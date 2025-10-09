Triều Tiên khởi động chương trình phát triển khu vực quy mô lớn trong năm 2025, tập trung vào xây dựng hạ tầng, y tế và công nghiệp nhẹ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng...

Triều Tiên đã khởi động “cuộc chiến dựng xây vĩ đại năm 2025”, một chương trình phát triển khu vực quy mô lớn được cho là nhằm thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng sản xuất công nghiệp nhẹ và cải thiện đời sống người dân.

Theo The Pyongyang Times, chương trình này nằm trong Chính sách Phát triển Khu vực 20×10, với mục tiêu mỗi năm đầu tư và nâng cấp khoảng 20 thành phố và huyện trên khắp cả nước. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng, được chính quyền Bình Nhưỡng mô tả là “một kỷ nguyên mới của phục hưng quốc gia”.

Lễ khởi công đầu tiên trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại huyện Kangdong, thuộc thủ đô Bình Nhưỡng, với hai dự án trọng điểm: bệnh viện hiện đại và khu phức hợp giải trí. Cả hai công trình được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án phát triển khu vực tiếp theo.

Theo thông tin từ The Pyongyang Times, kế hoạch tổng thể còn bao gồm việc xây dựng các cơ sở y tế công cộng, kho dự trữ ngũ cốc và nhà máy công nghiệp địa phương, hướng tới mục tiêu vừa nâng cao phúc lợi, vừa củng cố năng lực sản xuất trong nước.

Chính quyền Triều Tiên nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa và công nghiệp nhẹ sẽ tạo động lực cho sự phục hồi kinh tế địa phương, giảm chênh lệch giữa khu vực trung tâm và nông thôn.

Các chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh định hướng của Bình Nhưỡng trong việc xây dựng nền kinh tế tự chủ và đa trung tâm hơn, tránh tập trung quá mức vào thủ đô. Việc phát triển đồng đều giữa các vùng có thể giúp Triều Tiên khai thác tốt hơn nguồn lao động địa phương, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước biến động quốc tế.

Mặc dù chi tiết tài chính và nguồn lực chưa được công bố, giới phân tích cho rằng chương trình này cho thấy Triều Tiên đang cố gắng chuyển trọng tâm từ các mục tiêu chính trị sang phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cần củng cố nội lực và phúc lợi dân sinh.

Việc triển khai các dự án quy mô lớn trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nếu các dự án này được duy trì và mở rộng, chúng có thể tạo ra nền tảng mới cho tăng trưởng khu vực, đồng thời nâng cao mức sống và năng lực sản xuất trong nước.

Theo đánh giá của một số nhà quan sát khu vực, Chính sách Phát triển Khu vực 20×10 có thể là bước khởi đầu cho một chu kỳ đầu tư hạ tầng mới tại Triều Tiên - hướng tới mục tiêu phát triển “đồng bộ, hiện đại và tự chủ”.