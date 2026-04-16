Triển lãm hơn 500 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Đà Nẵng

Tối 16/4, tại Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố phối hợp với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức khai mạc Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026 (Made in Da Nang Expo 2026), thu hút sự tham gia của 75/94 xã, phường, đặc khu với hơn 500 sản phẩm từ gần 300 doanh nghiệp. Đây là một trong những sự kiện trọng tâm của thành phố trong năm 2026.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, cho biết để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng 02 con số, Đà Nẵng xác định phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm là những nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh việc tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thành phố xác định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, đồng hành và hỗ trợ. Trên tinh thần đó, thành phố đang đẩy mạnh hợp tác công – tư, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững và vươn ra thị trường quốc tế…

"Thành phố Đà Nẵng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Thông qua Triển lãm lần này, các sản phẩm mang thương hiệu “Made in Đà Nẵng” sẽ ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng, từng bước vươn xa, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế", ông Cường nhấn mạnh.

Gian hàng trình diễn làng nghề truyền thống tại Triển lãm. Ảnh Ngô Anh Văn

Triển lãm Made in Da Nang 2026 không chỉ là nơi quy tụ các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đại diện cho năng lực sản xuất và bản sắc kinh tế – văn hóa của thành phố Đà Nẵng mà còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Các hoạt động như trình diễn làng nghề truyền thống, biểu diễn múa cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu và nghệ thuật Bài chòi không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của khu vực miền Trung đến người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hoạt động kết nối giao thương và hội thảo chuyên đề. Hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành là cơ hội để doanh nghiệp địa phương gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, Niềm tin hàng Việt - Made in Da Nang” là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp cùng thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm Đà Nẵng.

Triển lãm Made in Da Nang 2026 không chỉ là sự kiện thương mại mà còn là cầu nối văn hóa, kinh tế giữa Đà Nẵng và các đối tác trong và ngoài nước. Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”, sự kiện không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ kinh tế Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Đây thực sự là một bước đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Đà Nẵng.