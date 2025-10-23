Tối 22/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú dự và trao giải A cho các tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm – năm 2025.

Cuộc thi năm nay do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

LAN TỎA TINH THẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều sự kiện trọng đại, Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm. Ảnh: QĐND

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh Cuộc thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 5 năm tổ chức liên tục, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh toàn Đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV, Cuộc thi là hoạt động thiết thực, cổ vũ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

Điểm nổi bật của năm 2025 là quy mô và sức hút của Cuộc thi được mở rộng hơn bao giờ hết, với gần 542.000 tác phẩm gửi về, tăng hơn 73.000 tác phẩm so với năm 2024.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tổng kết Cuộc thi lần thứ năm. Ảnh: QĐND

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, xây dựng nhiều tác phẩm chất lượng, vừa phục vụ tuyên truyền, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm năm nay đề xuất những giải pháp đổi mới phương thức đấu tranh tư tưởng trong kỷ nguyên số, với tính ứng dụng cao. Cuộc thi cũng ghi nhận sự tham gia của các học giả và chính khách nước ngoài như: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng mở rộng.

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN

Phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi lần thứ Sáu năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đi vào chiều sâu, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, phát động Cuộc thi lần thứ sáu, năm 2026. Ảnh: QĐND

Các địa phương, đơn vị trong cả nước đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, trong đó Cuộc thi Chính luận là điểm sáng nổi bật, trở thành hoạt động chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Qua 5 năm, Cuộc thi đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo diễn đàn để các nhà lý luận, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện trách nhiệm, trí tuệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tác giả nhận giải B.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa các tác phẩm xuất sắc, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các tác giả tham dự Cuộc thi trong những năm tiếp theo. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức phát động Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu – năm 2026.

Các tác giả nhận giải C.

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 12 giải A, 23 giải B, 36 giải C, 66 giải Khuyến khích cùng 20 giải Triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả trẻ. Ngoài ra, 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tuyên truyền Cuộc thi cũng được vinh danh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc lên nhận giải tập thể c.

Các giải A năm nay thuộc về nhiều tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu đến từ các cơ quan trong và ngoài quân đội. Trong đó có Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị – cuộc cách mạng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới”; Nguyễn Chí Khoa, Bộ Tư lệnh 86 với tác phẩm “Phải chăng trong thời đại chiến tranh thông tin, vũ khí công nghệ cao đóng vai trò quyết định”; Nguyễn Vân Hạnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tác phẩm “Sự im lặng của bầy cừu kỹ thuật số và sự suy tàn của nền dân chủ phương Tây”.

Nhiều nhóm tác giả tập thể cũng được vinh danh như: nhóm Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam với loạt tác phẩm “Phản bác luận điệu xuyên tạc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”; nhóm Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng với tác phẩm “Đảng ơi!”; nhóm Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Sáp nhập để phát triển, để quê hương đất nước vươn mình”.

Đáng chú ý, nhóm tác giả quốc tế gồm: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay và Giáo sư – Tiến sĩ Lý Khải Hoàn (Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc) cũng được trao giải A với tác phẩm “Tăng cường xây dựng pháp trị xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng tư tưởng của đảng Mác-xít cầm quyền – Kinh nghiệm của Trung Quốc”.

Việc mở rộng phạm vi và thành phần tham dự cho thấy Cuộc thi không chỉ là diễn đàn của giới lý luận, nhà báo, cán bộ trong nước mà còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu quốc tế cùng chung mục tiêu bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm – năm 2025 khép lại với những dấu ấn nổi bật về quy mô, chất lượng và sức lan tỏa. Thông qua hàng trăm nghìn tác phẩm, Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác lý luận, tuyên truyền trong củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.