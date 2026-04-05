Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026
Huyền Vy
05/04/2026, 07:36
Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều
4/4/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã truyền đạt tinh thần
chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc không để
thiếu điện. Tuyệt đối không được để thiếu điện.
Dù đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, song Bộ Công Thương khẳng
định đang tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này, đảm
bảo cung ứng điện ổn định và an toàn ngay cả trong những giai đoạn cao điểm mùa
khô.
Để chuẩn bị cho công tác vận hành hệ thống điện năm 2026, Bộ
Công Thương đã sớm phê duyệt phương thức vận hành tại Quyết định số 3477/QĐ-BCT
ngày 28/11/2025. Trong phương án này, Bộ đã xây dựng các kịch bản dự phòng với
mức tăng trưởng phụ tải điện lên tới 14,1% cho riêng các tháng cao điểm mùa
khô.
Theo dự báo, trong tháng 4/2026, tăng trưởng điện dự kiến đạt
khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung cả năm, tổng sản lượng điện sản
xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống quốc gia ước đạt khoảng 350 tỷ kWh, tương ứng
với mức tăng trưởng 7,92% so với năm 2025.
“Kết quả thực tế trong quý 1/2026, cho thấy hệ thống đã vận
hành ổn định với mức tăng trưởng phụ tải đạt 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Việc
cung ứng điện đã được đảm bảo”, Thứ Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.
Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành điện vẫn còn một số hạn
chế và khó khăn cần phải khắc phục. Đó là: Công tác lập kế hoạch vận hành và điều
độ hệ thống điện bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của El Nino khó dự báo chính xác
tình hình thủy văn, phụ tải, hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo khá cao;
khó khăn trong cung cấp nhiên liệu cho phát điện; các hồ thủy điện phải thực hiện
đồng thời nhiều mục tiêu như phát điện, cấp nước cho hạ du, chống hạn và điều
tiết lũ. Các rủi ro nêu trên sẽ tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt công suất trong các
thời kỳ cao điểm, đặc biệt trong mùa khô.
Trước tình hình đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải
chủ động xây dựng kế hoạch cung cấp than, khí, dầu dự phòng cho các tình huống
cực đoan, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung năng lượng do các nguyên
nhân chủ quan.
Nhằm đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương đang tập trung
triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất: Lập kế
hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả
các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện; chỉ
đạo các Tổng Công ty, Công ty điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện,
chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý nhanh các bất thường, sự cố, không thực
hiện thao tác lưới điện mà phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong thời
gian nắng nóng (trừ trường hợp sự cố).
Thứ hai: Yêu cầu các
Tổng công ty Điện lực, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc và thành phố Hà Nội, sẽ
tích cực phối hợp với các khách hàng doanh nghiệp để thỏa thuận điều chỉnh nhu
cầu sử dụng điện, chuyển dịch biểu đồ phụ tải và tận dụng các nguồn điện dự
phòng tại chỗ vào khung giờ cao điểm.
Thứ ba: Khuyến
cáo mạnh mẽ việc thực hiện tiết kiệm điện triệt để tại các hộ gia đình, cơ quan
và doanh nghiệp. Các biện pháp cụ thể bao gồm tắt thiết bị không sử dụng, duy
trì điều hòa trên 260C và thay đổi thói quen sử dụng điện để tránh
các khung giờ hệ thống căng thẳng từ 14h đến 17h và từ 19h đến 23h.
Thứ tư: Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng
điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan
báo đài, phương tiện truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền,
thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, đồng
thời tích cực triển khai các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước xả
từ các hồ thủy điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên phạm vi cả nước.
