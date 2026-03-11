Việt Nam tham gia mọi công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu
Bạch Dương
11/03/2026, 07:55
Triển khai nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị lựa chọn 3 - 5 dòng chip bán dẫn chiến lược và phát triển sản phẩm...
Thu hút 50 doanh nghiệp thiết kế chip với 7.000 kỹ sư
Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn họp phiên thứ Nhất năm 2026.
Việt Nam hiện đã tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử.
Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ USD với 241 dự án.
Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 240 trường đại học, mỗi năm khoảng 134.000 sinh viên khối kỹ thuật được đào tạo, trong đó khoảng 6.000 kỹ sư thiết kế vi mạch.
Đặc biệt, việc khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16/1/2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tái cấu trúc sâu sắc cả về công nghệ và chuỗi cung ứng.
Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số mới đang tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của bán dẫn đối với nền kinh tế số toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực như AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.
Nhiều quốc gia và nền kinh tế lớn đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường tính tự chủ chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn.
"Hiện nay, khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các khâu đóng gói và kiểm thử chip", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đến nay, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các khâu lắp ráp, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.
Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực bán dẫn; một dự án nhà máy sản xuất chip đã được khởi công triển khai.
Chọn 3-5 dòng chip bán dẫn chiến lược
Về triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ ra rằng, 10/38 đề án, nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng hạn; 24/38 đề án, nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai theo thời hạn được giao; 4/38 đề án, nhiệm vụ chưa đến thời gian thực hiện và không có đề án, nhiệm vụ chậm, muộn.
Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động nghiên cứu, lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của Bộ trong việc thực hiện Chiến lược đến năm 2030.
Theo đó, 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Phát triển chip chuyên dụng; phát triển công nghiệp điện tử song hành, là đầu ra cho công nghiệp bán dẫn; phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn; thu hút đầu tư nước ngoài có điều kiện trong lĩnh vực bán dẫn; những nhiệm vụ và giải pháp khác.
Đồng thời, các bộ và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện chiến lược thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong đó, 25 địa phương đã ban hành kế hoạch riêng để triển khai Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
Trong đó, cố gắng lựa chọn 3 - 5 dòng chip bán dẫn chiến lược và phát triển sản phẩm.
Thí điểm hình thức Nhà nước đặt hàng sản phẩm sử dụng chip bán dẫn Việt Nam trong quốc phòng, an ninh, chuyển đổi số.
Lựa chọn, hỗ trợ một số viện, trường, doanh nghiệp theo mô hình ba nhà để hình thành và mở rộng các đơn vị thiết kế chip Việt Nam.
Vận hành Trung tâm quốc gia sản xuất thử chip bán dẫn và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.
Tăng cường liên kết trong nước và quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế, chính sách để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của đất nước phát triển nhanh, bền vững, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu.
Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam
15:51, 03/03/2026
Mỹ sắp nới hạn chế, mở cơ hội mới cho ngành bán dẫn Việt Nam
Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị
Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn tới những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nguyên liệu quan trọng...
Tập đoàn công nghệ Đài Loan muốn nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 3 tỷ USD
Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan), nhà sản xuất phần cứng máy tính, đã đầu tư khoảng 200 triệu USD vào tỉnh Bắc Ninh và đang lên kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên khoảng 3 tỷ USD...
Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Hướng đi mới trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0
Hội thảo quốc tế EAI RAIDS 2026 về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và Khoa học dữ liệu đã diễn ra ngày 10/3 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của giới học thuật và các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI có trách nhiệm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 5.0...
Xuất khẩu chip của Trung Quốc tăng gần 73%
Trong hai tháng đầu năm 2026, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu chip của Trung Quốc đều tăng mạnh...
Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%
Quy mô trung bình của mỗi thương vụ đầu tư dự án tiền điện tử là khoảng 34 triệu USD, tăng 272% so với giai đoạn trước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: