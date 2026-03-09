Hàng không quốc tế dần khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông
Tường Bách
09/03/2026, 09:48
Dubai từ trước đến nay không chỉ bán sự xa hoa, mà còn bán sự chắc chắn. Thành phố của những tòa tháp kính và những hòn đảo nhân tạo đang nỗ lực chứng minh: trong khu vực Trung Đông bất ổn, vẫn có thể duy trì được sự kiểm soát và ổn định...
Tại Dubai, sự ổn định không chỉ là một điều kiện, mà còn là
một sản phẩm. Mô hình du lịch của thành phố được xây dựng dựa trên niềm tin rằng
nơi đây vẫn được bảo vệ khỏi sự bất ổn trong khu vực Trung Đông. Một khi niềm tin đó bị đặt
dấu hỏi, dù chỉ một cách tinh tế, thì hậu quả sẽ lan rộng vượt xa bất kỳ sự cố
đơn lẻ nào.
Theo tờ The Jerusalem Post, các đánh giá sơ bộ của ngành, dựa
trên những biến động địa chính trị trong quá khứ và thị trường du lịch khu vực
ước tính đạt 150 - 180 tỷ USD mỗi năm, cho thấy ngay cả một sự suy giảm nhỏ về
niềm tin cũng có thể dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu vào năm 2026.
Tiến sĩ Eran Ketter, người đứng đầu Ngành Quản lý Du lịch và
Khách sạn tại Cao đẳng Kinneret, nhận định: “Vùng Vịnh là một trong những khu vực
du lịch phát triển nhanh nhất thế giới. Chỉ riêng UAE đã đón khoảng 20 triệu du
khách vào năm 2025. Hình ảnh ổn định của khu vực là yếu tố then chốt dẫn đến
thành công đó”.
Tác động tức thời đã xuất hiện trong hành vi đặt chỗ. Dữ
liệu từ AirDNA cho thấy lượng hủy đặt phòng lưu trú ngắn ngày tại UAE trong
ngày 28/2 sau các vụ tấn công ban đầu, đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 8.450 căn,
phần lớn rơi vào các kỳ nghỉ dự kiến trong tháng 3. Cùng lúc, Giám đốc điều
hành Ryanair Michael O’Leary - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu, cho biết
lượng đặt chỗ đến Trung Đông “giảm mạnh” trước kỳ nghỉ Phục
Sinh.
Theo dữ liệu từ nền tảng Flightradar24, từ khi các cuộc
tấn công nổ ra, gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ 10 quốc gia trong
khu vực đã bị hủy bỏ. Tình trạng đóng cửa không phận đồng loạt khiến các trục
bay nối liền Á - Âu và Bắc Mỹ bị đứt gãy. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sân
bay quốc tế Dubai (UAE), trung tâm trung chuyển bận rộn bậc nhất thế giới. Khoảng
85% chuyến bay tại đây bị hủy kể từ cuối tháng 2.
Tình hình đã khiến các hãng hàng không khó có thể do dự thêm
nữa. Sau một tuần gián đoạn do xung đột, Emirates quyết định khôi phục hoạt động,
triển khai các chuyến bay đặc biệt để giải tỏa hàng nghìn hành khách mắc kẹt. Từ
ngày 7/3, Emirates vận hành 106 chuyến khứ hồi mỗi ngày đến 83 điểm đến, đạt gần
60% công suất mạng lưới toàn cầu.
Trước đó, ngày 5/3, các sân bay trọng điểm như Dubai, Abu
Dhabi tại UAE và King Khalid, Arab Saudi bắt đầu từng bước mở cửa lại. Các
hãng hàng không lớn tại Trung Đông đồng loạt tái thiết lập kết nối sau khi
không phận mở cửa từng phần.
Trong kế hoạch phục hồi, hãng bay Emirates cho biết
tập trung nguồn lực vào các khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhất thế giới như
Vương quốc Anh (11 chuyến mỗi ngày đến 5 sân bay lớn), Ấn Độ (22 chuyến mỗi
ngày, khôi phục 9 điểm đến) và duy trì kết nối với 7 thành phố lớn để đảm bảo
luồng giao thông giữa Mỹ và UAE.
Tờ Condé Nast Travelers cho biết Emirates dự kiến sẽ nối lại
các chuyến bay đến 100% mạng lưới của mình trong những ngày tới. Tuy nhiên, hành
khách không nên đến sân bay trừ khi được Emirates liên hệ trực tiếp hoặc có đặt
chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay đang hoạt động. Hành khách quá cảnh sẽ
không được chấp nhận trừ khi đã được xác nhận rằng chuyến bay tiếp theo của họ
đang hoạt động.
Hãng hàng không Etihad cũng thông báo vào thứ Sáu vừa qua rằng
hãng sẽ nối lại hoạt động với lịch trình hạn chế đến 70 điểm đến, và lịch trình
này sẽ duy trì đến ngày 19/3. Các chuyến bay này sẽ được thực hiện song song với
các chuyến bay dành cho hành khách bị mắc kẹt kể từ thứ Bảy.
Tương tự, Flydubai
đã nối lại hoạt động với lịch trình hạn chế. Air Arabia cũng đã bắt đầu khai thác
một số chuyến bay hạn chế đến và đi từ UAE, tùy thuộc vào sự chấp thuận về hoạt
động và quy định. Hành khách có chuyến bay bị hủy trước đó cũng có thể đặt lại
vé nếu chưa sử dụng tùy chọn thay đổi hoặc hoàn tiền.
Tại châu Âu, British Airways đã đưa ra các lựa chọn đặt lại
vé linh hoạt cho khách hàng có lịch bay giữa London Heathrow và Abu Dhabi,
Amman, Bahrain, Doha, Dubai hoặc Tel Aviv đến hết ngày 15/3. Hành khách bị ảnh
hưởng có thể thay đổi ngày bay miễn phí đối với các chuyến khởi hành vào hoặc
trước ngày 29/3.
Hãng hàng không Anh Virgin Atlantic cũng nối lại các chuyến
bay thường xuyên giữa sân bay London Heathrow và Dubai/Riyadh. Trên trang web của
mình, hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi cũng đã điều chỉnh lại lộ trình một
số chuyến bay tới Trung Đông. Do đó, một số chuyến bay của chúng tôi có thể có thời gian bay dài hơn một chút”.
Song song với đó, để trấn an du khách, Tiểu vương Dubai
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vừa ký ban hành Luật số 2 năm 2026 về an
toàn công cộng. Đạo luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6, thiết lập một khung
pháp lý khắt khe nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố vị thế "điểm đến
an toàn nhất thế giới" của thành phố này.
Trọng tâm của luật mới hướng đến việc quản lý các không gian
công cộng và sự kiện tập trung đông người vốn là "đặc sản" thu hút du
khách của Dubai. Các đơn vị tổ chức sự kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiết
về thiết kế lối thoát hiểm, hệ thống chiếu sáng và thông gió. Luật quy định rõ
việc kiểm soát quy mô đám đông để tránh tình trạng chen lấn, giẫm đạp tại các lễ
hội lớn.
Luật cũng nghiêm cấm cá nhân tự ý xử lý hoặc sử dụng pháo
hoa, chất nổ, hóa chất độc hại tại nơi công cộng khi chưa được cấp phép. Ngay cả
việc vứt bỏ pin điện tử hay vật liệu nguy hại vào thùng rác thông thường cũng bị
coi là hành vi vi phạm pháp luật. Tại các tòa nhà cao tầng hoặc khu lưu trú,
công tác bảo trì các hạng mục nguy hiểm như hệ thống điện phải tuân theo quy
trình nghiêm ngặt để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ...
Theo Gulf News, để đảm bảo tính thực thi tuyệt đối,
chính quyền Dubai áp dụng khung hình phạt tài chính. Vi phạm hành chính về an
toàn công cộng có mức phạt khởi điểm từ 500 AED (khoảng 3,4 triệu đồng) và có
thể lên tới 1 triệu AED (hơn 6,7 tỷ đồng) tùy theo mức độ nghiêm trọng. Nếu cá
nhân hoặc tổ chức tái phạm trong vòng một năm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, tối đa
khoảng 2 triệu AED (13,5 tỷ đồng).
Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai xác nhận rằng một số hãng hàng không của nước này như Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay giữa Dubai và các thành phố ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, để hỗ trợ những hành khách đang mắc kẹt. Một số chuyến bay đã hoạt động ngay từ ngày 8/3.
Dubai nỗ lực duy trì nhịp sống du lịch giữa vùng xung đột
09:14, 05/03/2026
Đòn giáng mạnh vào danh tiếng “nơi trú ẩn siêu giàu” của Dubai
14:11, 04/03/2026
Chiến sự tại Iran ảnh hưởng xấu tới hàng không Trung Đông và du lịch toàn cầu
Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế tháng thứ 3 liên tiếp
Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt trên 2,2 triệu lượt. Trước đó, Việt Nam đã đón 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 và 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025...
Kỳ quan đá 1.400 tuổi và sức hút của du lịch di sản Ấn Độ
Giữa cao nguyên đá bazan của Maharashtra (Ấn Độ), quần thể hang động Ellora Caves - được đục tạc từ núi đá cách đây hơn một thiên niên kỷ - không chỉ là kiệt tác kiến trúc và tôn giáo của nhân loại mà còn là một động lực quan trọng của kinh tế du lịch khu vực...
Quảng Ninh đón tín hiệu tích cực từ dòng du khách cao cấp trong nước và quốc tế
Thống kê từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho thấy, 2 tháng đầu năm 2026, lượt du khách đến địa phương tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu du lịch đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước…
Hà Tĩnh đưa điểm đến lên không gian số
Ứng dụng công nghệ 3D/360 hiện đại, tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo AI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã số hóa hàng loạt điểm đến nổi bật, mở ra hình thức tham quan mới mẻ...
Dubai nỗ lực duy trì nhịp sống du lịch giữa vùng xung đột
Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ du khách quốc tế. Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không được trục xuất khách lưu trú do gián đoạn chuyến bay…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: