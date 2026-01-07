Năm 2025: Du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 12/2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt..

Số lượng du khách đến Việt Nam năm 2025 tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019 thời điểm trước dịch. Đây cũng là số lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ.

Trong năm 2025, du khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 17,8 triệu lượt, chiếm 84,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 20,2% so với năm trước; khách đến bằng đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, chiếm 14,4% và tăng 22,6%; khách đến bằng đường biển đạt 273,9 nghìn lượt, chiếm 1,3% và tăng 10,4%.

Về quy mô thị trường, châu Á đóng góp lượng khách lớn nhất với 16,6 triệu lượt (chiếm 78,6%), tiếp theo là châu Âu (2,8 triệu lượt, 13,1%), châu Mỹ (1,1 triệu lượt, 5,2%), châu Úc (0,6 triệu lượt, 2,9%), châu Phi (56 nghìn lượt, 0,3%).

Biểu đồ khách quốc tế theo tháng, năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 5,3 triệu lượt (chiếm 1/4 lượng khách đến Việt Nam). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 4,3 triệu lượt (chiếm 20,5%). Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam còn có Đài Loan (1,2 triệu lượt), Mỹ (849 nghìn lượt), Nhật Bản (814 nghìn lượt), Ấn Độ (746 nghìn lượt), Nga (690 nghìn lượt), Campuchia (687 nghìn lượt), Malaysia (574 nghìn lượt) và Úc (548 nghìn lượt).

Về động lực tăng trưởng, trong năm 2025, các thị trường quy mô lớn ở khu vực châu Á là động lực chính cho sự tăng trưởng lượng khách quốc tế, trong đó có thị trường Trung Quốc tăng 41,3% so với năm 2024, Nhật Bản (+14,4%), Ấn Độ (+48,9%). Riêng thị trường Đài Loan giảm nhẹ 4,4% và Hàn Quốc giảm 5,2%..

Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng nhanh, trong đó có Philippines (+81,3%), Campuchia (+44,8%), Lào (+20,6%), Malaysia (+15,8%), Indonesia (+12,5%), Singapore (+15,5%), Thái Lan (+9,5%).

Năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của khu vực châu Âu (tăng 38,8% so với năm 2024) với hàng loạt thị trường có kết quả tăng trưởng rất tốt. Trong đó Nga là thị trường lớn nhất với 690 nghìn lượt và cũng có mức tăng mạnh nhất (+196,9%). Nhiều thị trường đạt tăng trưởng hai con số: Anh (+20,3%), Pháp (+21,1%), Đức (+16,6%), Italy (+20,7%), Đan Mạch (+12,2%), Na Uy (+19,1%), Thụy Điển (+15,3%).

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách hàng đầu năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 42,6%, 1,6% và 18,7% so với năm 2024. Đây là hiệu quả đến từ việc Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ theo chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại và du lịch diễn ra sôi động. Việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2%.

Theo Cục Thống kê, dù chưa đạt mục tiêu đón 23 - 25 triệu lượt khách trong năm 2025, đây là lần đầu du lịch Việt Nam chạm mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phục hồi và hội nhập sâu rộng với thị trường du lịch toàn cầu.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO), Việt Nam hiện nằm trong nhóm các điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. Lượng khách tại các thị trường này đều đã vượt mức trước đại dịch năm 2019.

Khu vực dịch vụ, du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trang Travel and Tour World ngày 5/1 cũng đăng bài viết cho hay, chỉ vừa bước sang năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng chưa từng có. Riêng kỳ nghỉ năm mới Việt Nam đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế - con số được đánh giá là kỷ lục, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến hình chữ S trên bản đồ du lịch thế giới.

Sự bùng nổ này nằm trong xu thế dự kiến tăng trưởng chung của cả năm 2026: Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng. Ba thị trường đóng vai trò đầu tàu cho đà tăng trưởng này là Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Trong năm 2026, sự hiện diện của du khách từ 3 quốc gia này dự kiến tăng vọt.

Ghi nhận những thành quả của hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm 2025, song Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định công tác này nhìn chung vẫn thiếu chiến dịch tổng thể ở quy mô cấp quốc gia, cơ chế phối hợp chưa rõ ràng giữa Trung ương với địa phương, doanh nghiệp, cơ quan đại diện tại nước ngoài…

Chính những “lỗ hổng” này đã khiến du khách thế giới nhận diện rời rạc, thiếu đồng nhất về hình ảnh điểm đến Việt Nam. Quan trọng hơn, cơ chế tài chính dành cho hoạt động xúc tiến du lịch của ta còn chưa tương xứng, thiếu ổn định, và chỉ bằng một phần rất nhỏ so với một số nước trong khu vực… Thực tế này khiến hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam, đặc biệt ở thị trường nước ngoài khó bứt phá.

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ từ đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, Phó Cục trưởng cho rằng cần xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia với tầm nhìn dài hạn. Theo bà, trong 5 năm tới, chúng ta cần lấy ẩm thực, trải nghiệm văn hóa để xây dựng cốt lõi thương hiệu, kết hợp nghiên cứu thị trường nhằm đẩy mạnh xúc tiến.

Đặc biệt, hoạt động xúc tiến sẽ tập trung vào các nhóm thị trường gần mục tiêu và có quy mô lớn (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều phân khúc mới (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines); các thị trường xa có mức chi tiêu cao (Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ), có khả năng tăng trưởng tốt (Australia, Nga, Nam Âu, Đông Âu); hay các thị trường tiềm năng (như Trung Đông, Ấn Độ)…

“Toàn ngành sẽ tập trung đổi mới từ phương thức xúc tiến, quảng bá đến việc đề xuất những cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động du lịch… Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phát huy các lợi thế của Việt Nam, nâng cao hiệu quả đóng góp từ hoạt động du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới,” Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định.