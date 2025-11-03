Câu lạc bộ tư nhân: Cánh cổng dẫn đến giới siêu giàu châu Á?

Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...

The Nanson là câu lạc bộ thành viên tư nhân mới vừa mở cửa tại địa điểm cũ của câu lạc bộ tư nhân 1880 đình đám ở Singapore. Câu lạc bộ này mới hoạt động vào tháng 10, một tháng sau khi tập đoàn khách sạn xa xỉ Icon1c công bố việc mua lại thương hiệu và tài sản trí tuệ của 1880.

Đây đánh dấu một chương mới trong câu chuyện xung quanh sự sụp đổ đột ngột của 1880 từng lộng lẫy. Năm 2017, câu lạc bộ tư nhân 1880 được mở tại Robertson Quay, một khu vực ven sông cao cấp được xây dựng trên bến cảng lịch sử lớn nhất của Singapore. Không gian rộng 2.044 m2 với mọi thứ được thiết kế riêng cho những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) quốc tế, từ ẩm thực cao cấp, spa, cho đến khu vực làm việc chung và tổ chức sự kiện.

Phí gia nhập 1880 theo tiêu chuẩn là 5.000 SGD (khoảng 3.853 USD) và phí thành viên hàng tháng trung bình là 245 SGD. Câu lạc bộ đã đạt được thành công ngay lập tức, nhanh chóng xây dựng danh tiếng trong giới thượng lưu của thành phố.

Chỉ một năm sau khi hoạt động, nó đã thu được 3 triệu đô la Singapore (2,3 triệu USD) vốn đầu tư từ RB Capital, một công ty phát triển bất động sản hàng đầu, để tài trợ cho việc mở rộng sang các thủ đô châu Á khác.

Cuối năm 2024, 1880 Hong Kong mở cửa trong một khu phức hợp thuộc sở hữu của Swire tại Quarry Bay, Hong Kong. Nhưng dự án tham vọng này chỉ kéo dài 7 tháng. Câu lạc bộ được cho là đã tích lũy khoản nợ 20 triệu HKD (2,6 triệu USD), với một thành viên mất tới 38.000 HKD.

Tháng 6/2025, hệ thống 1880 chính thức đóng cửa mà không có thông báo nào sau tám năm hoạt động, bước vào giai đoạn thanh lý tạm thời chỉ vài tuần sau khi chi nhánh Hong Kong sụp đổ. Sự giảm sút về số lượng thành viên tham gia và chi tiêu là một trong những lý do chính dẫn đến sự sụp đổ của 1880 tại cả hai địa điểm.

Sự sụp đổ của 1880 — bao gồm cả chi nhánh chưa hoàn thành Bali — đã gây sốc cho các thành viên và cả những người trong ngành. Điều này đã tạo ra những làn sóng trên thị trường câu lạc bộ tư nhân xa xỉ của châu Á, dấy lên lo ngại về mô hình hoạt động của các khách hàng HNWIs và thói quen tiêu dùng đang thay đổi.

CÂU CHUYỆN THẬT VỀ SỰ GIÀU CÓ CỦA CHÂU Á

Ngành công nghiệp xa xỉ của châu Á đang đối mặt với những khó khăn. Sự suy thoái này có thể gợi ý về một cuộc di cư của giới siêu giàu châu Á — nhưng dữ liệu lại kể một câu chuyện khác.

Năm 2024, ước tính tài sản bình quân đầu người của Hong Kong đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ ba toàn cầu, chỉ sau Thụy Sĩ và Mỹ. Tổng tài sản được quản lý tăng 13% trong cùng kỳ, cho thấy dòng vốn ròng đáng kể.

Trong nửa đầu năm 2025, dân số siêu giàu của Hong Kong (các cá nhân có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên) tăng 22,9%, theo báo cáo bất động sản xa xỉ của Dow Jones.

Hong Kong đứng đầu châu Á và thứ tư toàn cầu trong Bảng xếp hạng Tài năng Thế giới 2025, tăng từ năm 2024, trong khi Singapore đứng thứ hai trong khu vực. Dân số có giá trị tài sản cao của Singapore đã tăng 62% trong thập kỷ qua. Đối với khoảng 15.200 triệu phú rời khỏi Trung Quốc đại lục vào năm 2024, Singapore là điểm đến hàng đầu.

Các thành phố châu Á khác cũng đáng được chú ý. Mặc dù tăng trưởng chậm hơn trong những năm gần đây, Trung Quốc đại lục vẫn có dân số siêu giàu lớn thứ hai thế giới, tập trung chủ yếu ở các siêu đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải.

CÂU LẠC BỘ TƯ NHÂN VẪN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Mặc dù 1880 đã rút lui khỏi thị trường, nhiều thương hiệu xa xỉ vẫn tăng cường đầu tư vào câu lạc bộ tư nhân, thể hiện sự tự tin vào sức mạnh chi tiêu của giới siêu giàu.

Mandala Club, hiện là câu lạc bộ tư nhân độc quyền nhất của Singapore sau khi 1880 đóng cửa, đã tiếp quản một tòa nhà liền kề để mở rộng không gian sàn thêm 50% như một phần của chiến lược tăng trưởng được hỗ trợ bởi đối tác Icon1c. Câu lạc bộ cũng đang xây dựng một khách sạn câu lạc bộ ven biển ở Bali.

Mandala Club.

67 Pall Mall, một câu lạc bộ tư nhân tập trung vào rượu vang có trụ sở tại London, đang cải tạo một tòa nhà phong cách Phục hưng Pháp cổ điển ở Thượng Hải thành chi nhánh đầu tiên tại Trung Quốc đại lục. Đây là một trong bốn câu lạc bộ tư nhân mới dự kiến mở cửa vào năm 2026 và 2027 như một phần của kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty.

Thương hiệu khách sạn siêu xa xỉ Aman cũng liệt kê một câu lạc bộ thành viên tư nhân trong lần ra mắt tại Singapore. Phí gia nhập 200.000 USD và phí hàng năm 15.000 USD khiến Aman Club trở thành câu lạc bộ tư nhân đắt đỏ nhất ở New York. Câu lạc bộ của Aman tại Singapore, dự kiến mở cửa vào năm 2028, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm thu hút mới cho những cá nhân có giá trị tài sản cao của thành phố.

Aman Club New York.

Tại Hong Kong, Carlyle & Co., một câu lạc bộ tư nhân kết nối các thành viên trên 30 địa điểm toàn cầu, đang tái định nghĩa trải nghiệm chỉ dành cho thành viên truyền thống để thu hút thế hệ giàu có mới. Một làn sóng các địa điểm kết nối chỉ dành cho thành viên nhỏ tuổi hơn, dễ tiếp cận hơn cũng đang nổi lên.

MẢNH ĐẤT MÀU MỠ CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU XA XỈ

“Trải nghiệm xa xỉ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trung bình khi người tiêu dùng tiếp tục chuyển chi tiêu sang du lịch và sự kiện xã hội,” theo Nghiên cứu Thị trường Hàng hóa Xa xỉ Toàn cầu Bain-Altagamma mới nhất. Năm 2024, trải nghiệm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất là 5%, trong khi sản phẩm xa xỉ giảm 2%.

Khi những cá nhân có giá trị tài sản cao chuyển từ tiêu dùng truyền thống sang các dịch vụ siêu xa xỉ khan hiếm, các câu lạc bộ tư nhân có thể trở thành thị trường mới cho các thương hiệu xa xỉ để cung cấp sự độc quyền trải nghiệm. Chỉ số dịch vụ siêu xa xỉ của The Economist cho thấy nhu cầu tiêu dùng về trải nghiệm hiếm có đã tăng 90% kể từ năm 2019.

Một số nhà mốt hiện coi quan hệ đối tác với các câu lạc bộ xã hội tư nhân là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của họ, bổ sung cho các cửa hàng và chương trình khách hàng riêng.

Nhà bán lẻ xa xỉ Harrods đã tiên phong bằng cách biến The Residence, một khu vực mua sắm cá nhân chỉ dành cho khách mời tại Thượng Hải, thành câu lạc bộ thành viên tư nhân đầu tiên của mình vào năm 2023. Moët Hennessy, bộ phận rượu vang và rượu mạnh của LVMH, đã hợp tác với Mandala Club để cung cấp các sản phẩm cao cấp cho các sự kiện tư nhân.

Khi giới siêu giàu ngày càng đa dạng hóa, sự độc quyền trở nên phụ thuộc vào trải nghiệm hơn là sở hữu. Trong bối cảnh mới này, các câu lạc bộ thành viên tư nhân có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển tiếp theo của xa xỉ.