Tính toán kỹ các kịch bản, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống

Thứ Hai, 02/02/2026
Huyền Vy
02/02/2026, 19:02
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị EVN cùng các tập đoàn năng lượng phối hợp với các địa phương, Cục Điện lực, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tính toán, dự báo các rủi ro của từng kịch bản vận hành để điều chỉnh, kiểm soát, đảm bảo mục tiêu không để thiếu điện…
Bộ Công Thương vừa có cuộc họp với các Tập đoàn năng lượng và đại diện các địa phương về việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện năm 2026, định hướng cho giai đoạn 2027 - 2030 và thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.
Cuộc họp nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng trong đó có an ninh cung ứng điện và việc thực hiện triển khai Chỉ thị 01, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng của ngành Công Thương.
Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong năm 2026, ngày 28/11/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BCT phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia (Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia) năm 2026. Theo đó, Quyền Bộ trưởng đề nghị EVN cùng các tập đoàn năng lượng phối hợp với các địa phương, Cục Điện lực, NSMO tính toán, dự báo các rủi ro của từng kịch bản vận hành để điều chỉnh, kiểm soát, đảm bảo mục tiêu không để thiếu điện.
Đối với giai đoạn 2027 - 2030, nhằm chủ động bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng bộ hướng dẫn chính sách, giải thích pháp luật một cách rõ ràng, thống nhất trong việc triển khai các dự án nguồn điện và truyền tải.
Trên cơ sở đó, đề nghị các đơn vị chủ động dự báo, đề xuất các chính sách cần thiết nhằm đi trước một bước, tạo động lực về thể chế. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp, rà soát lại tính đồng bộ giữa nguồn và hệ thống truyền tải, hệ thống phân phối cùng với những điều chỉnh về địa giới hành chính và quy hoạch để tính toán điều chỉnh các dự án.
Liên quan đến quản lý và triển khai Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh), Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh cần phải xây dựng một hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu đồng bộ giữa trung ương - địa phương; Sở Công Thương địa phương cần phối hợp chặt chẽ với EVN trong quá trình tham mưu với UBND các tỉnh về việc cân đối phụ tải, huy động nguồn lực cho các dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cũng lưu ý công tác phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương cần được tăng cường hơn nữa, nhất là công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện.
Khẳng định nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng điện, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành, phối hợp, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra với tinh thần dứt khoát không được để thiếu điện trong mọi tình huống.
