan trọng…
