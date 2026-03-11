Việt Nam tham gia mọi công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Triển khai nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị lựa chọn 3 - 5 dòng chip bán dẫn chiến lược và phát triển sản phẩm...

Thu hút 50 doanh nghiệp thiết kế chip với 7.000 kỹ sư

Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn họp phiên thứ Nhất năm 2026.

Việt Nam hiện đã tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử.

Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ USD với 241 dự án.

Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 240 trường đại học, mỗi năm khoảng 134.000 sinh viên khối kỹ thuật được đào tạo, trong đó khoảng 6.000 kỹ sư thiết kế vi mạch.

Đặc biệt, việc khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16/1/2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tái cấu trúc sâu sắc cả về công nghệ và chuỗi cung ứng.

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số mới đang tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của bán dẫn đối với nền kinh tế số toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực như AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Nhiều quốc gia và nền kinh tế lớn đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường tính tự chủ chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn.

"Hiện nay, khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt ở các khâu đóng gói và kiểm thử chip", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đến nay, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các khâu lắp ráp, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực bán dẫn; một dự án nhà máy sản xuất chip đã được khởi công triển khai.

Chọn 3-5 dòng chip bán dẫn chiến lược

Về triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ ra rằng, 10/38 đề án, nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng hạn; 24/38 đề án, nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai theo thời hạn được giao; 4/38 đề án, nhiệm vụ chưa đến thời gian thực hiện và không có đề án, nhiệm vụ chậm, muộn.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động nghiên cứu, lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của Bộ trong việc thực hiện Chiến lược đến năm 2030.

Theo đó, 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Phát triển chip chuyên dụng; phát triển công nghiệp điện tử song hành, là đầu ra cho công nghiệp bán dẫn; phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn; thu hút đầu tư nước ngoài có điều kiện trong lĩnh vực bán dẫn; những nhiệm vụ và giải pháp khác.

Đồng thời, các bộ và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện chiến lược thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong đó, 25 địa phương đã ban hành kế hoạch riêng để triển khai Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Trong đó, cố gắng lựa chọn 3 - 5 dòng chip bán dẫn chiến lược và phát triển sản phẩm.

Thí điểm hình thức Nhà nước đặt hàng sản phẩm sử dụng chip bán dẫn Việt Nam trong quốc phòng, an ninh, chuyển đổi số.

Lựa chọn, hỗ trợ một số viện, trường, doanh nghiệp theo mô hình ba nhà để hình thành và mở rộng các đơn vị thiết kế chip Việt Nam.

Vận hành Trung tâm quốc gia sản xuất thử chip bán dẫn và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.

Tăng cường liên kết trong nước và quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế, chính sách để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của đất nước phát triển nhanh, bền vững, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu.