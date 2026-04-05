Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều 4/4/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã truyền đạt tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc không để thiếu điện. Tuyệt đối không được để thiếu điện.

Dù đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, song Bộ Công Thương khẳng định đang tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này, đảm bảo cung ứng điện ổn định và an toàn ngay cả trong những giai đoạn cao điểm mùa khô.

Để chuẩn bị cho công tác vận hành hệ thống điện năm 2026, Bộ Công Thương đã sớm phê duyệt phương thức vận hành tại Quyết định số 3477/QĐ-BCT ngày 28/11/2025. Trong phương án này, Bộ đã xây dựng các kịch bản dự phòng với mức tăng trưởng phụ tải điện lên tới 14,1% cho riêng các tháng cao điểm mùa khô.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: "Quý 1/2026, cung ứng điện đã được bảo đảm". Ảnh: VGP.

Theo dự báo, trong tháng 4/2026, tăng trưởng điện dự kiến đạt khoảng 6,07% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung cả năm, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống quốc gia ước đạt khoảng 350 tỷ kWh, tương ứng với mức tăng trưởng 7,92% so với năm 2025.

“Kết quả thực tế trong quý 1/2026, cho thấy hệ thống đã vận hành ổn định với mức tăng trưởng phụ tải đạt 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Việc cung ứng điện đã được đảm bảo”, Thứ Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành điện vẫn còn một số hạn chế và khó khăn cần phải khắc phục. Đó là: Công tác lập kế hoạch vận hành và điều độ hệ thống điện bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của El Nino khó dự báo chính xác tình hình thủy văn, phụ tải, hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo khá cao; khó khăn trong cung cấp nhiên liệu cho phát điện; các hồ thủy điện phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu như phát điện, cấp nước cho hạ du, chống hạn và điều tiết lũ. Các rủi ro nêu trên sẽ tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt công suất trong các thời kỳ cao điểm, đặc biệt trong mùa khô.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch cung cấp than, khí, dầu dự phòng cho các tình huống cực đoan, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung năng lượng do các nguyên nhân chủ quan.

Nhằm đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương đang tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất: Lập kế hoạch huy động tối ưu các nguồn điện, đặc biệt là các nguồn thủy điện (kể cả các thủy điện nhỏ) trong các giờ cao điểm để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện; chỉ đạo các Tổng Công ty, Công ty điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý nhanh các bất thường, sự cố, không thực hiện thao tác lưới điện mà phải thực hiện ngừng giảm cung cấp điện trong thời gian nắng nóng (trừ trường hợp sự cố).

Thứ hai: Yêu cầu các Tổng công ty Điện lực, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc và thành phố Hà Nội, sẽ tích cực phối hợp với các khách hàng doanh nghiệp để thỏa thuận điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện, chuyển dịch biểu đồ phụ tải và tận dụng các nguồn điện dự phòng tại chỗ vào khung giờ cao điểm.

Thứ ba: Khuyến cáo mạnh mẽ việc thực hiện tiết kiệm điện triệt để tại các hộ gia đình, cơ quan và doanh nghiệp. Các biện pháp cụ thể bao gồm tắt thiết bị không sử dụng, duy trì điều hòa trên 260C và thay đổi thói quen sử dụng điện để tránh các khung giờ hệ thống căng thẳng từ 14h đến 17h và từ 19h đến 23h.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan báo đài, phương tiện truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, đồng thời tích cực triển khai các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước xả từ các hồ thủy điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trên phạm vi cả nước.