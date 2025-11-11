Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
11/11/2025, 16:46
Đến năm 2035, GDP Việt Nam có thể đạt 480 – 500 tỷ USD, gấp ba lần hiện nay và tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; cùng với đó, tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số. Những biến động này dự báo sẽ tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các phân khúc nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe….
Việt Nam đang sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa tăng trưởng mạnh mẽ, dân số trẻ, cải cách chính sách và đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc phát triển bền vững, trong đó, bất động sản giữ vai trò then chốt của nền kinh tế.
Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2025 của Savills, GDP Việt Nam đã tăng trưởng từ 7,5% đến 8%, dẫn đầu khu vực và Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm tới, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào khả năng phục hồi của nền kinh tế. Thực tế, dù tỷ giá có những biến động nhưng yếu tố này lại góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho xuất khẩu, trong khi chỉ số PMI – thước đo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vẫn duy trì trên ngưỡng 50, cho thấy ngành công nghiệp đang trên đà hồi phục tích cực.
Bên cạnh đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng, phản ánh sức sống mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa. Nguyên nhân không chỉ đến từ xuất khẩu mà còn thúc đẩy bởi thị trường nội địa sôi động cùng tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng.
Về phía chính sách, lạm phát được kiểm soát hiệu quả và lãi suất duy trì ở mức thấp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cả đầu tư lẫn tiêu dùng. Đặc biệt, giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu, sự ổn định tài chính của Việt Nam sẽ đóng vai trò then chốt, giúp thị trường bất động sản giữ vững vị thế là kênh đầu tư an toàn và công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả.
Mặt khác, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng ổn định và tập trung hơn vào chất lượng. Mặc dù tổng giá trị giải ngân chưa đạt mức cao nhất, song nếu loại trừ những dự án năng lượng quy mô lớn, thì vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, bất động sản là khá tích cực. Đáng chú ý, Hà Nội đã thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI trong quý vừa qua, trong đó hơn 3,1 tỷ USD được đổ vào lĩnh vực bất động sản.
Ngoài ra, khoảng 49 tỷ USD vốn đầu tư hạ tầng đã được cam kết triển khai, bao gồm nhiều dự án lớn như: cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, hệ thống đường vành đai cùng các dự án LNG. Khi hoàn thành, mạng lưới hạ tầng này có thể giúp tái định hình bản đồ đô thị Việt Nam, kết nối các cực tăng trưởng mới và mở rộng không gian phát triển cho các thành phố cấp hai.
Chia sẻ về tầm nhìn đầy triển vọng trong 10 năm tới, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, dự báo đến năm 2035, GDP Việt Nam có thể đạt 480 đến 500 tỷ USD, gấp ba lần hiện nay; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; và tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số… sẽ kéo theo nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Đặc biệt, Chính phủ cũng tiếp tục thúc đẩy các cải cách về pháp lý và cơ chế huy động vốn mới, bao gồm phát hành trái phiếu hạ tầng và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thị trường. Những nỗ lực này nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại, đồng thời, thu hút nguồn vốn dài hạn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong tương lai.
Bên cạnh những thuận lợi, biến đổi khí hậu vừa là thách thức vừa mở ra cơ hội mới cho đầu tư xanh. Việt Nam - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh bởi nước biển dâng và xâm nhập mặn, đang dẫn đầu khu vực về cam kết Net Zero và đầu tư hạ tầng xanh. Vì vậy, các dự án bất động sản bền vững, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường.
Theo phân tích đa tiêu chí so sánh với nhiều quốc gia trong khu vực là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam đạt mức xếp hạng 3.2, thể hiện môi trường đầu tư vẫn ổn định và có triển vọng tích cực. Dù còn tồn tại một số rủi ro nhưng với nền tảng kinh tế vững chắc, chính sách cải cách và sức bật từ dân số đô thị, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực châu Á.
Những tháng cuối năm luôn là mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nguồn cung mới xuất hiện, dòng tiền đầu tư quay trở lại và người mua tận dụng các ưu đãi lớn nhất năm.
Thành phố Hà Nội quy định rõ trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công, phá dỡ, sửa chữa công trình xây dựng; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân sống xung quanh khu vực công trình …
Trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 sẽ mở rộng trên toàn thành phố…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 25 phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan quản lý địa phương, từ Sở Xây dựng đến UBND cấp xã, nhằm tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo sự phát triển bền vững và trật tự đô thị…
Được biết đến như dòng sản phẩm chủ lực trong hơn một thập kỷ qua, Imperia là thương hiệu gắn liền với hành trình phát triển của MIK Group, được xem như một dấu ấn chiến lược trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp.
