Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 quy tụ gần 300 thương hiệu ngành lạnh và phòng sạch

Triển lãm quốc tế Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 sẽ khai mạc vào ngày 11/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội, quy tụ gần 300 gian hàng giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lạnh, HVAC và phòng sạch.

Đây là sự kiện thường niên uy tín, tạo không gian giao thương sôi động cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng kỹ sư chuyên ngành.

KHẲNG ĐỊNH UY TÍN QUA NHIỀU KỲ TỔ CHỨC

Qua nhiều kỳ tổ chức thành công, Cleanfact & RHVAC Vietnam đã trở thành cầu nối giao thương quan trọng cho ngành HVACR và phòng sạch tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ là nơi các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ máy móc tiên tiến, xu hướng sản xuất hiện đại và giải pháp tự động hóa thông minh, mà còn là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, tái cấu trúc sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghiệp mới.

TS. Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, nhận định: “Phát triển ngành HVAC và công nghệ phòng sạch theo hướng xanh, thông minh và bền vững là yếu tố then chốt để Việt Nam làm chủ công nghệ tiên tiến từ các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao. Cleanfact & RHVAC Vietnam là nền tảng kết nối hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước, thúc đẩy chia sẻ tri thức, giải pháp kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong lĩnh vực HVACR và phòng sạch.”

Năm 2025, triển lãm dự kiến quy tụ gần 300 đơn vị trưng bày từ 10 quốc gia trên diện tích 10.000 m2. Sự kiện diễn ra song song với VIET INDUSTRY 2025 (Triển lãm Công nghiệp Việt Nam), tạo nên hệ sinh thái kết nối toàn diện trong các lĩnh vực xây dựng công nghiệp, điện, tự động hóa, HVAC, phòng sạch, hạ tầng bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Cleanfact & RHVAC Vietnam 2024 ghi dấu ấn với hiệu quả kết nối doanh nghiệp.

Các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như: Eurovent, Robatherm, Daikin, LG, Phương Linh Group, Gree, Midea, Fujitsu, Saint Gobain, Danfoss, Ziehl-Abegg, Acez Instruments, Air Filtech, Enco... tiếp tục góp mặt. Sự hiện diện của những tên tuổi lớn khẳng định tầm vóc sự kiện, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến, kết nối mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác đầu tư quốc tế.

CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN SÂU CẬP NHẬT XU HƯỚNG HVACR VÀ PHÒNG SẠCH

Song hành với hoạt động trưng bày, Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 tổ chức chuỗi hội thảo kỹ thuật chuyên sâu, tập trung vào các xu hướng mới trong ngành công nghiệp công nghệ cao.

Hội thảo Công nghệ Phòng sạch với chủ đề “Giải pháp Phòng sạch cho ngành sản xuất điện tử và bán dẫn” tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Sau 4 năm tổ chức, chương trình đã trở thành diễn đàn uy tín hàng đầu về công nghệ phòng sạch tại Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 150 đại biểu, bao gồm chủ đầu tư, đội ngũ thiết kế, kỹ thuật, vận hành – bảo trì và quản lý dự án, với sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và các chuyên gia từ Canada, Đức, Singapore và Việt Nam. Hội thảo tập trung vào 6 chuyên đề thực tiễn: cấu trúc nhà máy bán dẫn điển hình, tiêu chuẩn ISO 14644, kiểm soát tĩnh điện, xử lý khí, thiết kế hệ thống AHU tiết kiệm năng lượng và các cập nhật kỹ thuật mới nhất.

Hội thảo Công nghệ Phòng sạch 2024 được đánh giá cao về giá trị chuyên môn.

Đồng thời, RHVAC Techshow 2025 & Tọa đàm sẽ thảo luận chuyên sâu về chính sách tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và triển khai Nghị định 119/2025/NĐ-CP liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, loại bỏ HFCs và hạn ngạch carbon, dưới sự định hướng của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Chương trình cũng giới thiệu các công nghệ làm mát hiệu suất cao, giải pháp điều khiển thông minh (AI, IoT, BMS) và cải thiện chất lượng không khí trong nhà (IAQ), góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050.

GS.TS. Trần Văn Lê, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phương Linh Group, chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng triển lãm sẽ là nơi giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của ngành sản xuất công nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt tự tin khẳng định năng lực và sánh vai cùng các doanh nghiệp quốc tế.”

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT KHÁC

Trong khuôn khổ VIET INDUSTRY - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025, nhiều diễn đàn chuyên ngành được tổ chức đồng thời, bao gồm:

Diễn đàn Công nghiệp Cấp cao 2025;

Vietnam Data Center Infra Techshow 2025;

Semi Manufacturing Seminar 2025;

Diễn đàn Đầu tư & Xây dựng Nhà máy Công nghiệp 2025.

Các chương trình tập trung vào chiến lược sản xuất nội địa, phát triển hạ tầng bán dẫn – trung tâm dữ liệu và xu hướng xây dựng nhà máy theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Đêm tiệc Kết nối Lãnh đạo Cấp cao 2025 sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và hiệp hội quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tầm nhìn và thúc đẩy hợp tác chiến lược.

Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 do Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương hiệu Quốc tế IBC phối hợp với Intech Group và Hội KHKT Lạnh & Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE) tổ chức, với sự đồng hành của các hiệp hội uy tín như VCCI–EDI, ASHRAE Vietnam Chapter, VAA, VAMI, BEXCO, KRAIA, GACT.

Với gần 300 gian hàng, sự góp mặt của các thương hiệu lớn và chuỗi hội thảo chuyên sâu, triển lãm được kỳ vọng trở thành sự kiện trọng điểm của ngành HVACR, phòng sạch và công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.