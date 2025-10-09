Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Triều Tiên khởi động chương trình phát triển khu vực quy mô lớn trong năm 2025

Trọng Hoàng

09/10/2025, 14:19

Triều Tiên khởi động chương trình phát triển khu vực quy mô lớn trong năm 2025, tập trung vào xây dựng hạ tầng, y tế và công nghiệp nhẹ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng...

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên đã khởi động “cuộc chiến dựng xây vĩ đại năm 2025”, một chương trình phát triển khu vực quy mô lớn được cho là nhằm thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng sản xuất công nghiệp nhẹ và cải thiện đời sống người dân.

Theo The Pyongyang Times, chương trình này nằm trong Chính sách Phát triển Khu vực 20×10, với mục tiêu mỗi năm đầu tư và nâng cấp khoảng 20 thành phố và huyện trên khắp cả nước. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng, được chính quyền Bình Nhưỡng mô tả là “một kỷ nguyên mới của phục hưng quốc gia”.

Lễ khởi công đầu tiên trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại huyện Kangdong, thuộc thủ đô Bình Nhưỡng, với hai dự án trọng điểm: bệnh viện hiện đại và khu phức hợp giải trí. Cả hai công trình được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án phát triển khu vực tiếp theo.

Theo thông tin từ The Pyongyang Times, kế hoạch tổng thể còn bao gồm việc xây dựng các cơ sở y tế công cộng, kho dự trữ ngũ cốc và nhà máy công nghiệp địa phương, hướng tới mục tiêu vừa nâng cao phúc lợi, vừa củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Chính quyền Triều Tiên nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa và công nghiệp nhẹ sẽ tạo động lực cho sự phục hồi kinh tế địa phương, giảm chênh lệch giữa khu vực trung tâm và nông thôn.

Các chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh định hướng của Bình Nhưỡng trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ và đa trung tâm hơn, tránh tập trung quá mức vào thủ đô. Việc phát triển đồng đều giữa các vùng có thể giúp Triều Tiên khai thác tốt hơn nguồn lao động địa phương, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước biến động quốc tế.

Mặc dù chi tiết tài chính và nguồn lực chưa được công bố, giới phân tích cho rằng chương trình này cho thấy Triều Tiên đang cố gắng chuyển trọng tâm từ các mục tiêu chính trị sang phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cần củng cố nội lực và phúc lợi dân sinh.

Việc triển khai các dự án quy mô lớn trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nếu các dự án này được duy trì và mở rộng, chúng có thể tạo ra nền tảng mới cho tăng trưởng khu vực, đồng thời nâng cao mức sống và năng lực sản xuất trong nước.

Theo đánh giá của một số nhà quan sát khu vực, Chính sách Phát triển Khu vực 20×10 có thể là bước khởi đầu cho một chu kỳ đầu tư hạ tầng mới tại Triều Tiên - hướng tới mục tiêu phát triển “đồng bộ, hiện đại và tự chủ”.

Từ khóa:

cuộc chiến dựng xây vĩ đại phát triển khu vực Triều Tiên

Đọc thêm

IMF giục Trung Quốc kích thích tiêu dùng nội địa

IMF giục Trung Quốc kích thích tiêu dùng nội địa

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/10 kêu gọi Trung Quốc tăng cường thúc đẩy tiêu dùng cá nhân nội địa trong bối cảnh mức tiết kiệm của các hộ gia đình nước này ngày càng cao...

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Tuần này, giá cacao trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua...

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ thúc ép EU nới lỏng các quy định xanh

Mỹ đang yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các quy định xanh mà khối này đã đặt ra đối với các công ty ngoài khối...

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư (8/10) dù Chính phủ nước này tiếp tục đóng cửa...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy