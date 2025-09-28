Triển khai Luật Quản lý và Đầu tư Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Ngày 26/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2136/QĐ-TTg, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15.

Luật số 68/2025/QH15 là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 14/6/2025.

Luật này thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Việc triển khai này là bước đi quan trọng đảm bảo việc thực thi Luật được đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước.

NĂM NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỐ 68/2025/QH15

Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/8/2025, với 5 nội dung triển khai chính được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật: Các cơ quan ở Trung ương và địa phương sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật và các điểm mới của Luật thông qua nhiều hình thức đa dạng như hội nghị, tập huấn chuyên sâu, chuyên mục, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia (http://pbgdpl.gov.vn). Các hoạt động này được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Thứ hai, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết: Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ba Nghị định và Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo hai Nghị định, theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025. Các văn bản này nhằm quy định chi tiết các nội dung của Luật, đảm bảo tính minh bạch và khả thi trong thực thi.

Thứ ba, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành: Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng bốn Nghị định quan trọng, với thời hạn trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025, gồm:

Nghị định về chế độ tài chính, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có vốn nhà nước.

Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Nghị định về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nghị định về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Ngoài ra, sáu Nghị định khác cũng được phân công xây dựng, quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước), quốc phòng (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel), năng lượng (PVN, EVN, TKV), giao thông (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) và cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước trong các tình huống đặc biệt liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh.

Thứ tư, biên soạn tài liệu hướng dẫn: Các tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được biên soạn. Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ được rà soát, hệ thống hóa để đảm bảo tính thống nhất và khả thi.

Thứ năm, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ: Các khóa tập huấn, bồi dưỡng sẽ được tổ chức cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng áp dụng Luật vào thực tiễn.

CÁC NGHỊ ĐỊNH PHẢI HOÀN THIỆN TRƯỚC 15/12/2025

Bộ Tài chính đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và giám sát. Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khác cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp thực hiện. Các Nghị định phải được hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 15/12/2025, đảm bảo tiến độ triển khai đồng bộ.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 68/2025/QH15 không chỉ đảm bảo việc thực thi pháp luật được thống nhất mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn bản hướng dẫn, tập huấn và rà soát pháp luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn nhà nước, hoạt động hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với sự phân công rõ ràng và tiến độ cụ thể, Kế hoạch này hứa hẹn sẽ đưa Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế quốc gia.