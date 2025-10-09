Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.

VHM tăng kịch trần lên đỉnh cao lịch sử mới ở mốc 115.000 đồng. Chỉ riêng mã này đã đem về 4,5 điểm cho VN-Index. Nhóm Vin còn có VPL tăng 5,08%, VRE tăng 3,03%, VIC tăng 0,34%. Tổng 4 mã nhóm này cộng cho chỉ số 9,3 điểm trong tổng mức tăng 10,63 điểm của VN-Index.

Thực tế nhóm blue-chips cũng không được mạnh, rổ VN30 có độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm, chỉ số tăng 0,5% cũng nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của VHM. Ngoài ra một số mã ngân hàng khá tốt là SHB tăng 3,76%, MBB tăng 1,12%, VIB tăng 1%, VPB tăng 0,96%. Đáng tiếc là nhóm trụ còn VCB, CTG, HPG vẫn đỏ trong khi TCB, BID tăng quá nhẹ.

Mặc dù không có sự đồng thuận nhưng sức mạnh của nhóm Vin vẫn đủ sức kéo chỉ số lên cao, tạo ra phiên vượt đỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với sự hỗ trợ của dòng tiền, khi nhà đầu tư vẫn đang tìm cách chốt lời tốt nhất. Trừ VHM, toàn bộ 29 cổ phiếu còn lại trong nhóm VN30 đều đang chịu sức ép tương đối rõ. Ví dụ VRE thậm chí bị ép xuống tới 3,61% so với giá đỉnh, thổi bay mức trần. VPB cũng đã lùi giá 1,1%. MBB cũng lùi gần 1%.

VN-Index đạt đỉnh cao nhất lúc 10h10, tăng gần 20 điểm (+1,17%), độ rộng ghi nhận 156 mã tăng/103 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn tăng 10,63 điểm (+0,63%) với 115 mã tăng/160 mã giảm. Việc chỉ số hạ dần độ cao có yếu tố trượt giá của cổ phiếu rõ ràng và trên diện rộng. Thống kê toàn sàn HoSE chỉ còn gần 30 cổ phiếu tăng giá và giữ được mức cao nhất, còn lại đều lùi với biên độ khác nhau, trong đó hơn 47% số mã trượt giảm quá 1%.

Kiểu diễn biến này tiếp tục phản ánh hoạt động chốt lời ở vùng giá cao bất chấp việc VN-Index vượt qua được mốc kháng cự tâm lý. Thực tế thị trường đều nhìn thấy yếu tố kéo trụ và chỉ số ít cổ phiếu được hưởng lợi, còn lại đa phần vẫn chỉ là dao động lình xình trong nhịp điều chỉnh kéo dài từ đầu tháng 9 tới nay.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng 10,6% so với sáng hôm qua hoàn toàn nhờ giao dịch ở nhóm blue-chips. Mức tăng tuyệt đối của sàn này khoảng 1.677 tỷ đồng thì rổ VN30 tăng 2.407 tỷ. Nói cách khác, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm giao dịch đáng kể. SHB, VHM là hai mã đạt thanh khoản cỡ ngàn tỷ, trong khi SSI, HPG, VRE, VPB, VIC đều hơn 500 tỷ đồng.

Dù vậy thị trường cũng không kém. Nhóm giảm giá tuy nhiều nhưng cũng không có yếu tố bán quá áp đảo. Trong 160 mã đỏ ở HoSE mới có 61 mã giảm hơn 1%. 14 mã trong số này có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm chứng khoán đang bị xả đáng chú ý nhất: SSI giảm 1,21% khớp 794,9 tỷ; VND giảm 1,26% với 374,5 tỷ; VCI giảm 1,48% với 148,3 tỷ. Ngoài ra là một số mã bất động sản DXG giảm 1,45%, DIG giảm 4,18%, NLG giảm 1,29%...

Ở phía tăng do sức ép quá rõ nên rất nhiều mã đã hạ độ cao đủ nhiều để quay về trạng thái dao động nhỏ. Trong 115 mã tăng có 42 mã tăng trên 1%. Bù lại dòng tiền đỡ khá mạnh ở nhiều cổ phiếu, 13 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng trong nhóm này. Ngân hàng xuất hiện SHB, MBB, EIB, , VIB. Ngoài ra có GEX, CII, GEE, VSC, BSR, DBC cũng giao dịch lớn trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bất ngờ tăng mạnh 29% quy mô bán ra trên sàn HoSE so với sáng hôm qua, đạt gần 2.735 tỷ đồng, mức cao nhất 20 phiên. Sàn này bị rút ròng 1.091 tỷ đồng và tính chung ba sàn, khối ngoại bán ròng 1.173 tỷ đồng. Các mã bị bán đáng chú ý là VIX -162,8 tỷ, VRE -107,4 tỷ, SSI -105,2 tỷ, VND -91,9 tỷ, VPB -91,6 tỷ, HPG -81,7 tỷ, CTG -65 tỷ, VCI -61,7 tỷ. Phía mua ròng có TCB +89,8 tỷ, VIC +74,1 tỷ, LPB +54,6 tỷ, VHM +38,3 tỷ, GEX +28,4 tỷ.