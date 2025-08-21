Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Gấp rút hoàn thành khu triển lãm thành tựu 80 năm ngành công thương

Song Hà

21/08/2025, 12:53

Triển lãm thành tựu phát triển Ngành Công Thương nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của ngành đối với đất nước. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”.
Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước”.

Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), với chủ đề chung của triển lãm quốc gia “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 05/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.

Triển lãm được chia làm 5 khu vực: Khu vực khánh tiết; Khu vực Ngành Công Thương - 80 năm lịch sử hào hùng; Khu vực Ngành Công Thương - Thành tựu và dấu ấn; Khu vực Ngành Công Thương trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; Khu vực trải nghiệm và tương tác. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho triển lãm và một số hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện.

Khu triển lãm thành tựu phát triển Ngành Công Thương.
Khu triển lãm thành tựu phát triển Ngành Công Thương.

Kiểm tra thực tế hiện trường thi công, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, thi công khẩn trương của các đơn vị. 

Gian triển lãm đã tập trung thể hiện quá trình phát triển lớn mạnh của ngành Công Thương cùng đất nước, cho thấy những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong từng giai đoạn lịch sử.

Triển lãm còn có sự kết hợp giữa hình ảnh trực quan và hiện vật thực tế, kết hợp công nghệ số để mang lại trải nghiệm tối ưu, đa dạng nhất cho người tham quan.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và cho rằng đây là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tại triển lãm, đồng thời động viên các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất định phải đảm bảo đáp ứng tiến độ và yêu cầu chất lượng chung của toàn triển lãm.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đôn đốc, theo sát tiến độ thi công của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ để có phương án giải quyết.

Thủ tướng: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt

Thủ tướng: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt

Chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh

Chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh

Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ khóa:

A80 công nghệ số Dấu ấn lịch sử doanh nghiệp doanh nghiệp ngành công thương ngành công thương thị trường triển lãm Vneconomy

Đọc thêm

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi

Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.

Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc

Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc

Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: