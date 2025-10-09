CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 09/10/2025
Tuấn Sơn
09/10/2025, 11:45
Năm 1975, khi non sông nối liền một dải, đất nước bước vào giai đoạn kiến thiết, cũng trong bối cảnh ấy, tiền thân của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã hình thành, mang sứ mệnh tạo dựng nền công nghiệp dây và cáp điện đầu tiên của Việt Nam.
Từ những phân xưởng thủ công, trang thiết bị còn thô sơ, tập thể cán bộ công nhân viên CADIVI đã kiên cường vượt khó, làm chủ công nghệ và dần sản xuất được những sản phẩm dây cáp điện đầu tiên phục vụ công cuộc điện khí hóa.
Trong giai đoạn chuyển tiếp của nền kinh tế sang cơ chế thị trường, công ty đã trải qua nhiều lần đổi tên và thay đổi hình thức sở hữu. Vào tháng 9/2007, công ty chính thức cổ phần hóa với tên gọi mới là Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
Trải qua 50 năm, CADIVI luôn lấy chất lượng làm kim chỉ nam để phát triển. Sản phẩm của CADIVI đã hiện diện trong hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia: từ hệ thống điện nông thôn, khu công nghiệp, đến cao ốc, cầu đường, sân bay, cảng biển.
Với nhiều năm liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, CADIVI đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các kỹ sư, nhà thầu và thợ điện trên khắp cả nước. Thành công này đến từ việc doanh nghiệp luôn ưu tiên chất lượng sản phẩm, liên tục đổi mới công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế khắt khe nhất. Nhờ đó, sản phẩm của CADIVI luôn mang lại sự an tâm cho khách hàng.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên xanh, ngành công nghiệp điện cũng không nằm ngoài xu thế chuyển dịch sang sản xuất sạch và phát triển bền vững, CADIVI tiên phong nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm thân thiện môi trường đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) được cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC): Dây điện không chì (LF – Lead-Free) và dây cáp điện chậm cháy, ít khói, không halogen (LSHF – Low Smoke Halogen Free). Đây là bước đi chiến lược thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, đồng thời bắt nhịp với xu thế phát triển bền vững của thế giới.
Từ những cơ sở sản xuất rời rạc, CADIVI ngày nay đã vươn lên thành hệ thống các nhà máy quy mô lớn cùng nhiều chi nhánh, trung tâm phân phối trải dài cả nước cùng mạng lưới phân phối sản phẩm hiện diện rộng khắp, phục vụ hàng triệu hộ gia đình và các công trình, dự án trên toàn quốc.
Không chỉ lớn mạnh trong nước, CADIVI đã mở rộng thị trường xuất khẩu tới hơn 14 quốc gia, từ các nước Đông Nam Á đến châu Đại Dương và châu Mỹ Latin. Thương hiệu CADIVI hiện đã được đăng ký bảo hộ tại 8 quốc gia, khẳng định chiến lược phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn khi đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.
Song hành với sự mở rộng quy mô sản xuất, CADIVI còn đóng góp to lớn cho ngân sách quốc gia, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và lan tỏa giá trị đến cộng đồng thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và các hoạt động thiện nguyện.
Nếu sản phẩm là nền tảng tạo nên thương hiệu, thì con người chính là "trái tim" của CADIVI. Suốt 50 năm hình thành và phát triển, CADIVI luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất. Từ những thế hệ cán bộ, kỹ sư đầu tiên cho đến đội ngũ trẻ tài năng và sáng tạo hôm nay, chính con người đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, là động lực để thương hiệu không ngừng vươn mình, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành dây và cáp điện Việt Nam.
CADIVI không ngừng chú trọng vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật để ươm mầm và nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư tương lai. Những chương trình đào tạo nội bộ, chuyển giao công nghệ quốc tế cùng chính sách đãi ngộ xứng đáng đã xây dựng nên một đội ngũ nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu tinh thần cống hiến. Chính họ là người góp phần làm nên những sản phẩm chất lượng đến hàng triệu khách hàng.
Suốt hành trình nửa thế kỷ phát triển, CADIVI đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng bên cạnh những giải thưởng quốc tế uy tín:
Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì;
Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;
9 lần liên tiếp vinh danh là Thương hiệu Quốc gia, một minh chứng thuyết phục cho vị thế thương hiệu dẫn đầu;
29 năm liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, khẳng định niềm tin bền vững của người tiêu dùng;
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (IAPQA) ở cấp độ World Class;
Top 25 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam theo xếp hạng của Forbes Việt Nam.
Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là sự tin yêu, tín nhiệm của các khách hàng dành cho một thương hiệu luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Những giải thưởng này không chỉ là vinh dự của CADIVI, mà còn là niềm tự hào của một thương hiệu Việt biết giữ vững bản sắc, không ngừng đổi mới để vươn lên.
50 năm - nửa thế kỷ là một hành trình dài, tạo dựng nên nền tảng vững chắc để CADIVI tiếp tục vươn tới những khát vọng lớn lao phía trước với chiến lược “xanh hóa sản phẩm - số hóa quản trị - toàn cầu hóa thương hiệu”.
Song hành cùng mục tiêu Net Zero 2030, ngoài việc tạo ra những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, CADIVI còn cam kết đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, hướng đến lối sống xanh và bền vững.
Với tinh thần “Vững mạch dẫn – Sáng non sông”, CADIVI khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dây và cáp điện Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng về một thương hiệu Việt bền bỉ, trách nhiệm và khát vọng vươn xa.
Nửa thế kỷ đã đi qua, CADIVI tự hào là biểu tượng của niềm tin và chất lượng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, để từ đó viết tiếp những trang mới trong hành trình thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới.
