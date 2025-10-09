Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa - mà đang “bứt phá sau nâng hạng”, với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu...

Ở thời điểm hiện tại, sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi, viễn cảnh của năm 2026 mở ra tươi sáng khi nền tảng vững chắc và nhiều động lực mạnh mẽ.

Trong cập nhật triển vọng thị trường mới đây, SSI Research kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á, khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP bình quân năm ở mức hai con số đến năm 2030 theo chiến lược phát triển mới.

Mục tiêu đầy tham vọng này được xây dựng trên ba yếu tố chính: đẩy mạnh đầu tư công, phát huy vai trò năng động của khu vực tư nhân và duy trì dòng vốn FDI ổn định.

Đối với tác động từ bên ngoài, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ ổn định tỷ giá VND và duy trì chi phí vốn trong nước ở mức thấp. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước có điều kiện tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và thanh khoản thị trường chứng khoán.

Mặc dù đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong năm 2025, định giá thị trường vẫn còn hấp dẫn. VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt là 13,9 và 12 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần) và dưới ngưỡng 15-16 lần trong các giai đoạn thị trường hưng phấn trước đây.

So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng cao và mức định giá hợp lý, cho thấy thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới. SSI Research duy trì mục tiêu cho VN-Index ở mức 1.800 điểm trong năm 2026.

Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market), và khả năng tiếp theo là đạt chuẩn MSCI Emerging Market, có thể thu hút khoảng 1,6 tỷ USD dòng vốn ETF, cùng lượng vốn chủ động lớn hơn đáng kể. Đây là cột mốc mang tính khẳng định cho tiến trình cải cách của Việt Nam và đánh dấu bước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.

Bước sang năm 2026, câu chuyện của thị trường Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phục hồi trên diện rộng sang giai đoạn dẫn dắt có chọn lọc. Năm tới được dự báo sẽ là thời điểm dành cho các nhà đầu tư tập trung vào sức bền lợi nhuận, kỷ luật định giá và các động lực tăng trưởng mang tính toàn diện, thay vì chỉ chạy theo đà tăng ngắn hạn.

"Năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho Thị trường Chứng khoán Việt Nam - nơi cải cách chính sách, mở cửa thị trường và sự tham gia ngày càng sâu rộng của nhà đầu tư hội tụ để tạo nên một câu chuyện tăng trưởng bền vững và hội nhập toàn cầu hơn. Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa - mà đang “bứt phá sau nâng hạng”, với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu", SSI Research nhấn mạnh.

Ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột của thị trường, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng vững chắc và lợi nhuận khả quan, với các cổ phiếu chúng tôi ưa thích gồm VCB, CTG, MBB và TCB. Nhóm tiêu dùng và bán lẻ được kỳ vọng phục hồi nhờ thu nhập khả dụng tăng, nổi bật với MWG, PNJ và FRT.

Các chủ đề bất động sản và hạ tầng vẫn duy trì sức hấp dẫn nhờ đầu tư công, trong đó vật liệu xây dựng như HPG và BMP là nhóm được ưu tiên. Nhóm phân bón và hóa chất (DCM, DPM, DGC) ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, trong khi ngành công nghệ thông tin dẫn đầu bởi FPT đang hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh. Các công ty chứng khoán như VND và VCI tiếp tục hưởng lợi từ thanh khoản thị trường dồi dào.

Mặc dù triển vọng năm 2026 nhìn chung là tích cực, nhưng vẫn có một số mất cân đối ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức cao làm gia tăng rủi ro biến động khi tâm lý nhà đầu tư cá nhân thay đổi.

Chu kỳ bất động sản dù đang ổn định nhưng có thể ghi nhận nhu cầu chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng đối với hệ thống ngân hàng. Đối với thị trường quốc tế, căng thẳng thương mại và sự dịch chuyển dòng vốn có thể tạo sức ép lên khu vực xuất khẩu và tỷ giá VND. Việc triển khai các cải cách cũng cần được theo dõi sát sao, trong bối cảnh hiện tại nhìn chung tiến độ vẫn đi đúng hướng.

Nhìn chung, các rủi ro hiện hữu được đặt trong bối cảnh nền tảng kinh tế – thị trường đang củng cố sức mạnh, giúp hạn chế tác động tiêu cực ngắn hạn. Những nhịp điều chỉnh là điều tự nhiên trong giai đoạn đầu của thị trường giá lên, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng. Với định giá vẫn ở mức hấp dẫn và các yếu tố nâng hạng còn nguyên hiệu lực, triển vọng trung hạn của thị trường tiếp tục được đánh giá tích cực.