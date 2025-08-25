Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị

Hà Lê

25/08/2025, 20:22

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2025, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, trong đó nổi bật là việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước chuyển mới trong công tác cán bộ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với việc kiện toàn nhân sự cho các cơ quan tham mưu quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 2275-QĐNS/TW, theo đó ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận vị trí mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho ông Nguyễn Thanh Nghị

Quyết định này không chỉ thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với năng lực và kinh nghiệm của ông Nguyễn Thanh Nghị, mà còn cho thấy sự cần thiết phải có một lãnh đạo mới để đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc tham mưu cho Đảng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng. Điều này sẽ giúp ông Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc và phát huy năng lực, sở trường của mình.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xác định là cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ trương chiến lược, biện pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Việc kiện toàn nhân sự của Ban là rất cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của các cơ quan này đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh rằng đây là một vinh dự lớn, nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, công tác hoạch định và tham mưu chính sách chiến lược của Ban sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu công việc mới, ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tiếp cận công việc ngay lập tức và không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu, rèn luyện để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục quan triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, đề xuất các giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Điều này không chỉ giúp đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Sự kiện bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương không chỉ là một bước đi quan trọng trong công tác cán bộ mà còn là dấu mốc thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Với những kinh nghiệm và năng lực của mình, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết sẽ mang lại những đổi mới tích cực cho Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

09:10, 25/08/2025

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương: Cần tìm lời giải cho câu hỏi lớn về tăng trưởng kinh tế 2 con số

15:08, 08/07/2025

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương: Cần tìm lời giải cho câu hỏi lớn về tăng trưởng kinh tế 2 con số

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

15:23, 28/02/2025

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Từ khóa:

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cán bộ ông Nguyễn Thanh Nghị Tiêu điểm

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: