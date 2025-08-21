Gấp rút hoàn thành khu triển lãm thành tựu 80 năm ngành công thương
Song Hà
21/08/2025, 12:53
Triển lãm thành tựu phát triển Ngành Công Thương nhằm tôn vinh những thành tựu và đóng góp của ngành đối với đất nước. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Gian triển lãm “80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước” nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025), với chủ đề chung của triển lãm quốc gia “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 05/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội.
Triển lãm được chia làm 5 khu vực: Khu vực khánh tiết; Khu vực Ngành Công Thương - 80 năm lịch sử hào hùng; Khu vực Ngành Công Thương - Thành tựu và dấu ấn; Khu vực Ngành Công Thương trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; Khu vực trải nghiệm và tương tác. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho triển lãm và một số hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện.
Kiểm tra thực tế hiện trường thi công, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, thi công khẩn trương của các đơn vị.
Gian triển lãm đã tập trung thể hiện quá trình phát triển lớn mạnh của ngành Công Thương cùng đất nước, cho thấy những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong từng giai đoạn lịch sử.
Triển lãm còn có sự kết hợp giữa hình ảnh trực quan và hiện vật thực tế, kết hợp công nghệ số để mang lại trải nghiệm tối ưu, đa dạng nhất cho người tham quan.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và cho rằng đây là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tại triển lãm, đồng thời động viên các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất định phải đảm bảo đáp ứng tiến độ và yêu cầu chất lượng chung của toàn triển lãm.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đôn đốc, theo sát tiến độ thi công của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ để có phương án giải quyết.
