Trang chủ Du lịch

Hàng không quốc tế dần khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông

Tường Bách

09/03/2026, 09:48

Dubai từ trước đến nay không chỉ bán sự xa hoa, mà còn bán sự chắc chắn. Thành phố của những tòa tháp kính và những hòn đảo nhân tạo đang nỗ lực chứng minh: trong khu vực Trung Đông bất ổn, vẫn có thể duy trì được sự kiểm soát và ổn định...

Các hãng hàng không phải mở lại các đường bay và triển khai chuyến bay đặc biệt đến Trung Đông để giải tỏa hành khách mắc kẹt. Ảnh: Condé Nast Travelers
Các hãng hàng không phải mở lại các đường bay và triển khai chuyến bay đặc biệt đến Trung Đông để giải tỏa hành khách mắc kẹt. Ảnh: Condé Nast Travelers

Tại Dubai, sự ổn định không chỉ là một điều kiện, mà còn là một sản phẩm. Mô hình du lịch của thành phố được xây dựng dựa trên niềm tin rằng nơi đây vẫn được bảo vệ khỏi sự bất ổn trong khu vực Trung Đông. Một khi niềm tin đó bị đặt dấu hỏi, dù chỉ một cách tinh tế, thì hậu quả sẽ lan rộng vượt xa bất kỳ sự cố đơn lẻ nào.

Theo tờ The Jerusalem Post, các đánh giá sơ bộ của ngành, dựa trên những biến động địa chính trị trong quá khứ và thị trường du lịch khu vực ước tính đạt 150 - 180 tỷ USD mỗi năm, cho thấy ngay cả một sự suy giảm nhỏ về niềm tin cũng có thể dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu vào năm 2026.

Tiến sĩ Eran Ketter, người đứng đầu Ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn tại Cao đẳng Kinneret, nhận định: “Vùng Vịnh là một trong những khu vực du lịch phát triển nhanh nhất thế giới. Chỉ riêng UAE đã đón khoảng 20 triệu du khách vào năm 2025. Hình ảnh ổn định của khu vực là yếu tố then chốt dẫn đến thành công đó”.

Với các vụ cháy khách sạn tại Dubai, thiệt hại vật chất không đáng kể. Nhưng tác động về mặt biểu tượng thì không. Ảnh: The Guardian
Với các vụ cháy khách sạn tại Dubai, thiệt hại vật chất không đáng kể. Nhưng tác động về mặt biểu tượng thì không. Ảnh: The Guardian

Tác động tức thời đã xuất hiện trong hành vi đặt chỗ. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy lượng hủy đặt phòng lưu trú ngắn ngày tại UAE trong ngày 28/2 sau các vụ tấn công ban đầu, đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 8.450 căn, phần lớn rơi vào các kỳ nghỉ dự kiến trong tháng 3. Cùng lúc, Giám đốc điều hành Ryanair Michael O’Leary - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu, cho biết lượng đặt chỗ đến Trung Đông “giảm mạnh”  trước kỳ nghỉ Phục Sinh.

Theo dữ liệu từ nền tảng Flightradar24, từ khi các cuộc tấn công nổ ra, gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy bỏ. Tình trạng đóng cửa không phận đồng loạt khiến các trục bay nối liền Á - Âu và Bắc Mỹ bị đứt gãy. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sân bay quốc tế Dubai (UAE), trung tâm trung chuyển bận rộn bậc nhất thế giới. Khoảng 85% chuyến bay tại đây bị hủy kể từ cuối tháng 2.

Tình hình đã khiến các hãng hàng không khó có thể do dự thêm nữa. Sau một tuần gián đoạn do xung đột, Emirates quyết định khôi phục hoạt động, triển khai các chuyến bay đặc biệt để giải tỏa hàng nghìn hành khách mắc kẹt. Từ ngày 7/3, Emirates vận hành 106 chuyến khứ hồi mỗi ngày đến 83 điểm đến, đạt gần 60% công suất mạng lưới toàn cầu.

Trước đó, ngày 5/3, các sân bay trọng điểm như Dubai, Abu Dhabi tại UAE và King Khalid, Arab Saudi bắt đầu từng bước mở cửa lại. Các hãng hàng không lớn tại Trung Đông đồng loạt tái thiết lập kết nối sau khi không phận mở cửa từng phần.

Việc đưa hệ thống vận hành trở lại đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn
Việc đưa hệ thống vận hành trở lại đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn "đóng băng" vì không phận Trung Đông bị hạn chế từ ngày 28/2. Ảnh: Condé Nast Travelers

Trong kế hoạch phục hồi, hãng bay Emirates cho biết tập trung nguồn lực vào các khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhất thế giới như Vương quốc Anh (11 chuyến mỗi ngày đến 5 sân bay lớn), Ấn Độ (22 chuyến mỗi ngày, khôi phục 9 điểm đến) và duy trì kết nối với 7 thành phố lớn để đảm bảo luồng giao thông giữa Mỹ và UAE.

Tờ Condé Nast Travelers cho biết Emirates dự kiến ​​sẽ nối lại các chuyến bay đến 100% mạng lưới của mình trong những ngày tới. Tuy nhiên, hành khách không nên đến sân bay trừ khi được Emirates liên hệ trực tiếp hoặc có đặt chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay đang hoạt động. Hành khách quá cảnh sẽ không được chấp nhận trừ khi đã được xác nhận rằng chuyến bay tiếp theo của họ đang hoạt động.

Hãng hàng không Etihad cũng thông báo vào thứ Sáu vừa qua rằng hãng sẽ nối lại hoạt động với lịch trình hạn chế đến 70 điểm đến, và lịch trình này sẽ duy trì đến ngày 19/3. Các chuyến bay này sẽ được thực hiện song song với các chuyến bay dành cho hành khách bị mắc kẹt kể từ thứ Bảy.

Tương tự, Flydubai đã nối lại hoạt động với lịch trình hạn chế. Air Arabia cũng đã bắt đầu khai thác một số chuyến bay hạn chế đến và đi từ UAE, tùy thuộc vào sự chấp thuận về hoạt động và quy định. Hành khách có chuyến bay bị hủy trước đó cũng có thể đặt lại vé nếu chưa sử dụng tùy chọn thay đổi hoặc hoàn tiền.

British Airways cho biết các chuyến bay đã
British Airways cho biết các chuyến bay đã "hết chỗ" do nhu cầu trở về từ Trung Đông tăng cao. Ảnh: Airways

Tại châu Âu, British Airways đã đưa ra các lựa chọn đặt lại vé linh hoạt cho khách hàng có lịch bay giữa London Heathrow và Abu Dhabi, Amman, Bahrain, Doha, Dubai hoặc Tel Aviv đến hết ngày 15/3. Hành khách bị ảnh hưởng có thể thay đổi ngày bay miễn phí đối với các chuyến khởi hành vào hoặc trước ngày 29/3.

Hãng hàng không Anh Virgin Atlantic cũng nối lại các chuyến bay thường xuyên giữa sân bay London Heathrow và Dubai/Riyadh. Trên trang web của mình, hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi cũng đã điều chỉnh lại lộ trình một số chuyến bay tới Trung Đông. Do đó, một số chuyến bay của chúng tôi có thể có thời gian bay dài hơn một chút”.

Song song với đó, để trấn an du khách, Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vừa ký ban hành Luật số 2 năm 2026 về an toàn công cộng. Đạo luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6, thiết lập một khung pháp lý khắt khe nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố vị thế "điểm đến an toàn nhất thế giới" của thành phố này.

Trọng tâm của luật mới hướng đến việc quản lý các không gian công cộng và sự kiện tập trung đông người vốn là "đặc sản" thu hút du khách của Dubai. Các đơn vị tổ chức sự kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiết về thiết kế lối thoát hiểm, hệ thống chiếu sáng và thông gió. Luật quy định rõ việc kiểm soát quy mô đám đông để tránh tình trạng chen lấn, giẫm đạp tại các lễ hội lớn. 

Dubai vừa siết chặt quy định an toàn tại các điểm du lịch và tổ chức sự kiện. Ảnh: The Next Dubai
Dubai vừa siết chặt quy định an toàn tại các điểm du lịch và tổ chức sự kiện. Ảnh: The Next Dubai

Luật cũng nghiêm cấm cá nhân tự ý xử lý hoặc sử dụng pháo hoa, chất nổ, hóa chất độc hại tại nơi công cộng khi chưa được cấp phép. Ngay cả việc vứt bỏ pin điện tử hay vật liệu nguy hại vào thùng rác thông thường cũng bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Tại các tòa nhà cao tầng hoặc khu lưu trú, công tác bảo trì các hạng mục nguy hiểm như hệ thống điện phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ...

Theo Gulf News, để đảm bảo tính thực thi tuyệt đối, chính quyền Dubai áp dụng khung hình phạt tài chính. Vi phạm hành chính về an toàn công cộng có mức phạt khởi điểm từ 500 AED (khoảng 3,4 triệu đồng) và có thể lên tới 1 triệu AED (hơn 6,7 tỷ đồng) tùy theo mức độ nghiêm trọng. Nếu cá nhân hoặc tổ chức tái phạm trong vòng một năm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, tối đa khoảng 2 triệu AED (13,5 tỷ đồng).

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai xác nhận rằng một số hãng hàng không của nước này như Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay giữa Dubai và các thành phố ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, để hỗ trợ những hành khách đang mắc kẹt. Một số chuyến bay đã hoạt động ngay từ ngày 8/3.

