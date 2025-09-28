Chủ Nhật, 28/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Triển khai Luật Quản lý và Đầu tư Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Minh Hiếu

28/09/2025, 10:33

Ngày 26/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2136/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Luật số 68/2025/QH15 là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 14/6/2025.

Luật này thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Việc triển khai này là bước đi quan trọng đảm bảo việc thực thi Luật được đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước.

NĂM NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỐ 68/2025/QH15

Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/8/2025, với 5 nội dung triển khai chính được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật: Các cơ quan ở Trung ương và địa phương sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật và các điểm mới của Luật thông qua nhiều hình thức đa dạng như hội nghị, tập huấn chuyên sâu, chuyên mục, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia (http://pbgdpl.gov.vn). Các hoạt động này được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Thứ hai, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết: Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ba Nghị định và Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo hai Nghị định, theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025. Các văn bản này nhằm quy định chi tiết các nội dung của Luật, đảm bảo tính minh bạch và khả thi trong thực thi.

Thứ ba, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành: Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng bốn Nghị định quan trọng, với thời hạn trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025, gồm:

Nghị định về chế độ tài chính, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có vốn nhà nước.

Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Nghị định về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nghị định về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Ngoài ra, sáu Nghị định khác cũng được phân công xây dựng, quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước), quốc phòng (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel), năng lượng (PVN, EVN, TKV), giao thông (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) và cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước trong các tình huống đặc biệt liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh.

Thứ tư, biên soạn tài liệu hướng dẫn: Các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được biên soạn. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ được rà soát, hệ thống hóa để đảm bảo tính thống nhất và khả thi.

Thứ năm, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ: Các khóa tập huấn, bồi dưỡng sẽ được tổ chức cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng áp dụng Luật vào thực tiễn.

CÁC NGHỊ ĐỊNH PHẢI HOÀN THIỆN TRƯỚC 15/12/2025

Bộ Tài chính đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và giám sát. Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khác cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp thực hiện. Các Nghị định phải được hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025, đảm bảo tiến độ triển khai đồng bộ.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15 không chỉ đảm bảo việc thực thi pháp luật được thống nhất mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn bản hướng dẫn, tập huấn và rà soát pháp luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn nhà nước, hoạt động hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với sự phân công rõ ràng và tiến độ cụ thể, Kế hoạch này hứa hẹn sẽ đưa Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế quốc gia.

Từ khóa:

đầu tư vốn nhà nước quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đọc thêm

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Chính phủ tập trung việc xây dựng Đề án đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm chi trả chế độ đối với công chức, người lao động có quyết định nghỉ hưu, thôi việc

Thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8/2025, hoàn thành trước ngày 15/10/2025…

Hải Phòng cần tiếp tục “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, trở thành động lực phát triển của cả nước

Hải Phòng cần tiếp tục “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, trở thành động lực phát triển của cả nước

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030...

Cải thiện chất lượng môi trường có trọng tâm, trọng điểm

Cải thiện chất lượng môi trường có trọng tâm, trọng điểm

Chiều 26/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”...

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 25/9/2025, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

2

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

3

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

4

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dân sinh

5

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy