Hà Nội: Thị trường bất động sản tăng trưởng tích cực ở hầu hết các phân khúc

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ sự cải thiện về hạ tầng, quy hoạch và niềm tin của người mua được củng cố. Hầu hết các phân khúc đều ghi nhận diễn biến tích cực…

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2025 của Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ phục hồi ngày càng rõ nét. Cụ thể, thị trường căn hộ Hà Nội duy trì tăng trưởng ổn định trong quý 3 với hơn 6.300 căn mở bán mới. Số lượng căn hộ bán được đạt 7.300 căn. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ trên 80%. Điều này phản ánh sở thích của người mua đối với các dự án mới ra mắt.

Tuy nhiên, phân khúc căn hộ trên 4 tỷ đồng chiếm đa số, còn phân khúc dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường. Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung giá hợp lý, việc phát triển các thành phố vệ tinh được xem là hướng đi cần thiết nhằm mở rộng lựa chọn nhà ở. Cùng lúc, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Dự kiến quý 4/2025, thị trường sẽ đón hơn 8.900 căn hộ mới, chủ yếu ở phân khúc hạng B, và nguồn cung dồi dào hơn từ năm 2026.

Tương tự, thị trường bán lẻ cũng có nhiều tín hiệu khả quan, khi công suất cho thuê tăng lên 85% (tăng 1 điểm % theo năm) và giá thuê tầng trệt bình quân tăng 3%, đạt 1,3 triệu đồng/m2/tháng. Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,8 triệu m2 sàn, với trung tâm thương mại chiếm ưu thế. Các khu vực như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông trở thành điểm đến sôi động nhờ hạ tầng giao thông cải thiện, đặc biệt là các tuyến metro. Nhu cầu thuê chủ yếu đến từ các thương hiệu ẩm thực, thời trang và phong cách sống hướng tới giới trẻ. Từ nay đến cuối năm, hơn 84.000 m2 sàn mới sẽ được bổ sung, và giai đoạn 2026–2028 có thêm 330.000 m2. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung trong 2027–2028 có thể làm gia tăng cạnh tranh nếu các dự án không tạo được lợi thế khác biệt.

Đối với phân khúc khách sạn, thị trường ghi nhận sự ổn định với tổng cộng hơn 10.900 phòng từ 65 dự án. Tỷ lệ lấp đầy tăng 5 điểm % theo năm, dù giá phòng trung bình giảm nhẹ 3% theo quý. Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, với 5,5 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm – tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và đạt 86% mục tiêu cả năm. Cùng với hệ thống khách sạn 5 sao đa dạng và hạ tầng đồng bộ, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm MICE hàng đầu cả nước. Tương lai sẽ có hơn 12.000 phòng được bổ sung, trong đó, 47% do là các thương hiệu quốc tế quản lý. Riêng quý 4, dự kiến có thêm hơn 800 phòng từ ba dự án mới.

Căn hộ dịch vụ được hưởng lợi từ dòng vốn FDI, với tỷ lệ lấp đầy trung bình 87%, giá thuê tăng 4% theo năm. Tổng nguồn cung đạt gần 6.400 căn từ 65 dự án, chủ yếu phục vụ chuyên gia nước ngoài. Giai đoạn tới, khoảng 2.200 căn từ 15 dự án mới sẽ ra mắt, trong đó 76% do thương hiệu quốc tế quản lý, thể hiện xu hướng chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ.

Ở phân khúc biệt thự/nhà liền kề, dù giao dịch chậm lại nhưng giá vẫn tăng. Quý 3 ghi nhận 300 căn mở bán mới. Nguồn cung sơ cấp đạt 1.700 căn, giảm theo quý nhưng vẫn gấp ba lần theo năm. Lượng giao dịch dù giảm 62% theo quý nhưng tăng 42% theo năm; giá sơ cấp tăng 4–9%, thứ cấp tăng 5–8%. Giao dịch tập trung chủ yếu ở sản phẩm trên 20 tỷ đồng. Quý 4 dự kiến có thêm khoảng 600 căn mới từ 10 dự án, và từ năm 2026 trở đi, thị trường có thể đón hơn 30.000 căn nhà ở thấp tầng mới.