Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác trong lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Việt An
09/10/2025, 15:16
Sáng 9/10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tổ chức trọng thể.
Sáng 9/10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tổ chức trọng thể.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự.
Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Ở hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm". Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai Lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc Lễ đón.
Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.
Sáng ngày 9/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 9/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức họp báo về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra...
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025...
Quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện cho thấy tư duy quản lý nhà nước đã có bước tiếp cận với xu thế tích hợp truyền thông, báo chí trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin ngày càng cao...
Thặng dư thương mại tháng 9 giảm 23,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024. Thặng dư thương mại thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và cán cân thanh toán trong quý cuối năm, vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: