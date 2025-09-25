Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh
Thiên Anh
25/09/2025, 09:52
Ngày 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng "nước kẹo”, một chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường cho nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng với quy mô lớn...
Trước đó, ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm để bán ra thị trường.
Cơ sở vi phạm do bà Quách Thị Trần Tuyết, trú tại số 05, ngõ 121, đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, TP. Hà Tĩnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Tuyết đang sử dụng hóa chất “Nước kẹo”, tên khoa học là 6-benzy laminopurine (6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Tuyết đã tham gia các nhóm “mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, từ đó liên hệ mua chất 6-BAP và được hướng dẫn cách pha chế, sử dụng. Mỗi lần sản xuất, bà Tuyết hòa chất này với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong khoảng 3–5 ngày.
Việc sử dụng 6-BAP khiến giá đỗ phát triển nhanh, trắng, mập, ít rễ, giữ được lâu hơn bình thường. Sau khi thu hoạch, số giá đỗ trên được bà Tuyết đưa bán tại các chợ dân sinh và một số quán ăn ở phường Thành Sen cũng như khu vực lân cận.
Theo các chuyên gia nông nghiệp, 6-BAP là một loại chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Tuy nhiên, loại hóa chất này đã bị cấm sử dụng trong sản xuất giá đỗ và rau mầm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tồn dư trong thực phẩm. Người sử dụng giá đỗ có pha chất cấm trong thời gian dài có thể đối diện nguy cơ rối loạn chức năng gan, thận và ảnh hưởng đến hệ nội tiết.
Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thu giữ toàn bộ số giá đỗ vi phạm, đồng thời lấy mẫu gửi cơ quan chức năng phân tích.
Trong những năm gần đây, tình trạng sử dụng chất kích thích tăng trưởng để sản xuất giá đỗ vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng mạng xã hội để mua bán, trao đổi hóa chất cấm, sau đó sử dụng trực tiếp vào sản xuất. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến uy tín ngành nông nghiệp và gây lo ngại trong xã hội.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, ưu tiên giá đỗ trồng hữu cơ hoặc từ các cơ sở uy tín. Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ sử dụng hóa chất cấm trong chế biến, sản xuất thực phẩm cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Hà Nội tăng kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
11:00, 23/09/2025
Tăng thanh tra, kiểm soát an toàn thực phẩm Tết Trung thu
Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã
Thành phố được hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Số lượng không quá 3 người đối với thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; tỉnh hợp nhất, sáp nhập, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Rau trôi nổi “đội lốt” an toàn vào cả trường học và siêu thị
Một năm chỉ kiểm tra quy trình sản xuất rau VietGAP một lần, quản lý truy xuất nguồn gốc rau an toàn đang bộc lộ nhiều bất cập, tạo ra những “lỗ hổng” để rau không rõ nguồn gốc trà trộn vào trường học, siêu thị...
Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh...
Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, công tác sắp xếp được triển khai đồng bộ ở 3 cấp, bao gồm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước...
Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay
Chương trình lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 được xây dựng công phu và chuyên nghiệp, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức, xứng tầm với di sản văn hóa thế giới, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và đúng với truyền thống...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: