Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Thiên Anh

25/09/2025, 09:52

Ngày 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng "nước kẹo”, một chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường cho nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng với quy mô lớn...

Cơ sở vi phạm do bà Quách Thị Trần Tuyết
Cơ sở vi phạm do bà Quách Thị Trần Tuyết

Trước đó, ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm để bán ra thị trường.

Cơ sở vi phạm do bà Quách Thị Trần Tuyết, trú tại số 05, ngõ 121, đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, TP. Hà Tĩnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Tuyết đang sử dụng hóa chất “Nước kẹo”, tên khoa học là 6-benzy laminopurine (6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Tuyết đã tham gia các nhóm “mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, từ đó liên hệ mua chất 6-BAP và được hướng dẫn cách pha chế, sử dụng. Mỗi lần sản xuất, bà Tuyết hòa chất này với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong khoảng 3–5 ngày.

Việc sử dụng 6-BAP khiến giá đỗ phát triển nhanh, trắng, mập, ít rễ, giữ được lâu hơn bình thường. Sau khi thu hoạch, số giá đỗ trên được bà Tuyết đưa bán tại các chợ dân sinh và một số quán ăn ở phường Thành Sen cũng như khu vực lân cận.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thu giữ toàn bộ số giá đỗ vi phạm
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thu giữ toàn bộ số giá đỗ vi phạm

Theo các chuyên gia nông nghiệp, 6-BAP là một loại chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Tuy nhiên, loại hóa chất này đã bị cấm sử dụng trong sản xuất giá đỗ và rau mầm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tồn dư trong thực phẩm. Người sử dụng giá đỗ có pha chất cấm trong thời gian dài có thể đối diện nguy cơ rối loạn chức năng gan, thận và ảnh hưởng đến hệ nội tiết.

Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thu giữ toàn bộ số giá đỗ vi phạm, đồng thời lấy mẫu gửi cơ quan chức năng phân tích.

Trong những năm gần đây, tình trạng sử dụng chất kích thích tăng trưởng để sản xuất giá đỗ vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng mạng xã hội để mua bán, trao đổi hóa chất cấm, sau đó sử dụng trực tiếp vào sản xuất. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến uy tín ngành nông nghiệp và gây lo ngại trong xã hội.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, ưu tiên giá đỗ trồng hữu cơ hoặc từ các cơ sở uy tín. Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ sử dụng hóa chất cấm trong chế biến, sản xuất thực phẩm cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:

6-BAP An toàn thực phẩm chất cấm giá đỗ

